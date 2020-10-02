Якою має бути роль Росії та Туреччини в конфлікті у Нагірному Карабасі: думки експертів

Вірменія готова до переговорів з Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ країни. У заяві йдеться: Вірменія залишається вірною мирному врегулюванню конфлікту. Натомість Азербайджан і Туреччина виступають проти припинення бойових дій, допоки війська Вірменії повністю не покинуть Нагірний Карабах.

Директор євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст вважає, що міжнародна спільнота і в тому числі США мають зайняти активнішу позицію у врегулюванні конфлікту.

Мені видається, що Вірменія зараз більше зацікавлена у припиненні вогню, ніж Азербайджан.

“Мені видається, що Вірменія зараз більше зацікавлена у припиненні вогню, ніж Азербайджан, - міркує Гербст. - А зовнішні сили грають роль, яку вони мали в минулому. І я думаю, було б корисним, якби Франція та США проявили активнішу позицію. Припинення бойових дій має сенс, це необхідно. І я думаю, що буде найкращим, якщо треті сторони скерують свої кроки в цьому напрямку”.

Натомість старший дослідник Американської ради зовнішньої політики Вейн Меррі занепокоєний, що активна участь Росії та Туреччини може спровокувати ще більшу ескалацію. Він наголошує, що до початку бойових дій між Вірменією та Азербайджаном на Кавказі пройшли військові навчання як Росії, так і Туреччини.

Якщо Туреччина та Росія вступлять у бойові дії в Нагірному Карабасі, це буде третя війна, в якій вони братимуть участь з протилежних боків.

“Якби Туреччина чи Росія стали активними учасниками цього конфлікту, це було б дуже небезпечно. Не забуваймо, що Туреччина та Росія в цей час активно залучені в дві інші війни, по різні боки: у Сирії та Лівії. Якщо вони вступлять у бойові дії в Нагірному Карабасі, це буде третя війна, в якій Москва і Анкара братимуть участь з протилежних боків”, - розповідає Вейн Меррі.

Старший аналітик інституту досліджень зовнішньої політики Стефан Бланк переконаний, що Вірменія не зацікавлена у переговорах щодо Нагірного Карабаху, і єдиний шлях Азербайджану її до цього примусити - почати конфлікт. Втім, він додає: для ефективного діалогу Туреччині та Росії слід залишатись осторонь.

Якщо вдасться прояснити обом сторонам, що нічого з цього не вийде, і що ширша війна лише задля встановлення кордону між Азербайджаном та Вірменією не має підтримки - тоді можна буде переконати Баку зупинитись.

“По-перше, я думаю, що НАТО має прояснити Туреччині: якщо вона прямо залучається до цієї війни, вона не отримає підтримки Альянсу. По-друге, я думаю росіяни мають дати зрозуміти Вірменії, що вони не втрутяться від її імені. Вірменія має піти на переговори. Якщо вдасться донести ці два меседжі і прояснити обом сторонам, що нічого з цього не вийде, і що ширша війна лише задля встановлення кордону між Азербайджаном та Вірменією не має підтримки - тоді можна буде переконати Баку зупинитись”, - міркує Стефан Бланк.

Напередодні президент США Дональд Трамп разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та російським президентом Володимиром Путіним, які очолюють Мінську групу ОБСЄ, видали спільну заяву, в якій засудили ескалацію насильства в Нагірному Карабаху і закликали «відповідні збройні сили негайно припинити протистояння».

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