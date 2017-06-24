НАТО і Росія: небезпека непорозумінь

Експерти відзначають зростаючу загрозу ескалації напруги

Ціла серія надзвичайно близьких підльотів російських винищувачів до літаків НАТО над Балтійським морем і збитий американською авіацією штурмовик російського союзника – Сирії – стали серйозним приводом для занепокоєння фахівців з питань безпеки. Аналітики відзначають, що будь-який, навіть випадковий інцидент між Росією і Сполученими Штатами, здатний привести до небезпечної конфронтації.

Згідно з повідомленнями, російський винищувач і американський розвідувальний літак у минулий понеділок пролетіли у двох метрах один від одного. Американські військові охарактеризували цей епізод як «небезпечний». Російський СУ-27 летів на високій швидкості, і пілот погано контролював машину, заявила прес-секретар Пентагону.

У середу Москва заявила, що винищувач НАТО перехопив літак міністра оборони РФ Сергія Шойгу, коли він прямував до Калінінграда. Російські державні ЗМІ повідомили, що російський винищувач СУ-27 «відігнав» польський F-16.

За словами незалежного військового аналітика Павла Фельгенгауера, при наближенні літаків на відстань всього в кілька метрів виникає велика небезпека. «Однак у Прибалтиці стався випадок виникнення напруги нізвідки ... по обидва боки, – зазначає він. – Це небезпечна гра. Але, насправді, ніхто ні з ким не хоче воювати».

Нова «холодна війна»

Частота випадків російського зондування повітряного простору НАТО збільшилася експоненціально з моменту анексії Кримського півострова в 2014 році.

«Немає сумнівів – принаймні для мене, – в тому, що Росія і Захід знаходяться в стані нової "холодної війни", – вважає заступник редактора «Щотижневого журналу» Олександр Гольц. – "Холодна війна" – це ситуація, коли у вас є проблема, яка не може бути вирішена ні дипломатичним, ні військовим шляхом. Ця проблема – Україна», – пояснює він.

Гольц відзначає, що Росія – з її точки зору, – не може припинити ведення «таємної війни» проти України, але поки вона цього не зробить, НАТО не може відновити співпрацю із Москвою. Тим часом, «брязкання зброєю» по обидва боки підсилює ризик ескалації військового конфлікту.

Сполучені Штати на цьому тижні ввели нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, а Євросоюз погодився в черговий раз продовжити свої обмежувальні заходи проти Росії.

Про новий раунд американських санкцій було оголошено під час візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона, де він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Порошенко пізніше заявив, що США і Україна скоро підпишуть оборонні угоди з Києвом, але не повідомив подробиць. До сих пір США надавали тільки нелетальну військову допомогу Києву.

Нарощування військових м’язів?

Шойгу заявив, що Росія буде посилювати угруповання на західних кордонах. В якості причини прийняття цього рішення міністр оборони послався на погіршення ситуації з безпекою через, за його словами, «антиросійський курс» НАТО.

НАТО відповіло на дії Москви активізацією розгортання оборонного потенціалу. У вересні Росія і Білорусь планують провести масштабні військові навчання, які будуть імітувати відображення вторгнення військ НАТО.

Гольц відзначає, що дії НАТО набагато скромніше російських зусиль, однак «між цими силами вже немає «сірої зони», вони безпосередньо протистоять один одному. Це, у свою чергу, означає, що будь-яка подія може перетворитися на велику війну».

Раніше поставлені завдання з формування потенціалу для співпраці США і Росії перетворилися на завдання зниження ризиків нової конфронтації, зазначає експерт.

«Я думаю, що всім доведеться на довгий час забути про будь-яку участь з Росією, – підводить підсумок Гольц. – Більш-менш ясно це стало після скандалу з втручанням Росії у американські вибори. Трамп ніколи не наблизиться до пана Путіна».

Сирійська бравада

Тим часом проксі-війна в Сирії набирає обертів – у міру того, як Росія і Іран продовжують надавати підтримку своєму союзнику в Дамаску Башару аль-Асаду в протистоянні з підтримуваними США сирійськими повстанцями. Всі сторони конфлікту заявляють, що ведуть боротьбу з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

У червні очолювана США коаліція в Сирії збила бомбардувальник проурядових сил, а також два іранські дрони, які наблизилися до підтримуваних США повстанців. Росія засудила ці дії і заявила, що буде розглядати будь-який літак і безпілотник коаліції, що прямує на захід від Євфрату, як «повітряну ціль».

Крім цього, Москва знову призупинила дію меморандуму, спрямованого на запобігання інцидентам у повітряному просторі за участю американської та російської авіації в Сирії. Вперше дію цієї угоди було призупинено в квітні цього року після ракетного удару ВМС США по сирійській авіабазі, з якої, на думку Вашингтона, Дамаск зробив атаку із застосуванням хімічної зброї, і в результаті якої загинули більше 80 мирних жителів. Росія засудила дії США і поклала провину за хімічну атаку на сирійських повстанців.

Незважаючи на те, що загроза, яку Росія може представляти для очолюваної США коаліції в Сирії, не розглядається всерйоз, ризик прямого конфлікту між сторонами зростає, вважає Гольц.

«Якщо ви будете постійно висловлювати невдоволення і повторювати загрози, рано чи пізно на вас перестануть звертати уваги, – пояснює експерт. – Таким чином, проблема полягає в тому, щоб зробити заяви більш жорсткими, і в той же час не допустити розв’язання війни».

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