Шлях до успіху Річарда Бренсона: як хлопець з проблемами в школі став ексцентричним мільярдером

Сер Річард Бренсон – ексцентричний британський підприємець, засновник конгломерату “Virgin Group”, мільярдер, філантроп. Бізнесмен відомий своїми нестандартними вчинками та пристрастю до екстремальних подорожей. Літаки, потяги, готелі, книги, мобільний зв’язок, фінансові послуги і навіть космічний туризм! І це ще не все, що охоплює бренд “Virgin”. Авіакомпанія Virgin Atlantic, космічний туроператор Virgin Galactic – це лише деякі з відомих компаній Бренсона. А ще в нього є власний острів. Журнал Forbes оцінює статки Бренсона у 4,1 мільярда доларів. Ось яким був його шлях до успіху.

Річард Бренсон народився 18 липня 1950 року в Англії. Навчання в школі стало справжньою каторгою для хлопця. Він страждає на дислексію, тож навчання давалося вкрай важко. Директор школи сказав, що Бренсон або потрапить до в’язниці або стане мільйонером. Перші підприємницькі спроби Річарда виявилися невдалими. Разом із другом він намагався вирощувати ялинки на продаж, але їх з’їли кролики. А потім він спробував займатися торгівлею папугами. Але папуг стало надто багато, вони забагато їли і голосно кричали. Тож мати Річарда випустила їх на волю. У 16 років Бренсон кинув школу і випустив журнал “Student” (Студент). Йому пощастило брати інтерв’ю у таких зірок, як Мік Джаггер та Джон Леннон. Історія бренда “Virgin” почалася, коли Бренсон разом із другом Ніком Пауеллом почали бізнес з продажу музичних платівок поштою в 1970 році. Згодом друзі відкрили свою першу крамницю у Лондоні. Компанію назвали “Virgin” (“незаймана»), бо у них не було досвіду в бізнесі. У 1972 році Річард Бренсон, Саймон Дрейпер, Нік Пауелл та Том Ньюман заснували лейбл звукозапису “Virgin Records”. Компанія співпрацювала з такими виконавцями як Дженет Джексон, Бой Джордж, “Sex Pistols”, “Spice Girls”, “The Rolling Stones”. У 1992 році лейбл був проданий компанії “Thorn EMI” за 957 мільйонів доларів.

У 1984 році Бренсон заснував авіакомпанію “Virgin Atlantic”. Авіакомпанія виконує перельоти між Великобританією, Північною Америкою, країнами Карибського басейну, Африкою, Близьким Сходом, Азією і Австралією. Та на авіатуризмі підприємець не зупинився. У 2004 році Бренсон заснував компанію “Virgin Galactic”. Компанія розробляє космічні літаки для туристичних подорожей у космос.

А ще у 2020 році Бренсон планує розпочати круїзи “Virgin Voyages”. Наразі бренд Virgin об’єднує понад 60 компаній у 35 країнах світу. У 2000 році Річард Бренсон отримав лицарське звання за внесок у підприємництво. Річард Бренсон прославився як віртуоз рекламного епатажу. А пам’ятаєте як він перевдягнувся на стюардесу, бо програв парі?

Підприємець кілька разів відвідував Україну. В інтерв'ю журналістам Громадського Телебачення у 2015 році він заявив, що Україні необхідно більше західних компаній серед інвесторів: "Особисто я вважаю, що Україна – хороше місце для інвестування". Він також вважає, що українські підприємці "повинні виходити на світовий ринок, займатися там бізнесом, намагатися залучати зароблені кошти до України".

Підприємець сподівається, що життя людей в Україні зміниться на краще. В інтерв'ю "Голосу Америки" у 2016-му він сказав: "Ми сподіваємося, що незабаром все це буде позаду для людей в Україні. Вони почнуть рухатися вперед. Ми хотіли б взяти активну участь у майбутньому України". Діяльність Річарда Бренсона бізнесом не обмежується. Він бере активну участь у різних благодійних проектах. У 2004 була заснована неприбуткова організація “Virgin Unite”. Її мета: “об’єднати людей та підприємницькі ідеї, щоб створити можливості для кращого світу”. Підприємець активно підтримує екологічні проекти. Він є членом Глобальної комісії з наркополітики (Global Commission on Drug Policy). Також є борцем за права ЛГБТ спільноти. А ще він є неабияким любителем пригод і на його рахунку є світові рекорди. У 1987 році Бренсон з пілотом Пером Ліндстрандом стали першими, хто пересік Атлантику на повітряній кулі. А у 1991 році вони перелетіли на повітряний кулі Тихий океан.

Бренсон є автором кількох книжок, серед яких бестселлер “Втрачаючи невинність: Як я побудував бізнес, роблячи все по-своєму і отримуючи задоволення від життя”.

Він одружений на Джоан Темплман. У пари двоє дітей – Голлі та Сем. Ще одна донька пари Клер Сара померла майже відразу після народження. У Річарда Бренсона є четверо онуків. А це Некер – острів Бренсона на Британських Віргінських островах.