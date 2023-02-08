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Слідчі у справі МН17: Є "вагомі ознаки" того, що Путін схвалив поставку ракети
Гаага, Нідерланди (AP) — Міжнародна група слідчих заявила в середу, що виявила «вагомі ознаки» того, що президент Росії Володимир Путін схвалив постачання важкої зенітної зброї силам, які збили рейс MH17 Malaysia Airlines у 2014 році російською ракетою.
Однак члени Спільної слідчої групи заявили, що у них недостатньо доказів для переслідування Путіна чи будь-яких інших підозрюваних, і вони призупинили своє 8,5-річне розслідування збиття, в результаті якого загинули всі 298 людей на борту Boeing 777, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура.
Росія заперечує будь-яку причетність до збиття літака над східною Україною 17 липня 2014 року та відмовляється співпрацювати з міжнародним слідством.
Прокуратура Нідерландів заявила, що «є вагомі ознаки того, що президент Росії вирішив поставити» силам в Україні ракетну систему «Бук» — зброю, яка збила MH17.
«Хоча ми говоримо про вагомі ознаки, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута», — сказала нідерландський прокурор Дігна ван Боцелер, додавши, що без співпраці з Росією "розслідування досягло своєї межі".
Вона також сказала, що як глава держави Путін матиме імунітет від судового переслідування в Нідерландах. Команда відтворила запис перехопленої телефонної розмови, під час якої, за їхніми словами, можна було почути, як Путін обговорює конфлікт на сході України.
«Чи ми розчаровані? Ні, тому що ми думаємо, що ми зайшли далі, ніж ми могли думати в 2014 році. Чи хотіли б ми пройти далі? Звичайно, так», — сказав Енді Крааг з нідерландської поліції.
Команда повідомила родичам загиблих під час збиття MH17 про свої висновки, перш ніж оприлюднити їх.
"Було розчарування, тому що... вони хотіли знати, чому MH17 був збитий, - сказав Крааг. - Нам дійсно ясно, що сталося, але відповідь на питання, чому був збитий MH17, все ще залишається в Росії».
Ван Боцелаєр сказала, що поки розслідування призупинено, телефонні лінії залишатимуться відкритими для можливих свідків, які хочуть надати докази. Якщо це станеться, запит може бути повторно активовано.
Російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки ОРДЛО влітку 2014 року було в руках Путіна.
Рішення про постачання зброї було навіть відкладено на тиждень, «оскільки рішення приймає лише одна особа, людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції», - повідомила слідча група, цитуючи телефонну розмову, де йшлося про Путіна.
Прокурори заявили, що в той час Путін був на святкуванні Дня D у Франції.
Оголошення слідчої групи з'явилося майже через три місяці після того, як нідерландський суд визнав винними двох росіян і українця за їхню роль у збитті літака. Одного росіянина суд виправдав.
Жоден із підозрюваних не з'явився на суд, і невідомо, чи троє, визнані винними в численних вбивствах, коли-небудь відбуватимуть покарання.
Обвинувальний вирок і висновок суду про те, що ракету «Бук» класу «земля-повітря» доставлено з російської військової бази, розглядаються як чітке свідчення причетності Москви до трагедії. Росія заперечує свою причетність. У листопаді МЗС Росії звинуватило суд у підкоренні тиску голландських політиків, прокурорів і ЗМІ.
Але листопадові вироки показали, що у 2014 році Москва повністю контролювала самопроголошену Донецьку народну республіку, сепаратистську територію на сході України, звідки була запущена ракета. Ракетний комплекс «Бук» надійшов із 53-ї зенітно-ракетної бригади російських військ, яка базується в місті Курськ.
Спільна слідча група складається з експертів з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України. Більшість жертв були голландцями. Він продовжив розслідування екіпажу ракетної системи, яка збила літак, і тих, хто віддав наказ про її розміщення в Україні.
Окрім кримінального процесу, який відбувся в Нідерландах, уряди Нідерландів та України подають позов проти Росії в Європейському суді з прав людини через її ймовірну роль у збитті MH17.
Висновки, оприлюднені в середу, ймовірно, посилять справу в суді з прав людини, а також можуть бути використані прокурорами Міжнародного кримінального суду, які розслідують можливі воєнні злочини в Україні.
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- Голос Америки
Британія ввела нові санкції проти військових компаній Росії і "кремлівської еліти"
Велика Британія запровадила новий раунд санкцій проти "російських військових і кремлівської еліти", включаючи шість організацій, які постачають військове обладнання, зокрема безпілотники, для повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Під санкції також потрапили вісім осіб і одна організація, пов'язана з фінансовими мережами, які допомагають кремлівським елітам "зберігати багатство та владу", йдеться в заяві британського уряду, виданій після прибуття президента України Володимира Зеленського до Британії.
"Україна показала Путіну, що вона не зламається під його тиранічним вторгненням. Він відповів безладними ударами по цивільних районах і критичній національній інфраструктурі по всій країні, - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. - Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. Ми повинні збільшити нашу підтримку".
До нового санкційного переліку зокрема потрапили: уповноважений президента Росії з прав підприємництва Борис Тітов, колишній заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії Микола Єгоров, власник прокремлівського видання Regum Сергій Руднов, власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт" Віктор Мячин, виробник російських безпілотників CST, військові компанії "Оборонлогістика", "Універсалмаш" і "Липецьк", Topaz, а також ІТ-компанія Moscoms.
Британія за минулий рік ввела санкції проти понад 1300 російських фізичних та юридичних осіб. Голос Америки уже повідомляв, що з нагоди візиту президента Зеленського до Лондона британський уряд оголосив новий набір допомоги включно з планом навчання українських пілотів на "новітніх літаках-винищувачах, що відповідають стандартам НАТО", а також нову програму навчання українських морських піхотинців.
Як нині заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед спеціальним самітом ЄС, Брюссель також знову посилить санкції проти Росії ближче до річниці початку її вторгнення в Україну як сигнал президенту Росії Володимиру Путіну. "Путін не досягне своїх цілей - ані на полі бою, ані через продиктований мир", - сказав Шольц у Бундестазі і додав, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Зеленський вперше офіційно перебуває в західній Європі за рік з часу вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Раніше були повідомлення, що Володимир Зеленський ймовірно братиме участь у саміті ЄС у Брюсселі 9-10 лютого.
У статті використано матеріали Reuters.
Як Туреччина оговтується від землетрусу - розповіді очевидців
Тимчасовий притулок мешканці турецького міста Малатья, де в понеділок стався потужний землетрус, знайшли в наметовому містечку. Частина людей гріються біля вогнищ, частина рятуються від морозу в автівках. Скільки часу їм доведеться жити в таких умовах поки не прогнозує ніхто.
Масової евакуації з постраждалих регіонів Туреччини немає, переважно із зон лиха вивозять лише поранених, а також дітей, що залишилися без батьків. Однак українка з міста Адана, яке опинилося в епіцентрі землетрусу, розповіла Українській службі Голосу Америки, що навіть у вцілілих будівлях перебувати небезпечно. Тож місцева влада попросила від'їхати від висоток. “Там великі будинки, там небезпечно, будинки потріскались. Тому ми вирішили приїхати на пустир, де немає великих будинків. Ми вночі ночували в машинах у фурі, біля нас було близько 50-60 машин, які всю ніч працювали. Люди з сім'ями, з маленькими дітьми ночували там", - сказала мешканка міста Адана, українка Ірем Тарі.
Працівники посольства України, яке розташоване в Анкарі, відчули незначні відлуння землетрусу: “Під час найбільшого піку поштовхів ми відчували певний рух посуду, але жодних евакуацій ніхто не проводить, цей регіон не є під загрозою," - розповів посол України в Туреччині Василь Боднар. Він зазначив, що наразі в людей, які перебувають у зонах лиха, є велика потреба у продуктах харчування, медикаментах і теплому одязі:"Потреба є у всьому і дуже велика, особливо в провінції Хатай, до якої дуже складно дістатися наземним шляхом через зруйновані дороги. Там використовуються вертольоти і морська техніка, кораблі".
Завали після найбільшого за останні 80 років землетрусу в Туреччині розбирають 25 тисяч місцевих команд. Підмога також прибуває з Європи та країн НАТО. Німецький рятувальник Йоханнес Густ, який приїхав в Адану, розповів Reuters, що такі руйнування бачить уперше: "Територія величезна. Я раніше не бачив нічого подібного, щоб на території протяжністю у 100 кілометрів постраждало кожне село, кожне місто".
“Збитки неймовірно великі після цього землетрусу. У районі Чавушоглу 10-15 будівель повністю зруйновані. Ми втратили наших рідних і близьких. Ми не можемо зайти до своїх осель, ми провели останню ніч у автівці. Зараз ми перебуваємо в цих наметах, але не знаємо, скільки це може тривати. Поштовхи все ще трапляються. Ми справді спустошені, я більше не можу дібрати слів”, - розповів Байрам Калур, мешканець міста Малатья, в інтерв'ю агенції Reuters.
Багато людей у постраждалих регіонах залишаються біля зруйнованих будівель, бо продовжують шукати своїх близьких. Хоча дехто втратив надію. У коментарі Reuters мешканець міста Кахраманмараш Ібрагім Хулусі розповів, що залишається біля рятувальників, однак не вірить у порятунок дружини: "Будівля впала на нас, я був із дружиною. Моя дружина опинилася піді мною в пастці. Я не чув нічого від неї дуже довго. Коли мені нарешті вдалося звільнити собі трішки місця, я побачив, що вона лежить і не реагує. Надія завжди є, але я пробув з нею три години і ще годину витратив, щоб вибратися. Три години я не мав від неї жодної відповіді. Я не знаю як про це сказати, але я не маю надії".
За даними ВООЗ, які оприлюднив CNN, кількість людей, які так чи інакше постраждати від наслідків землетрусу в Туреччині та Сирії, може сягати 23 млн осіб.
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Російська загроза для безпеки Балтії зростає - звіт розвідки Естонії
ВІЛЬНЮС, 8 лютого (Reuters) – Служба зовнішньої розвідки Естонії вважає, що Росія все ще має сили, щоб чинити «переконливий військовий тиск» на Балтійський регіон, де безпекові ризики ростуть у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Члени НАТО та Європейського Союзу, Естонія, Латвія та Литва – країни Балтії – різко збільшили витрати на оборону у відповідь на захоплення Росією Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення в Україну минулого року.
«Військовий напад на Естонію малоймовірний у 2023 році» через вторгнення Росії в Україну, але «в середньостроковій і довгостроковій перспективі войовничість і зовнішньополітичні амбіції Росії значно посилили безпекові ризики для Естонії», - йдеться в річному звіті служби в середу.
«Росія вважає країни Балтії найбільш вразливою частиною НАТО, що зробить їх центром військового тиску в разі конфлікту між НАТО і Росією».
Військова присутність Росії біля кордонів країн Балтії може бути відновлена за чотири роки, заявили в розвідці.
План Росії провести широкомасштабні військові навчання біля західних кордонів на два роки раніше запланованого часу може ще більше погіршити безпекову ситуацію в Балтійському регіоні цього року, йдеться в заяві.
Перенесення основних навчань у той час, коли Росія вторглася в Україну, «можна розглядати як стримуючий фактор і загрозу для Заходу та як стимул для патріотизму серед російського населення», - мовиться у звіті.
Естонська розвідка заявила, що Росія, як і раніше, рішуче налаштована продовжувати вторгнення в Україну до 2023 року, намагаючись змусити Київ і його західних союзників підкоритися, але «навряд чи» використовуватиме тактичну ядерну зброю в конфлікті.
У ній говориться, що уряд президента Володимира Путіна, безумовно, залишиться при владі в осяжному майбутньому, і що будь-яка заміна навряд чи буде демократичною.
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