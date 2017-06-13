Російські «дипломати» вербували в Молдові бойовиків для терористичної діяльності в Україні

Молдовська розвідка вважає, що російські дипломати, видворені минулого місяця з Молдови, вербували бойовиків для проросійських сепаратистів на Донбасі.

Про це інформаційному агентству Reuters повідомило одне урядове і два дипломатичні джерела.

Молдова вже довший час є ареною змагань між Росією і західними країнами. Видворюючи дипломатів 29 травня, прем’єр-міністр Павло Філіп заявив, що уряд має для цього «добрі причини».

Згідно з джерелами, які обізнані зі справами, п’ятьох дипломатів видворено з приводу їх діяльності як імовірних службовців військової розвідки ГРУ.

Молдовські офіційні особи думають, що росіяни вербували бойовиків з Гагаузії, автономного південного району, якого тюркського походження населення виявляє проросійські симпатії і виступає проти інтеграції Молдови з Європейським Союзом.

Уряд Молдови й дипломатичні джерела зробили заяву за умови анонімності. Вони також не повідомили, як росіяни вербували бойовиків і скільки їм вдалося вже завербувати.

Агентству Reuters не вдалося підтвердити цього звинувачення з незалежних джерел, а МЗС і Міністерство оборони Росії відмовилися від коментарів.

На запитання Reuters, чи видворені були офіцерпами ГРУ, представниця МЗС Молдови лише заявила, що вони були дипломатами і відмовилася від дальших коментарів. Москва визнає, що політично підтримує діяльність бойовиків на Донбасі, але заперечує, що надсилає туди зброю і бойовиків.

Молдовська розвідки вважає, що бойовиків вербують в Гагаузії, опісля висилають їх до тренувальних таборів в Ростовській області, а звідти у Східну Україну. Агентство Reuters і російські ЗМІ повідомляють про щонаменше два такі табори.

Колишній російський військовослужбовець-артилерист підтвердив повідомлення про існування навчального табору неподалік Ростова. Подібну інформацію подав також бойовик так званих «козацьких» частин.

На гагаузьких бойовиків, які воюють на боці проросійських сепаратистів, молдовським офіційним особам звернула увагу Служба безпеки України. Молдавським органам безпеки вдалося навіть виявити, арештувати і допитати деяких гагаузьких бойовиків, які постачили цінну інформацію.

Відносини між Росією і Молдовою не належать до безпроблемних. Росія блокує імпорт молдовських товарів, висловлюючи незадоволення з приводу тісних зв’язків країни з Європейським Союзом.

Проте Росія намагається закріпити прямі зв’язки з Гагаузією. У 2015 році глава Гагаузії Ірина Влаг відвідала Кремль, обіцяла тісніші зв’язки з Росією, а в січні цього року взяла участь у прийнятті, що його влаштував Володимир Путін.

«Гагаузький народ з прихильністю ставиться до Росії», заявила вона під час прийняття.

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