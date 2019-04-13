Міжнародний суд відхилив запит про розслідування злочинів війни в Афганістані

Міжнародний кримінальний суд одноголосним рішенням панелі суддів відхилив запит про продовження розслідування можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Афганістані, включаючи ті, які, за заявами, могли вчиняти американські збройні сили та ЦРУ. Відповідне рішення було опубліковано у п'ятницю.

В рішенні судді визнали юрсдикцію суду з цього питання а також серйозність правопорушень, про як йшлося у документах наданих прокурором Фару Бенсуда. Все ж, судді зазначили, що "поточні обставини ситуації в Афганістані надзвичайно обмежують можливості для успішного розслідування та переслідування".

Деякі захисники прав людини розкритикували це рішення суду, пише NPR. Зокрема, Парам-Піт Сінгх з організації Human Rights Watch стверджує, що "це надсилає порушнкам небезпечний сигнал, що вони можуть стати недосяжними для закону просто, якщо не будуть співпрацювати".

США позитивно оцінили рішення суду. "Ми вітаємо це рішення і підтверджуємо нашу позицію, що Сполучені Штати вимагають від американських громадян дотримуватись найвищих правових та етичних стандартів", - йдеться в заяві Білого дому, виданій у п'ятницю.

"З самого часу створення Міжнародного суду, США неодноразово відмовлялись долучатись до нього, через широкі та непідзвітні повноваження його прокурорів, загрозу, яку він становить для американської безпеки та інші недоліки, які роблять його незаконним", - йдеться в заяві США.

В службі Бенсуди відповіли виданню The Guardian, що їх не розчарувало рішення і вони будуть і надалі "аналізувати його та його наслідки і розглядати всі можливі правові засоби".

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