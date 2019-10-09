Співробітника розвідки США підозрюють у розголошенні таємної інформації

Аналітик, який спеціалізується на боротьбі з тероризмом і є співробітником Розвідувального управління Міністерства оборони, був заарештований у середу за звинуваченням у тому, що у 2018 і 2019 роках він повідомив двом журналістам конфіденційні дані про системи озброєнь однієї із зарубіжних країн.

Про це йдеться у документах Міністерства юстиції, представлених у середу Федеральному суду. Інформація, яку тридцятирічний Генрі Кайл Фриз передав журналістові (можливо, їх пов'язували романтичні відносини), фігурує, як мінімум, у восьми новинних матеріалах, відзначається в документах обвинувачення, яке Мін'юст представив окружному суді Східного округу штату Вірджинія.

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