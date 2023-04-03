Трамп має постати перед судом в Мангеттені. Як просуваються інші слідства проти екс-президента США?

ВАШИНГТОН (AP) — Колишній президент США Дональд Трамп цього тижня зіткнувся з нагальною судовою справою в Нью-Йорку, де у вівторок він має явитись до суду за звинуваченнями, пов’язаними з виплатою коштів за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.

Багато уваги буде прикуто до суду в Мангеттені, але слідства в Атланті та Вашингтоні просуваються також, що привертає увагу до правових викликів для Трампа в той час, як він намагається повернути собі президентство.

Минулого місяця судді видали низку рішень, текст яких не публікувався, але які відхилили зусилля команди Трампа заблокувати свідчення перед великим журі присяжних, включаючи свідчення адвоката Трампа та колишнього віце-президента, свідків, які були або досі є близькими до нього та які, ймовірно, могли б прямо говорити про ключові події.

Ухвали, згідно з якими радники та помічники повинні давати свідчення, не означають, що Міністерство юстиції висуне кримінальні звинувачення і не гарантують, що прокурори зможуть отримати свідчення, цінні для можливого обвинувачення. Але вони все ж є ключовою перемогою уряду у слідстві щодо того, чи порушувався режим зберігання секретних документів в маєтку Трампа у Флориді, чи було перешкоджання слідству, а також щодо спроб Трампа та його союзників скасувати результати президентських виборів 2020 року.

«Я справді думаю, що коли йдеться про спробу підбурити повстання та інші проблеми, Міністерство юстиції матиме багато аргументів», щоб отримати свідчення, — сказав Рендалл Еліасон, колишній федеральний прокурор і професор права Університету Джорджа Вашингтона.

Тим часом окружний прокурор Атланти продовжує розслідувати спроби Трампа та його союзників скасувати його поразку на виборах у Джорджії. Спеціальне велике журі в лютому заявило, що вважає, що «один або кілька свідків» дали неправдиві свідчення, і закликало місцеву прокуратуру висунути звинувачення.

Ця справа все ще створює особливий виклик для Трампа, частково тому, що його дії в Джорджії були настільки публічними.

Загалом, велика кількість суперечок щодо кола питань для свідчень перед великим журі присяжних, є незвичайною, але, можливо, пасує надзвичайній серйозності слідства щодо колишнього президента. Раніше спеціальний прокурор розслідував дії Трампа, коли той перебував на посаді президента. Тоді Роберт Мюллер і його команда прокурорів намагалися визначити, чи кампанія Трампа в 2016 році вступила в змову з Росією, щоб вплинути на вибори.

У цьому розслідуванні адвокат Білого дому Тай Кобб сприяв добровільному опитуванню персоналу Білого дому — без повісток — у надії, що співпраця пришвидшить розслідування.

«Якби я зміг знайти спосіб співпраці та захистити привілеї виконавчої влади, це пришвидшило б справу, що, на мій погляд, було вкрай важливим для президента та країни, — сказав Кобб у нещодавньому інтерв’ю. - Ми змогли прискорити отримання всієї інформації».

Трампа тоді захищала його посада та юридичний висновок Міністерства юстиції США, згідно з яким, чинному президенту не може бути висунуто звинувачення. Тепер Трамп втратив цей захист. Адвокати Трампа часто марно виступали проти спроб прокурорів допитати близьких йому людей — чи то для того, щоб краще зрозуміти точку зору Трампа та можливі засоби захисту, чи щоб зібрати потенційно шкідливі свідчення.

Мабуть, найяскравішим прикладом став минулий місяць, коли тодішній головний суддя федерального суду округу Колумбія наказав, щоб адвокат Трампа, м. Еван Коркоран, надав додаткові свідчення великому журі у розслідуванні справи Мар-а-Лаго. Він посилався на захист інформації адвоката та клієнта під час попередньої появи перед великим журі, відмовляючись відповідати на додаткові запитання, але прокурори вимагали додаткових свідчень.

Вони посилалися на виключення із права на конфіденційність клієнта адвоката, який дозволяє прокурорам вимагати від адвоката свідчень, якщо вони можуть переконати суддю, що клієнт використовував юридичні послуги для злочину. Окружний суддя США Берил Хауелл постановила, що Коркоран повинен повернутися до великого журі, і він був у суді через тиждень.

Ще один випадок стався минулого тижня, коли інший федеральний суддя, Джеймс Боасберг, постановив, що колишній віце-президент Майк Пенс повинен дати певні свідчення під час розслідування спеціального прокурора Міністерства юстиції щодо спроб скасувати вибори.

Це рішення відхилило аргументи команди Трампа про привілеї виконавчої влади, хоча Боасберг таки забезпечив Пенсу перемогу, прийнявши аргументи його адвокатів про те, що з конституційних причин його не можна допитувати про його дії 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолію США, а Пенс головував на спільній сесії Конгресу, щоб підтвердити перемогу демократа Джо Байдена.

Прес-секретар Трампа не відповів на прохання прокоментувати матеріал, але відповів на рішення у справі Пенса, зазначивши, що Міністерство юстиції «постійно виходить далеко за межі стандартних норм, намагаючись зруйнувати давно прийняті , тривалий час, засновані на конституції стандарти привілеїв адвоката та клієнта та привілеїв виконавчої влади".

Іншим колишнім помічникам Трампа, зокрема Стівену Міллеру і колишньому раднику з питань національної безпеки Роберту О’Браєну, суддя нещодавно також наказав дати свідчення, незважаючи на заперечення команди Трампа щодо привілеїв виконавчої влади.