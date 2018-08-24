Американська розвідка пожалілась, що інформатори у Росії замовкли - ЗМІ

Джерела Центрального розвідувального управління США у Росії перестали виходити на зв'язок напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться листопаді цього року. Про це повідомило видання The New York Times.

За інформацією видання, інформатори ЦРУ у Росії замовчали ймовірно внаслідок агресивних контррозвідувальних заходів Кремля. Таким чином розвідка США не має доступу до даних щодо планів Росії пов'язаних із майбутніми виборами в Америці.

Ветеран ЦРУ Джон Сайфер розповів виданню, що внаслідок висилки із Росії американських дипломатів, кількість агентів цієї спецслужби у Росії значно скоротилась. Він відзначив, що росіяни продемонстрували готовність вбивати тих, хто співпрацює із іноземною розвідкою.

Раніше радник президента США із національної безпеки Джон Болтон попередив уряд Росії, що Вашингтон не потерпить втручання у політичні процеси і в США і готові вдатися до необхідних заходів, щоб цього не допустити.

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