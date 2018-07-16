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США хочуть уникнути кризи на нафтовому ринку, яку можуть спричинити санкції стосовно Ірану

  • Голос Америки
Міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Сполучені Штати прагнуть уникнути кризи на світових нафтових ринках, яку може викликати поновлення американських санкцій проти Ірану і, в деяких випадках, розглянуть можливість надання виключень для країн, які потребують більше часу для зменшення імпорту нафти з Ірану.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

"Ми хочемо, щоб закупівлі нафти зменшились до нуля, однак, в певних випадках, якщо люди не можуть це робити одразу, ми розглядатимемо виключення", - наголосив Мнучин репортерам у п'ятницю на шляху з Мексики, де він перебував з візитом в складі американської делегації під проводом держсекретаря Майка Помпео.

Починаючи з листопада США планують поновити санкції проти Ірану. В очікуванні санкцій США стосовно Ірану, адміністрація США переконує країни скорочувати імпорт нафти з Ірану. Введення санкцій відбувається після того, як США вийшли з ядерної угоди між Іраном та шістьма країнами. Вихід США з ядерної угоди стосовно Ірану зазнав критики з союзників в Європі та світі.

Мнучин планує докладно обговорити питання санкцій стосовно Ірану під час зустрічей міністрів фінансів країн G 20 в Буенос-Айресі, що заплановані на 19-20 липня.

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