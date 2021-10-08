Нові дані щодо ринку праці США не виправдали прогнозів

За даними Міністерства праці США, економіка країни у вересні додала всього 194 000 робочих місць. При цьому прогнозувалось 500 000 нових робочих місць.

Це вже другий місяць несприятливої кількості нових робочих місць. Деякі економісти називають причиною негативний вплив "Дельта" варіанта вірусу COVID-19.

Американський канал CNN назвав дані найгіршими за рік.

Безробіття впало з 5,2% у серпні до 4,8% у вересні, але дана цифра враховує лише людей, які активно шукають роботу.

Вересневий звіт щодо робочих місць вказує, що кількість працівників, які мають роботу або шукають її, знизилася з 61,7% до 61%. До пандемії частка економічно активного населення становила 63,3%.

Приріст вакансій у серпні було переглянуто з 235 000 до 366 000.

Деякі сектори, включно зі сферою готельного бізнесу, професійних бізнес -послуг, роздрібної торгівлю та транспорту та складським господарством, минулого місяця побачили збільшення робочих місць.

У Республіканській партії США назвали дані щодо ринку праці доказом незадовільної роботи адміністрації Байдена, порядку денного Демократичної партії США.

"Доповідь щодо робочих місць за вересень це сигнал про провал економічної політики Байдена", - твітує конгресмен-республіканець Роджер Вільямс.

Голова Національного комітету Республіканської партії Рона Макданіел заявила, що Байден "змарнував" відновлення, яке "успадкував".

"Байден обіцяв, що він "покінчить із вірусом": не зробив. Він сказав, що "відбудує краще, ніж було": маємо сьогодні найгіршу доповідь щодо нових робочих місць. Він обіцяв "єдність": а тепер домагається звільнень невакцинованих працівників та розслідувань щодо стурбованих батьків. Адміністрація Байдена це провал", - твітує колишній радник Дональда Трампа Марк Мідовс.

Натомість у Демократичній партії назвали нові дані підтвердженням необхідності втілювати її бачення відновлення країни від наслідків пандемії.

"Хоча вже досягнуто історичного прогресу щодо створення робочих місць, зменшення безробіття та перемоги над пандемією, необхідно зробити більше, щоб захистити фінансову безпеку родин", - заявила у соціальній мережі Twitter спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як повідомляє журналістка каналу CNN Кайтлан Коллінс президент Байден у п'ятницю заявив, що "Дельта" варіант вплинув на кількість нових робочих місць.

Раніше прогнозувалось збільшення кількості робочих місць у несільськогосподарських секторах через відкриття шкіл, припинення багатьох федеральних виплат по безробіттю та зростання кількості американців, які отримують вакцини.

"Ця доповідь вказує на спад", - сказав Нік Бункер, директор з економічних досліджень на сайті працевлаштування Indeed в інтерв'ю CNBC. «Цей рік став роком оптимістичних сигналів, що не виправдались, на ринку праці. Попит на робітників великий, і мільйони людей хочуть повернутися на роботу, але зростання зайнятості ще утвердилось.

У статті використано матеріали Associated Press, CNN.

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