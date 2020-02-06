Земельна реформа необхідна, але законопроект містить небезпечні моменти - американські експерти

Більшість американських оглядачів позитивно оцінюють земельну реформу в Україні. Мовляв, сам факт, що ринок землі запрацював після 30-років стагнації, вже є позитивним сигналом як для української економіки, так і потенційних інвесторів.

Втім, хоча ця реформа дуже необхідна, експерти не радять продавати землю вже сьогодні. Мовляв, законопроект містить неякі небезпечні для земельного ринку моменти.

Ця реформа зменшить той тіньовий ринок, зменшить корупційні ризики, і направить речі у прозоре русло

Земельний ринок України надто довго перебував в тіні, внаслідок чого прибутки від сільського господарства часто не потрапляли до державної скарбниці. Тож земельна реформа – це сильний сигнал українського уряду про серйозні наміри реформуватись, - переконані більшість опитаних нами експертів.

"В Україні немає реального ринку землі. Існує тіньовий земельний ринок. Земля передається, але незаконно. Ця реформа зменшить той тіньовий ринок, зменшить корупційні ризики, і направить речі у прозоре русло. Вона не зробить ринок повністю прозорим, але ліквідує багато тіньових схем», - каже Ерік Гонц, експерт "Центру міжнародного приватного підприємництва".

Не в інтересах України мати "сільське господарське, яке не працює". Таку думку висловлює Андерс Аслунд, експерт аналітичного центру «Атлантична рада».

"Земельна реформа дуже необхідна, вона нарешті відбувається. Вона дасть агропромисловості значно кращі умови для розвитку. Це не радикальні, а поступові зміни. Також дуже добре, що цей закон надає сильну перевагу громадянам України", - вважає Аслунд.

Експерт "Центру міжнародного приватного підприємництва" Ерік Гонц відзначає, що законопроект дає доступ для невеличких фермерів до кредиту, щоб інвестувати в землю.

Земельна реформа дуже необхідна, вона нарешті відбувається. Вона дасть агропромисловості значно кращі умови для розвитку

Між тим, експерти вказують на значні недоліки у законодавстві. В першу чергу, кажуть, якщо нинішній закон запрацює в тому вигляді, як його сьогодні ухвалили, він може призвести до створення в Україні касти земельних олігархів в регіонах.

"В першому читанні цього законопроекту було передбачене обмеження: в одні руки можна було придбати 35% землі на території одного регіону. В другому читанні цей ліміт зник. Що може трапитись зараз, місцеві олігархи, які контролюють місцеві ради, діятимуть як хочуть", - говорить Ерік Гонц.

За словами Гонца, в час децентралізації місцеві монополії є небезпечними для української демократії.

"Якщо ця реформа пройде в нинішньому стані, я боюсь, деякі окремі бізнеси чи сільськогосподарські холдинги можуть монополізувати процес ухвалення рішень на місцевих рівнях, що направду нашкодить українським громадянам", - каже експерт.

Його колега Андерс Аслунд не погоджується.

"Краще мати землю, яка зосереджена в одній місцевості, тоді легше управляти. Бо найбільші проблеми на земельному ринку України – це слабке управління і крадіжки. А як найкраще контролювати сільке господарство? Маючи земельні ділянки, які близько одна до одної", - розповів Аслунд.

У законі «про обіг землі» не передбачається обов’язкова реєстрація ціни на землю при купівлі\продажу. Оглядачі не вбачають в цьому великої проблеми. У США, кажуть, також не обов’язково вказувати при реєстрації купівлі-продажу землі її ціну.

"У нас у США є лише записи цін на землю загалом як індикатор, куди рухається ринок нерухомості. Обов’язкове вказування цін - так підвищить прозорість, але це також збільшить тягар на увесь процес. 3:35 гадаю, з часом цей процес сам розвинеться", - каже Ерік Гонц, Експерт "Центру міжнародного приватного підприємництва".

Що буде з землею, якою вже управляють компанії, де власником є іноземець? Питання лишається відкритим



Американських інвесторів хвилює питання врегулювання ринку землі для іноземців. Наразі іноземцям не дозволено купувати землю в Україні. Це питання українці ухвалюватимуть на референдумі. А от що буде з землею, якою вже управляють компанії, де власником є іноземець? Питання лишається відкритим.

"Це питання не врегульоване в законі. Воно залишається на розсуд українських судів. Суди скажуть останнє слово. Я не думаю, що це закон, на який сподівається іноземна бізнес-громада", - розповів Гонц.

"Як я розумію, іноземні компанії, які працюють в українській агропромисловості, їм дозволять продовжувати працювати", - відзначає Андерс Аслунд, експерт аналітичного центру «Атлантична рада»

Українська-американська ділова рада представляє інтереси американських компаній в Україні, а також українських компаній з іноземними інвестиціями. Президент організації запевняє: бізнес здебільшого позитивно сприймає земельну реформу.

Оглядачі вважають: це лише початок реформи, закони в майбутньому змінюватимуть. Головне, кажуть, ринок запрацював

«Американські компанії шукають довготривале партнерство, вони не зацікавлені використовувати когось, аби отримати вигоду. То ж дозвольте ринку і обом сторонам бізнесу вирішувати, які переваги може кожен з них мати, щоб вони розвивались і виробляли ще більше, і щоб приносили ще більше прибутків для України», - каже Морґан Вільямс, президент українсько-американської ділової ради.

Загалом, кажуть оглядачі, земельна реформа – це закон, для ухвалення якого треба було досягати компромісів. Вони переконані: це лише початок реформи, закони в майбутньому змінюватимуть. Головне, кажуть, ринок запрацював.

"Це найбільша реформа ринку землі, на яку Україна спромоглась за 30 років незалежності. І це вже позитивний крок", - відзначає Ерік Гонц, Експерт "Центру міжнародного приватного підприємництва".

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