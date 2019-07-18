Російську програму FaceApp має дослідити ФБР, вважає сенатор США

Популярний соцмережевий додаток, який дозволяє "зістарити" фото може становити загрозу для безпеки держави. Так вважає керівник демократів у Сенаті США Чак Шумер.

В середу Шумер звернувся з запитом до директора ФБР Крістофера Рея розслідувати ризики крадіжки приватних даних та порушення безпеки користувачів програми і встановити, чи потрапляє інформація надана користувачами програми до рук російського уряду.

Мільйони американців користувались програмою, якою володіє компанія, розташована в Росії, а користувачі мають надавати повний і незворотній доступ до персональних фото та даних, наголосив сенатор.

"Як сам директор ФБР Крістофер Рей відзначав минулого року, Росія залишається значною загрозою в сфері контрозвідки, - йдеться в листі. – Дуже непокоїть, якщо чутлива особиста інформація американських громадян надаватиметься ворожо налаштованій іноземній силі, яка провадить активні ворожі дії в кіберсфері проти Сполучених Штатів".

"У час технологій розпізнавання обличчя з метою спостереження та безпеки, важливо, щоб користувачі мали необхідну інформацію для захисту особистих і біометричних даних, включаючи від зловмисних іноземних урядів", - йдеться в листі.

На тепер додаток, що обробляє фото за допомогою технологій штучного інтелекту, має доступ до більш ніж 150 мільйонів зображень людей та їх імен, пишуть ЗМІ.

У гонитві за "вподобаннями" в соцмедіа, користувачам не варто забувати про захист приватних даних, нагадують експерти і застерігають, що безкоштовний "фільтр старішання" FaceApp, розробленй російською компанією Wireless Lab може становити ризик розголошення персональної інформації та зловживання нею.

"Дивними" назвав правила додатку експерт британської компанії інформаційних технологій Digitas Джеймс Уотлі.

Він процитував витримку з правил, що надають програмі "постійне, недзворотнє, неексклюзивне, безкоштовне, глобальне право, яке можна передавати та надавати на нього дозволи на використання, зміну, адаптацію, переклад, використання для створення нових робіт, поширення.. контенту користувачів".

FaceApp завантажує фото для обробки на "хмарі", а не оброблює фото на пристрої, на відміну від інших прикладок Apple і користувач не має чіткої інформації про це, пише видання TechCrunch.

Наразі немає свідчень неналежного поводження програми з фото, однак, немає і роз'єяснень стосовно того, що саме робить програма з отриманими зображеннями.

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