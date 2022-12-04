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У розвідці США не бачать ознак зниження волі українців протистояти Росії попри атаки на енергетику
Розвідка США очікує, що в наступні кілька місяців в Україні збережеться зниження темпів бойових дій, і не бачить жодних доказів зниження волі України до опору, незважаючи на атаки на її енергомережі та іншу критично важливу зимову інфраструктуру, заявила у суботу директорка з національної розвідки США Авріл Гейнс.
"Ми вже спостерігаємо деяке зниження темпів конфлікту... і ми очікуємо, що це, ймовірно, буде те, що ми побачимо в найближчі місяці", - сказала Гейнс на щорічному Форумі національної оборони Рейгана в Каліфорнії.
Вона сказала, що і українські, і російські військові намагатимуться переформувати війська та поповнити запаси, щоб підготуватися до контрнаступу після зими. "Насправді ми маємо достатньо скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити", - сказала вона, додавши, що перспективи на цей період для українців -"більш оптимістичні".
Відповідаючи на запитання про наслідки російських атак на енергомережу та іншу цивільну інфраструктуру України, Гейнс сказала, що метою Москви було частково підірвати волю українців до опору, але додала: "Я думаю, ми не бачимо жодних доказів того, що це [воля - ред.] зараз підривано".
Вона також підкреслила, що атаки Росії на енергетику значно підірвали українську економіку, але додала, що, на її думку, президент Росії Володимир Путін був здивований тим, що його війська не досягли більшого: "Я справді думаю, що він стає все більш обізнаним про виклики, з якими стикаються військові в Росії. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, наскільки це серйозні виклики [...] Ми бачимо брак боєприпасів, [занепад] духу, проблеми з постачанням, логістикою та цілу низку інших проблем, з якими вони стикаються".
За оцінками Гейнс, політичні цілі Путіна в Україні не змінилися, але він може захотіти тимчасово зменшити свої короткострокові військові цілі, "щоб потім він міг повернутися до цього питання пізніше".
Вона зауважила, що Кремль, ймовірно, витрачає свої воєнні запаси "досить швидко", а тому звертається до інших країн за боєприпасами. Зокрема, за її словами, окрім на додачу до іранських безпілотників Москва прагне отримати від Тегерана інші типи високоточних боєприпасів, а також Сполучені Штати помітили незначні поставки боєприпасів до Росії із Північної Кореї.
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- Радіо Свобода
- Голос Америки
Росія формує «тіньовий флот» для обходу нафтових санкцій – Financial Times
Росія формує «тіньовий флот» для обходу обмежень на продаж нафти, які західні країни запровадили у відповідь на вторгнення в Україну, пише Financial Times.
На думку аналітиків, після набрання санкціями чинності Росії буде потрібна більша кількість танкерів, тому що збільшиться довжина кожного рейсу: нафта, яка раніше продавалася в Європі, буде відправлена новим покупцям в Азії. Трейдери стверджують, що створення «тіньового флоту» зменшить вплив санкцій, але не усуне його.
За оцінками судноплавного брокера Braemar, Росія, яка значною мірою залежить від іноземних танкерів для перевезення нафти, сформувала флот із понад 100 застарілих танкерів. Енергетична консалтингова компанія Rystad стверджує, що у 2022 році Росія додала в ланцюжок нафтоперевезень 103 танкери за рахунок закупівель та перерозподілу суден, які обслуговують Іран та Венесуелу – дві країни, на які поширюється західне нафтове ембарго.
Анонімну купівлю танкерів можна відстежити за значним збільшенням неназваних або нових покупців, що зʼявляються в реєстрах. Як правило, таким суднам 12–15 років, і очікується, що їх буде списано впродовж найближчих кількох років, розповів керівник відділу досліджень танкерів у Braemar.
У компанії також зазначають, що в 2022 році оператори, повʼязані з Росією, придбали до 29 супертанкерів, відомих як VLCC (Very Large Crude Carrier). Це великі танкери для перевезення сирої нафти, кожен з яких здатний перевозити понад 2 мільйони барелів. Передбачається, що Росія також додала до свого флоту 31 танкер розміру Suezmax, здатний перевозити близько 1 мільйона барелів кожен, і 49 танкерів Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тисяч барелів.
На думку аналітиків, Росія все одно зазнає браку танкерів і в перші місяці 2023 року може зазнати ускладнень при збереженні рівня експорту, що призведе до зростання цін. Росії потрібно понад 240 танкерів, щоб зберегти поточні обсяги експорту, заявив аналітик Rystad.
2 грудня країни Євросоюзу, «Групи семи» та Австралія домовилися про граничну ціну на російську танкерну нафту у розмірі 60 доларів за барель. З 5 грудня країни надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою, лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижче. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування морських перевезень палива. Країни припускають, що за потреби переглянуть і скоригують стелю. Також у їхній заяві сказано, що граничні ціни планується встановити і на російські нафтопродукти з 5 лютого 2023 року.
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час зустрічі з українськими журналістами в Києві назвала цілі запровадження стелі на російську нафту: «Метою тут є те, щоб у міру того, як Європа відвикає від російської нафти і накладає на неї певні обмеження, ми колективно продовжували скорочувати доходи, які Путін отримує від нафти, не тільки в Європі, а й у всьому світі».
«Це матиме подвійний ефект. Це потрібно для того, щоб утримати на ринку російську нафту, яка нам потрібна для того, щоб ціни не зросли в результаті скорочення пропозиції. А також щоб знизити ціну, яку всі готові платити за російську нафту», – додала Вікторія Нуланд.
Раніше міжнародну домовленість щодо обмеження ціни на поставки російської нафти привітала міністерка фінансів США Дженет Єллен. "Разом G7, Європейський Союз та Австралія спільно встановили обмеження на російску нафту, поставлену морем, і це допоможе нам досягнути нашої мети і обмежити основне джерело надходжень Путіна для незаконної війни в Україні а також одночасно збереже стабільність світових енергопоставок", - сказала Єллен.
Росія неодноразово обіцяла не продавати нафту за ціною, нижчою від ринкової тим країнам, які приєднаються до обмежень.
В матеріалі використані джерела Financial Times.
США прагнуть запобігти поставкам іранської зброї Росії для війни в Україні й підтримати протести в Ірані
Вашингтон зосередиться на запобіганні постачанню іранської зброї Росії та підтримці протестів іранців замість продовжувати переговори з Іраном, що зайшли в глухий кут, про відновлення ядерної угоди, заявив спеціальний американський посланець із питань Ірану Роберт Меллі, інтерв’ю з яким наводить агентство Bloomberg.
За словами Меллі, Іран не зацікавлений у ядерній угоді, тому США зосередяться на інших речах.
«Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, спробувавши стримати та зірвати постачання зброї до Росії, а також спробувавши підтримати сподівання іранського народу», – сказав дипломат.
Як встановило у листопаді Міжнародне агентство з атомної енергії, Іран продовжує роботи зі збагачення урану. Тегеран зажадав припинення розслідування МАГАТЕ, на що США та їхні союзники не готові погодитися. Формально переговори між Іраном та Євросоюзом не зупинені, проте, за словами Меллі, нових контактів не було з кінця серпня.
Меллі пообіцяв, що США докладуть зусиль, щоб «зривати, запобігати, уповільнювати та карати санкціями» постачання Москві іранських озброєнь. Такі поставки, як і допомогу Росії у створенні нових військових виробництв, Вашингтон розцінюватиме як «перетин межі».
Офіційно і Москва, і Тегеран заперечують постачання Іраном Росії зброї для війни проти України. Однак Іран визнав, що постачав Росії дрони-безпілотники ще до початку повномасштабного вторгнення. В Україні застосовувалися апарати-камікадзе «Шахед-131» і «Шахед-136», названі в Росії «Герань-1» і «Герань-2», та багатоцільові дрони «Мохаджер-6». Крім того, як повідомила у листопаді The Washington Post, Москва домовилася з Тегераном про виробництво іранських бойових безпілотних літальних апаратів у Росії.
За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.
- Голос Америки
Обстріли інфрастуктури України можуть бути тактикою РФ для того, щоб втягнути Захід у переговори – ISW
Росія все ще становить загрозу українській енергосистемі та цивільному населенню, незважаючи на те, що українські сили ППО швидкими темпами збивають російські ракети і безпілотники, вважають аналітики Інститут вивчення війни (ISW).
Експерти додають, що скоординована кампанія ракетних ударів по українській інфраструктурі та пов’язане з цим погіршення гуманітарної ситуації в Україні, можливо, є частиною російської тактики, щоб посилити тиск на західних союзників України, щоб вони запропонували поступки.
У своєму звіті, опублікованому у суботу, дослідники ISW пишуть, що незважаючи на високий процент збитих російських ракет (72%) та безпілотників (80%), про які повідомляють українські військові, ті, що все ж проходять через протиповітряну оборону України, тим не менш, завдають значної шкоди українській критичній інфраструктурі. Зокрема, вони цитують президента України Володимира Зеленського, який заявив, що останні удари залишили шість мільйонів українців без світла напередодні зими.
Дослідники ISW доходять висновку, що Росія, найімовірніше, продовжуватиме обстрілювати українську критичну інфраструктуру, намагаючись зламати волю українців. Але якщо українці навряд чи піддадуться на цей тиск, Москва сподівається на більший успіх із впливом кампанії обстрілу української інфраструктури на західних політиків.
Аналітики наводять приклад п’ятничної розмови президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у якій він заявив, що нібито «західна фінансова та військова допомога Україні створює ситуацію, в якій український уряд категорично відкидає переговори між Москвою та Києвом». Також у Москві відреагували на слова президента США Джо Байдена щодо можливості переговорів і звинуватили США у тому, що «небажання Америки визнати незаконну анексію українських територій Росією значно ускладнює пошук точки дотику в можливих переговорах».
На думку фахівців ISW, насправді Росія не зацікавлена у переговорах, як свідчать її дії, але в Москві продовжують робити заяви щодо переговорів, «щоб створити у західних офіційних осіб враження, що Росію потрібно спонукати до переговорів» та пропонувати їй значні превентивні поступки. Серед них можуть бути зменшення допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії території України Росією та обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі, вважають в ISW.
Як наголошують аналітики, навіть незначна пауза, яку могла б дати тимчасова угода з Україною та західними країнами, дозволила б Росії посилити свої збройні сили для майбутніх військових операцій у досягненні максимуму своїх цілей в Україні.
Тим часом газета New York Times повідомляє, що українська влада в суботу видала терміновий заклик до цивільних осіб покинути окуповані Росією райони на лівому березі Дніпра у районі Херсона. Оглядачі припускають, що, ймовірно, українські таким чином готуються до наступу, сподіваються закріпитися на другому боці ріки.
Газета наводить слова голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, який сказав, що «евакуація необхідна у зв’язку з можливою активізацією бойових дій у цьому районі».
Згідно з попередніми повідомленнями, російські війська використовували позиції на лівому березі Дніпра, щоб обстрілювати райони Херсона на правому березі. Як зауважує газета New York Times, «публічний заклик до евакуації, хоч і мав на меті сигналізувати Росії про можливий напад, також може бути елементом інформаційної війни».
Так газета нагадує, що, перед тим, як Україна почала контрнаступ на півночі, офіційні особи зробили кілька публічних попереджень про майбутній контрнаступ у Херсонській області. Це контрнаступ потім відбувся, але спершу ЗСУ відбили російські війська на півночі, пише NYT.
Нині, як і під час попереднього наступу, українські війська готують його тим, що посилюють удари по російських шляхах постачання, командних центрах і складах боєприпасів з нових передових позицій, пояснює NYT.
- Голос Америки
Новий бомбардувальник США В-21 поєднав новітні технології ефективності та невидимості - Пентагон
Очільник Пентагону США Ллойд Остін назвав основні переваги нового американського ядерного бомбардувальника-невидимки В-21 Raider.
У своєму виступі на церемонії представлення літака в п'ятницю в Каліфорнії Остін вказав на ефективність, невидимість та надійність бомбардувальника.
В-21, який може з надзвичайною точністю доставляти як ядерну, так і звичайну зброю, не муситиме базуватись в регіоні, де здійснюються завдання бо має значний радіус дії. "Жодний інший бомбардувальник не співставний з його ефективністю", - зауважив Остін.
Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшлиЛлойд Остін
Проект літака базується на 50 роках дослідження в сфері невидимості і, за словами посадовця, навіть "найбільш просунута система ППО матиме складнощі в тому, щоб виявити В-21 в небі".
"Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшли", - сказав Остін.
Він додав: "Оборона Америки завжди базуватиметься на стримуванні конфлікту. Тому ми знову чітко вказуємо можливому супротивнику: ризик та витрати агресії значно переважають будь-які можливі здобутки".
Як повідомляв АР, B-21 Raider — перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років. Майже кожен аспект програми засекречено.
Напередодні його відкриття в п'ятницю на об'єкті ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, було опубліковано лише зображення бойового літака, зроблені художниками. Ці кілька зображень показують, що Raider нагадує чорний ядерний бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit, який він з часом замінить.
У інформаційному бюлетені компанія Northrop Grumman, що базується у Фоллз-Черчі, штат Вірджинія, заявила, що використовує "новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться", повідомляє АР.
В статті використано інформацію АР.
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