Через три дні Росія визнала, що пожежа була на атомному підводному човні

На тлі намагань Москви омбежувати повідомлення про аварію на підводному човні, де загинули 14 осіб, російський президент визнав, що те судно оснащене ядерним реактором.

Російський уряд каже, що інцидент стався у понеділок, але офіційно його визнали у вівторок, і лише у четвер з'явилася інформація про те, що той підводний човен атомний.

Упродовж трьох днів Кремль не повідомляв подробиць, посилаючись на державну таємницю та міркування безпеки.

Окреме зацікавлення щодо радіаційної загрози виявляла Норвегія, поблизу якої на березі Баренцевого моря розташований порт Североморськ, де перебуває аварійний підводний човен.

Норвезька служба ядерної безпеки у середу повідомила, що її аналізи не виявили підвищення рівня радіації, і що вона зверталася до відповідної російської служби по додаткову інформацію.

У Североморську, який є базою Північного флоту Росії, також базувався підводний човен “Курськ”, який затонув 2000 року, забравши життя 118 моряків.

Нові подробиці про останній інцидент стали відомі у четвер з офіційних репортажів про зустріч у Кремлі президента Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойґу.

“Ядерний реактор на судні повністю ізольований і там немає людей. Екіпаж вдався до усіх необхідних заходів для захисту реактора, який перебуває у повному робочому стані”, - сказано в офіційному викладі звіту міністра.

Шойґу також сказав, що пожежа спалахнула в акумуляторному відсіку судна, і що люди загинули в результаті отруєння димом.

Урядовий російський часопис раніше повідомив, що той підводний човен проводив обстеження морського дна в Арктиці.

Найсмертельнішою катастрофою з атомними човнами називають втрату американської атомної субмарини USS Thresher, яка затонула під час випробувальних глибоководних занурень 1963 року з 129 людьми на борту.

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