США хочуть уникнути кризи на нафтовому ринку, яку можуть спричинити санкції стосовно Ірану

Сполучені Штати прагнуть уникнути кризи на світових нафтових ринках, яку може викликати поновлення американських санкцій проти Ірану і, в деяких випадках, розглянуть можливість надання виключень для країн, які потребують більше часу для зменшення імпорту нафти з Ірану.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

"Ми хочемо, щоб закупівлі нафти зменшились до нуля, однак, в певних випадках, якщо люди не можуть це робити одразу, ми розглядатимемо виключення", - наголосив Мнучин репортерам у п'ятницю на шляху з Мексики, де він перебував з візитом в складі американської делегації під проводом держсекретаря Майка Помпео.

Починаючи з листопада США планують поновити санкції проти Ірану. В очікуванні санкцій США стосовно Ірану, адміністрація США переконує країни скорочувати імпорт нафти з Ірану. Введення санкцій відбувається після того, як США вийшли з ядерної угоди між Іраном та шістьма країнами. Вихід США з ядерної угоди стосовно Ірану зазнав критики з союзників в Європі та світі.

Мнучин планує докладно обговорити питання санкцій стосовно Ірану під час зустрічей міністрів фінансів країн G 20 в Буенос-Айресі, що заплановані на 19-20 липня.

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