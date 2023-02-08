Слідчі у справі МН17: Є "вагомі ознаки" того, що Путін схвалив поставку ракети

Гаага, Нідерланди (AP) — Міжнародна група слідчих заявила в середу, що виявила «вагомі ознаки» того, що президент Росії Володимир Путін схвалив постачання важкої зенітної зброї силам, які збили рейс MH17 Malaysia Airlines у 2014 році російською ракетою.

Однак члени Спільної слідчої групи заявили, що у них недостатньо доказів для переслідування Путіна чи будь-яких інших підозрюваних, і вони призупинили своє 8,5-річне розслідування збиття, в результаті якого загинули всі 298 людей на борту Boeing 777, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура.

Росія заперечує будь-яку причетність до збиття літака над східною Україною 17 липня 2014 року та відмовляється співпрацювати з міжнародним слідством.

Прокуратура Нідерландів заявила, що «є вагомі ознаки того, що президент Росії вирішив поставити» силам в Україні ракетну систему «Бук» — зброю, яка збила MH17.

«Хоча ми говоримо про вагомі ознаки, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута», — сказала нідерландський прокурор Дігна ван Боцелер, додавши, що без співпраці з Росією "розслідування досягло своєї межі".

Вона також сказала, що як глава держави Путін матиме імунітет від судового переслідування в Нідерландах. Команда відтворила запис перехопленої телефонної розмови, під час якої, за їхніми словами, можна було почути, як Путін обговорює конфлікт на сході України.

«Чи ми розчаровані? Ні, тому що ми думаємо, що ми зайшли далі, ніж ми могли думати в 2014 році. Чи хотіли б ми пройти далі? Звичайно, так», — сказав Енді Крааг з нідерландської поліції.

Команда повідомила родичам загиблих під час збиття MH17 про свої висновки, перш ніж оприлюднити їх.

"Було розчарування, тому що... вони хотіли знати, чому MH17 був збитий, - сказав Крааг. - Нам дійсно ясно, що сталося, але відповідь на питання, чому був збитий MH17, все ще залишається в Росії».

Ван Боцелаєр сказала, що поки розслідування призупинено, телефонні лінії залишатимуться відкритими для можливих свідків, які хочуть надати докази. Якщо це станеться, запит може бути повторно активовано.

Російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки ОРДЛО влітку 2014 року було в руках Путіна.

Рішення про постачання зброї було навіть відкладено на тиждень, «оскільки рішення приймає лише одна особа, людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції», - повідомила слідча група, цитуючи телефонну розмову, де йшлося про Путіна.

Прокурори заявили, що в той час Путін був на святкуванні Дня D у Франції.

Оголошення слідчої групи з'явилося майже через три місяці після того, як нідерландський суд визнав винними двох росіян і українця за їхню роль у збитті літака. Одного росіянина суд виправдав.

Жоден із підозрюваних не з'явився на суд, і невідомо, чи троє, визнані винними в численних вбивствах, коли-небудь відбуватимуть покарання.

Обвинувальний вирок і висновок суду про те, що ракету «Бук» класу «земля-повітря» доставлено з російської військової бази, розглядаються як чітке свідчення причетності Москви до трагедії. Росія заперечує свою причетність. У листопаді МЗС Росії звинуватило суд у підкоренні тиску голландських політиків, прокурорів і ЗМІ.

Але листопадові вироки показали, що у 2014 році Москва повністю контролювала самопроголошену Донецьку народну республіку, сепаратистську територію на сході України, звідки була запущена ракета. Ракетний комплекс «Бук» надійшов із 53-ї зенітно-ракетної бригади російських військ, яка базується в місті Курськ.

Спільна слідча група складається з експертів з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України. Більшість жертв були голландцями. Він продовжив розслідування екіпажу ракетної системи, яка збила літак, і тих, хто віддав наказ про її розміщення в Україні.

Окрім кримінального процесу, який відбувся в Нідерландах, уряди Нідерландів та України подають позов проти Росії в Європейському суді з прав людини через її ймовірну роль у збитті MH17.

Висновки, оприлюднені в середу, ймовірно, посилять справу в суді з прав людини, а також можуть бути використані прокурорами Міжнародного кримінального суду, які розслідують можливі воєнні злочини в Україні.