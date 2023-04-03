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Трамп має постати перед судом в Мангеттені. Як просуваються інші слідства проти екс-президента США?
ВАШИНГТОН (AP) — Колишній президент США Дональд Трамп цього тижня зіткнувся з нагальною судовою справою в Нью-Йорку, де у вівторок він має явитись до суду за звинуваченнями, пов’язаними з виплатою коштів за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.
Багато уваги буде прикуто до суду в Мангеттені, але слідства в Атланті та Вашингтоні просуваються також, що привертає увагу до правових викликів для Трампа в той час, як він намагається повернути собі президентство.
Минулого місяця судді видали низку рішень, текст яких не публікувався, але які відхилили зусилля команди Трампа заблокувати свідчення перед великим журі присяжних, включаючи свідчення адвоката Трампа та колишнього віце-президента, свідків, які були або досі є близькими до нього та які, ймовірно, могли б прямо говорити про ключові події.
Ухвали, згідно з якими радники та помічники повинні давати свідчення, не означають, що Міністерство юстиції висуне кримінальні звинувачення і не гарантують, що прокурори зможуть отримати свідчення, цінні для можливого обвинувачення. Але вони все ж є ключовою перемогою уряду у слідстві щодо того, чи порушувався режим зберігання секретних документів в маєтку Трампа у Флориді, чи було перешкоджання слідству, а також щодо спроб Трампа та його союзників скасувати результати президентських виборів 2020 року.
«Я справді думаю, що коли йдеться про спробу підбурити повстання та інші проблеми, Міністерство юстиції матиме багато аргументів», щоб отримати свідчення, — сказав Рендалл Еліасон, колишній федеральний прокурор і професор права Університету Джорджа Вашингтона.
Тим часом окружний прокурор Атланти продовжує розслідувати спроби Трампа та його союзників скасувати його поразку на виборах у Джорджії. Спеціальне велике журі в лютому заявило, що вважає, що «один або кілька свідків» дали неправдиві свідчення, і закликало місцеву прокуратуру висунути звинувачення.
Ця справа все ще створює особливий виклик для Трампа, частково тому, що його дії в Джорджії були настільки публічними.
Загалом, велика кількість суперечок щодо кола питань для свідчень перед великим журі присяжних, є незвичайною, але, можливо, пасує надзвичайній серйозності слідства щодо колишнього президента. Раніше спеціальний прокурор розслідував дії Трампа, коли той перебував на посаді президента. Тоді Роберт Мюллер і його команда прокурорів намагалися визначити, чи кампанія Трампа в 2016 році вступила в змову з Росією, щоб вплинути на вибори.
У цьому розслідуванні адвокат Білого дому Тай Кобб сприяв добровільному опитуванню персоналу Білого дому — без повісток — у надії, що співпраця пришвидшить розслідування.
«Якби я зміг знайти спосіб співпраці та захистити привілеї виконавчої влади, це пришвидшило б справу, що, на мій погляд, було вкрай важливим для президента та країни, — сказав Кобб у нещодавньому інтерв’ю. - Ми змогли прискорити отримання всієї інформації».
Трампа тоді захищала його посада та юридичний висновок Міністерства юстиції США, згідно з яким, чинному президенту не може бути висунуто звинувачення. Тепер Трамп втратив цей захист. Адвокати Трампа часто марно виступали проти спроб прокурорів допитати близьких йому людей — чи то для того, щоб краще зрозуміти точку зору Трампа та можливі засоби захисту, чи щоб зібрати потенційно шкідливі свідчення.
Мабуть, найяскравішим прикладом став минулий місяць, коли тодішній головний суддя федерального суду округу Колумбія наказав, щоб адвокат Трампа, м. Еван Коркоран, надав додаткові свідчення великому журі у розслідуванні справи Мар-а-Лаго. Він посилався на захист інформації адвоката та клієнта під час попередньої появи перед великим журі, відмовляючись відповідати на додаткові запитання, але прокурори вимагали додаткових свідчень.
Вони посилалися на виключення із права на конфіденційність клієнта адвоката, який дозволяє прокурорам вимагати від адвоката свідчень, якщо вони можуть переконати суддю, що клієнт використовував юридичні послуги для злочину. Окружний суддя США Берил Хауелл постановила, що Коркоран повинен повернутися до великого журі, і він був у суді через тиждень.
Ще один випадок стався минулого тижня, коли інший федеральний суддя, Джеймс Боасберг, постановив, що колишній віце-президент Майк Пенс повинен дати певні свідчення під час розслідування спеціального прокурора Міністерства юстиції щодо спроб скасувати вибори.
Це рішення відхилило аргументи команди Трампа про привілеї виконавчої влади, хоча Боасберг таки забезпечив Пенсу перемогу, прийнявши аргументи його адвокатів про те, що з конституційних причин його не можна допитувати про його дії 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолію США, а Пенс головував на спільній сесії Конгресу, щоб підтвердити перемогу демократа Джо Байдена.
Прес-секретар Трампа не відповів на прохання прокоментувати матеріал, але відповів на рішення у справі Пенса, зазначивши, що Міністерство юстиції «постійно виходить далеко за межі стандартних норм, намагаючись зруйнувати давно прийняті , тривалий час, засновані на конституції стандарти привілеїв адвоката та клієнта та привілеїв виконавчої влади".
Іншим колишнім помічникам Трампа, зокрема Стівену Міллеру і колишньому раднику з питань національної безпеки Роберту О’Браєну, суддя нещодавно також наказав дати свідчення, незважаючи на заперечення команди Трампа щодо привілеїв виконавчої влади.
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- Голос Америки
"Путін - ходячий мрець", припускає колишній посадовець ЦРУ
В ексклюзивному інтерв'ю британському виданню The Sun Джеймс Олсон, колишній очільник контррозвідки ЦРУ, поділився оцінками щодо можливих сценаріїв для російського лідера Путіна.
"Я вважаю, що зараз Путін в безвиграшній ситуації, - каже Олсон. - Якщо Путін залишиться при владі, буде тривала війна, бо він не здасться, але я не думаю, що Путін залишиться при владі. Я переконаний, що його усунуть від влади".
Серед тих, хто бажає відставки Путіна, Олсон називає "опозиційні течії до Путіна у війську, в розвідслужбах та серед олігархів". "Путін - ходячий мрець", - додає експерт. Олсон не виключив, що Путіна вб'ють.
Усунення Путіна "стане кінцем війни", каже Олсон, бо "російський народ страждає, гинуть люди. Путін знекровлює Росію і він не може це робити нескінченно".
Як повідомляв Голос Америки, про те, що Путін не має "запасного варіанту" у питанні війни в Україні, що може ускладнити потенційні мирні переговори, говорила і Маргарет Петерлін, представниця Інституту національної безпеки США під час дискусії "Україна через міжнародний об'єктив" у Джорджтаунському університеті
Як і Олсон, Петерлін згадує долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі, якого вбилинаприкінці громадянської війни в країні. Путін не має варіанту "я поїду в Сочі [на схилі віку - ред.], і це буде фантастично, і я житиму там своїм життям", каже Петерлін.
"Найбільший виклик для такого диктатора як Путін - це те, що він насправді не має "плану відходу" чи плану щодо закінчення власної влади та повноважень, тож це додає труднощів у переговорах з ним", - сказала Петерлін.
"Війна в Україні закінчиться "як усі війни" - припиненням вогню. Але небезпека триватиме", - сказала під час дискусії Пола Дойл, колишня керівниця спецоперацій ЦРУ, експертка Інституту національної безпеки університету Джорджа Мейсона. "Перемир'я буде порушено, порушено, і знову порушено. Тому що Росія не є надійним партнером", - сказала Дойл.
Активісти планують щодня звертатись до країн-учасниць ООН із проханням бойкотувати засідання Радбезу ООН, поки там головує РФ
Посли країн, які мають постійні представництва при ООН, щодня від 1 квітня отримуватимуть листи із закликом бойкотувати засідання Ради Безпеки, поки там головує Росія. З такою ініціативою виступили представники міжнародного руху Atlas, який, за даними організації, із 2020 року об'єднує кілька десятків тисяч прихильників у понад 130 країнах для боротьби з авторитаризмом, зміною клімату та нерівністю.
На підтримку бойкоту російського головування у Радбезі відбувся мітинг 1 квітня у Лондоні, на Даунінґ-стріт неподалік резиденції прем'єр-міністра країни. До мітингу приєдналося чимало українців із синьо-жовтими прапорами, обурених тим фактом, що за процедурною ротацією Росія з цього дня на місяць очолила Радбез ООН.
Співзасновник руху Atlas Андреа Вензон у коментарі для Голосу Америки розповів про акції протесту у Лондоні та у Нью-Йорку.
"Історична ганьба"
Під час мітингу у Лондоні учасники тримали плакати із гаслами про те, що відтепер “право вето в руках терориста” та “Росія “відповідальна за мир у світі - і це не першоквітневий жарт”.
Як повідомляв Голос Америки, “поганим жартом” назвав російське головування у Радбезі і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А у постійному представництві США при ООН прокоментували: “На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки, і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність».
Натомість “інший шлях” вирішення ситуації пропонують співзасновники руху Atlas. Андреа Вензон розповідає: “Ми не заперечуємо, що немає легальних шляхів усунення Росії від головування у Радбезі, але ми пропонуємо інше рішення. Росія є величезною силою в ООН, тому що вона є постійною членкинею і може накласти вето на будь-яку резолюцію. Тож це правда, що ви не можете вивести Росію з Ради Безпеки. Але що ви можете зробити – це фактично бойкотувати її головування та позбавити його сенсу. Якщо країни-учасниці не з’являтимуться на засідання Радбезу, то російське очільництво буде паралізовано. Цим буде надіслано дуже чіткий сигнал, оскільки ми не просто не маємо права погодитися з тим, що установу, покликану підтримувати мир і безпеку на планеті, очолює країна-агресорка, це просто історична ганьба”.
Я італієць, тому дуже добре знаю, що відбувається, коли панує фашизм.Андреа Вензон
“Я італієць, тому дуже добре знаю, що відбувається, коли панує фашизм, моя країна була одним із агресорів під час Другої світової війни. І я дуже добре знаю, що це надзвичайно важливо - відстоювати демократію, – каже Андреа Вензон. – І особливо важливо, щоб існувала міжнародна коаліція для протистояння та запобігання фашизму".
Він також розповів, що міжнародний рух Atlas має на меті протистояння таким викликам демократії загалом, як китайські загрози для Тайваню та російське вторгнення в Україну. “Вони [Китай і Росія, - ред.] підтримують один одного, це колаборанти, і ми бачимо, що свобода і демократія перебувають під загрозою по всій планеті. Тому ми проводимо кампанії для об'єднання громадяни у різних куточках світу, які протистоять цьому”, - каже Вензон.
“Слід завадити Росії окупувати Україну і демонтувати те, що залишилося від міжнародного порядку”, – публікує видання Politico заяву співзасновниці руху Atlas Коломби Каен-Сальвадор.
Чи хочете ви, щоб історія побачила, що Росія у розпал своєї війни проти України очолила орган колективної безпеки?Коломба Каен-Сальвадор
“Це безглуздо, і ми не можемо це зупинити, – каже активістка про головування Росії в Радбезі у своєму відеозверненні у Twitter. – Але ми можемо паралізувати, зробити його неефективним на один місяць. Для цього ми щодня надсилатимемо звернення до послів країн при ООН з проханням утриматися від засідань, бойкотувати їх. Бо якщо 7 із 15 країн не приєднаються до засідання, то інституція не зможе працювати як зазвичай. Воно буде паралізовано”.
Каен-Сальвадор під час заклику підписувати таке звернення до учасниць ООН запитує: “Чи хочете ви, щоб історія побачила, що Росія у розпал своєї війни проти України очолила орган колективної безпеки?”.
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про вбивство російською армією 5-місячного хлопчика із Авдіївки. Зеленський додав: "І при цьому Росія головує в Раді Безпеки ООН. І це є доказом банкрутства процедур у світових інституціях».
Як повідомляв Голос Америки, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Раді безпеки ООН. А у постійному представництві США при ООН повідомили - сподіваються, що Росія буде поводитися професійно, щоб Радбез міг продовжувати свою роботу щодо забезпечення миру у світі.
Свої варіанти усунення Росії від головування висловили і науковці, яких опитали журналісти Голосу Америки.
- Голос Америки
"Росія надсилає сигнал, що це небезпечне місце для журналістів" - редакторка WSJ про затримання репортера Гершковича
Із затриманим у Росії репортером Wall Street Journal Еваном Гершковичем немає зв'язку, й лише наступного тижня, ймовірно, до нього отримає доступ його адвокат. Про це головна редакторка газети Емма Такер сказала в інтерв'ю CBS.
"Ми знаємо, що Евана тримають у в'язниці в Москві. Але нам не вдалося передати йому жодного повідомлення. Ми нічого від нього не чули. Офіційної інформації було дуже мало, - сказала Такер. - Ми сподіваємося, що наступного тижня його побачить адвокат".
Редакторка газети також додала, що сподівається, що США на офіційному рівні визнають Гершковича як "незаконно затриманого", що може допомогти швидше звільнити його.
Вона також прокоментувала рішення WSJ вивезти з Росії керівницю московського бюро газети: "Робити репортажі з Росії стає все важче не тільки для іноземних репортерів, але й особливо для російських репортерів. ... Багато інших новинних організацій більше не представлені в Росії. Очевидно, що із тим, що сталося з Еваном, Росія посилає дуже поганий сигнал про те, що це небезпечне місце для роботи журналістів, навіть для журналістів, які мають там акредитацію".
Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, в якій закликав до звільнення утримуваних РФ громадян США – Гершковича та колишнього консультанта з морської піхоти та корпоративної безпеки Пола Вілана. А 31 березня президент Джо Байден закликав Росію звільнити репортера WSJ.
Федеральна служба безпеки РФ повідомила в четвер, що Гершковича затримали в місті Єкатеринбург на Уралі під час нібито спроби отримати секретну інформацію. Редакція газети Wall Street Journal категорично відкинула ці звинувачення, зазначивши в заяві, що "рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого відданого журналіста, якому ми повністю довіряємо".
Арешт Гершковича може бути пов'язаний із його дослідженням діяльності ПВК "Вагнер", а президент Путін має довгу історію утисків свободи слова й преси у Росії. Крім того, російська влада намагається отримати більше американських громадян для можливих обмінів заручниками зі США. Про це у коментарі Українській службі Голосу Америки раніше розповів Роберт Янг Пелтон, канадсько-американський письменник і дослідник приватних військових груп.
"У мене немає жодних сумнівів щодо того, як Росія атакує іноземних журналістів, які занадто близькі до того, про що вони не хочуть, щоб чув світ, - сказав Пелтон. - З 1999 року, коли Путін прийшов до влади, він жорстко кидається на журналістів. Він не любить, коли люди виступають проти його ідей, його програм, його слів. Так, журналісти в Росії є. Так, є агресивні слідчі групи, але він робить усе, щоб їх закрити".
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Літак НАТО проводить розвідку біля берегів Румунії
Американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II із позивним KL12 залетів у повітряний простір над Чорним морем, випливає з даних сервісу Flightradar24. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
Літак НАТО проводить розвідку біля берегів Румунії.
Раніше американський телеканал CNN повідомив, що після інциденту зі втратою американського дрона біля берегів Криму США направляють свої розвідувальні безпілотники на велику відстань від Криму.
Це «безумовно обмежує здатність збирати розвіддані», пов’язані з війною в Україні, повідомив телеканал із посиланням на високопоставленого американського військового.
14 березня в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем два російські винищувачі Су-27 перехопили американський військовий розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту США втратили дрон, який впав у море.
У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".
Як повідомляв раніше Голос Америки, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і Вашингтона.
Небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є "частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін 15 березня на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно", - підкреслив глава Пентагону.
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