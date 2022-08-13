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Рушді підключили до апарата штучного дихання, він може втратити око – ЗМІ
Письменника Салмана Рушді, на якого було здійснено напад у Нью-Йорку в п’ятницю, підключили до апарата штучної вентиляції легенів і, за інформацією його літературного агента, Рушді, ймовірно, втратить око.
На Салмана Рушді, відомого письменника та лауреата провідних світових літературних премій, чиї твори викликали погрози смерті, було здійснено напад у п’ятницю перед лекцією, яку він мав прочитати в Інституті Чатокуа в західній частині штату Нью-Йорк.
Нападник принаймні двічі вдарив 75-ти літнього письменника ножем на сцені, коли той готувався до виступу, повідомляє поліція штату.
Поліція також повідомила, що підозрюваного ідентифіковали як 24-річного Хаді Матара, який походить з Ферв’ю, штат Нью-Джерсі. Поліція співпрацює з ФБР і місцевою владою, щоб встановити мотив. У суботу нападнику пред’явили звинувачення у замаху на вбивство.
За словами поліції штату, підозрюваний вискочив на сцену та вдарив Рушді щонайменше один раз ножем у шию та щонайменше один раз у живіт.
Рушді доставили до лікарні на вертольоті. За інформацією телеканалу CNN, Рушді перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Його літературний агент Ендрю Вайлі повідомив газеті New York Times, що письменник може втратити око, також у нього пошкоджені нерви в руці та поранена печінка.
Ставлення Салмана Рушді до делікатних політичних і релігійних тем перетворило його на суперечливу фігуру.
Після виходу в світ роману Рушді «Сатанинські вірші», книжку засудив як блюзнірську аятолла Рухолла Хомейні, лідер ісламської революції 1979 року в Ірані, який видав фетву на вбивство письменника. Рушді переховувався майже десять років, але останні роки жив відносно відкрито.
Рушді, народжений в Індії, став громадянином США в 2016 році і проживає в Нью-Йорку.
В інтерв’ю німецькому журналу Stern, записане два тижні тому і видане в суботу вже після нападу на Рушді, він говорив про те, що тепер живе «відносно нормальним життям».
Рушді сказав, що його турбують загрози демократії в Сполучених Штатах, такі як расизм, «ненависть до здобутків лібералізму» та те, що він називав «зачатками фашизму», які він вбачав у русі, що підтримував попереднього президента Дональда Трампа.
У матеріалі використана інформація CNN та Reuters.
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- Голос Америки
Як українці можуть застосувати американські протирадіолокаційні ракети, розмірковують західні ЗМІ
Про те, чи застосовує Україна американські протирадіолокаційні ракети, і як це може позначитись на ході війни, пишуть західні ЗМІ.
Наявність цих ракет в Україні підтвердили минулого тижня в Пентагоні.
“В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть мати вплив на російські радари та інші речі”, - заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу для преси 8 серпня.
Також минулого тижня в соцмережах з'явились фото уламків таких ракет на контрольованих Росією об'єктах. Голос Америки не зміг незалежно підтвердити ці фото.
Видання The Hill повідомляє з посиланням на інформацію від українського пілота з позивним "Джус" про те, що нещодавно Україна використала протарадіолокаційні ракети, щоб придушити протиповітряну оборону Росії в рамках виконання комплексного завдання.
Раніше жодна з повітряних сил не могла інтегрувати амерканські високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM з радянськими літаками, пише Forbes. Видання припускає, що українці змогли інтегрувати ракети HARM давнього зразка з наземними пусковими установками.
Forbes, а також українські новинні видання припустили, що запуски могли проводитись з румунських чи словацьких літаків Міг-29.
Видання The Drive пише, що використання таких ракет дає Україні важливу перевагу у бойових діях. Аналітики припускають, що Україна могла використовувати HARM на літаках навіть радянського зразка, застосовуючи дистанційний інтерфейс, який через зв'язок, подібний до Bluetooth, дозволив би обійти радянську систему управління.
Британське видання Telegraph зауважує, що експертів галузі шокували повідомлення про те, що Україні минулого місяця вдалось знешкодити російські установки С-300.
Тепер вони припускають, що це вдалось завдяки протирадіолокаційним ракетам і вказують, що ці ракети можуть відіграти важливу роль в контрнаступі на півдні України і, зокрема деокупації Херсону. Адже, вважають автори статті, для проведення масштабного наступу, Україна повинна буде отримати контроль над небом.
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Законодавці США схвалили законопроект Байдена, покликаний знизити інфляцію
У п’ятницю Палата представників США, де більшість має Демократична партія президента США Джо Байдена, схвалила «Закон про зниження інфляції», обсягом 430 мільярдів доларів. Очікується, що цей законодавчий пакет допоможе знизити ціни на ліки, що відпускаються за рецептом, та сприятиме скороченню внутрішніх викидів парникових газів.
Як кажуть оглядачі, це найбільший пакет заходів з подолання зміни клімату за історію США, який також забезпечує головну законодавчу перемогу президенту Джо Байдену перед проміжними виборами до Конгресу 8 листопада.
Законодавство дозволить системі медичного страхування Medicare домовитися про зниження цін на ліки для людей похилого віку, а також забезпечить, щоб корпорації та багаті американці сплачували необхідні податки.
Демократи кажуть, що це допоможе побороти інфляцію шляхом скорочення дефіциту федерального бюджету.
Палата представників проголосувала 220 проти 207, жоден республіканець не проголосував за ухвалення цього закону. Сенат схвалив проект закон тиждень тому після обговорення, що тривало 27-годин.
Після ухвалення законопроект був відправлений на підпис президенту.
Байден сказав, що підпише законопроект наступного тижня, а потім Білий дім проведе святкування 6 вересня на честь того, що, за його словами, було історичним законодавством.
«Ухваливши Закон про зниження інфляції, демократи Палати представників вирішили побудувати майбутнє, де кожен має шанси, а не лише ті, хто вже має силу», – написав Байден у своєму твіті.
У підготовці матеріалу була використана інформація АР та Reuters.
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