Американська розвідка подала запит на 86 мільярдів для себе у держбюджеті США

Витрати розвідки США можуть вирости майже до 86 мільярдів доларів.

Шестивідосткове зростання відображає прогнозоване адміністрацією Дональда Трампа збільшення витрат на оборону і національну безпеку, а також загострення уваги на погрози з боку Росії і Китаю.

Директор Національної розвідки Ден Коутс оприлюднив проект загального бюджету американських розвідувальних відомств, а Пентагон опублікував свої прогнозовані витрати на розвідку на наступний бюджетний рік, який починається в жовтні.

Бюджет охоплює найрізноманітніші напрямки витрат, включно з супутниками-шпигунами, кіберзброєю і мережею зарубіжних шпигунів та інформаторів ЦРУ.

При цьому ні адміністрація, ні Конгрес не публікують деталі так званого «чорного» бюджету, який засекречено.

Бюджет передбачає виділення 62,8 мільярда доларів на національну розвідувальну програму, нагляд за якою здійснює директор Національної розвідки, і 22,95 мільярда доларів - на програму військової розвідки Пентагону.

Хоча деталі бюджету захищені державною таємницею, в цілому збільшення витрат пояснюються зміщенням уваги США з боротьби з тероризмом на шпигунство і боротьбу з кіберзагрозами з боку інших країн.

Це перший проект бюджету розвідувальних відомств, складений з урахуванням нових стратегій національної безпеки і національної розвідки. У цих документах описуються виклики США з боку Китаю і Росії, і затверджується, що США вступили з ними в нову конкуренцію великих держав.

Як стверджують колишні і нинішні чиновники, і загальний бюджет Пентагону, і засекречений бюджет розвідки припускають збільшення витрат на потенціал, необхідний для конкуренції з Росією і Китаєм, зокрема, на кібероперацій.

За словами цих джерел, протидія потенціалу, який мають Китай і Росія, - більш складна і витратна справа, ніж боротьба з тероризмом. Відтак зміщення уваги розвідувальних відомств на так звану конкуренцію великих держав з Москвою і Пекіном вимагає більше ресурсів, кажуть колишні чиновники.

Як і всі бюджетні пропозиції адміністрації, фінансування розвідслужб має бути схвалено Конгресом.

Загальний бюджет розвідки почав скорочуватися у 2011 році, коли американські війська покинули Ірак, і витрати на тактичну військову розвідку знизилися.

Бюджет розвідки, який курує Коутс, почав скорочуватися в 2012 році, але з 2016 року знову зростає. Витрати на військову розвідку почали зростати в 2018 році одночасно з новими інвестиціями адміністрації Дональда Трампа в бюджет Пентагону.

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