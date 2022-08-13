Рушді підключили до апарата штучного дихання, він може втратити око – ЗМІ

Письменника Салмана Рушді, на якого було здійснено напад у Нью-Йорку в п’ятницю, підключили до апарата штучної вентиляції легенів і, за інформацією його літературного агента, Рушді, ймовірно, втратить око.

На Салмана Рушді, відомого письменника та лауреата провідних світових літературних премій, чиї твори викликали погрози смерті, було здійснено напад у п’ятницю перед лекцією, яку він мав прочитати в Інституті Чатокуа в західній частині штату Нью-Йорк.

Нападник принаймні двічі вдарив 75-ти літнього письменника ножем на сцені, коли той готувався до виступу, повідомляє поліція штату.

Поліція також повідомила, що підозрюваного ідентифіковали як 24-річного Хаді Матара, який походить з Ферв’ю, штат Нью-Джерсі. Поліція співпрацює з ФБР і місцевою владою, щоб встановити мотив. У суботу нападнику пред’явили звинувачення у замаху на вбивство.

За словами поліції штату, підозрюваний вискочив на сцену та вдарив Рушді щонайменше один раз ножем у шию та щонайменше один раз у живіт.

Рушді доставили до лікарні на вертольоті. За інформацією телеканалу CNN, Рушді перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Його літературний агент Ендрю Вайлі повідомив газеті New York Times, що письменник може втратити око, також у нього пошкоджені нерви в руці та поранена печінка.

Ставлення Салмана Рушді до делікатних політичних і релігійних тем перетворило його на суперечливу фігуру.

Після виходу в світ роману Рушді «Сатанинські вірші», книжку засудив як блюзнірську аятолла Рухолла Хомейні, лідер ісламської революції 1979 року в Ірані, який видав фетву на вбивство письменника. Рушді переховувався майже десять років, але останні роки жив відносно відкрито.

Рушді, народжений в Індії, став громадянином США в 2016 році і проживає в Нью-Йорку.

В інтерв’ю німецькому журналу Stern, записане два тижні тому і видане в суботу вже після нападу на Рушді, він говорив про те, що тепер живе «відносно нормальним життям».

Рушді сказав, що його турбують загрози демократії в Сполучених Штатах, такі як расизм, «ненависть до здобутків лібералізму» та те, що він називав «зачатками фашизму», які він вбачав у русі, що підтримував попереднього президента Дональда Трампа.

У матеріалі використана інформація CNN та Reuters.