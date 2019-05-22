Суперечка щодо російських С-400 між США та Туреччиною може стати кінцем історичного зближення Анкари з Заходом - експерт

Туреччина має дещо більше двох тижнів, щоб ухвалити рішення щодо закупівлі американських збройових систем або зіткнутися із загрозою суворих штрафів з боку США через закупівлю російських зенітних ракетних комплексів. Про це повідомляє телекомпанія CNBC, посилаючись на анонімні джерела, знайомі з цим питанням.

Туреччина повинна розірвати багатомільярдні угоду з Росією, і закупити американські системи ПРО Patriot

Телекомпанія повідомила, що до кінця першого тижня червня Туреччина повинна розірвати багатомільярдні угоду з Росією і замість цього закупити американські системи ПРО Patriot.

В іншому випадку її можуть виключити з програми виробництва та поставок винищувачів F-35 компанії Lockheed Martin і позбавити вже обіцяних 100 винищувачів цієї моделі. Крім того, Анкара може зіткнутися з американськими санкціями і можливою відповідною реакцією з боку НАТО. Джерела CNBC кажуть, що нинішня пропозиція Держдепартаменту є остаточною.

При цьому експерт Вашингтонського Інституту Близькосхідної політики Сонер Каґаптай відзначив, що дана суперечка може ознаменувати завершення вже історичної політики Туреччини покладатись на Захід задля балансування впливу Росії.

"З часу підписання Конвенції про протоки 1840 року, Оттоманська імперія/Туреччина покладалась на країни заходу для балансування сили Росії», - пише експерт, - "Незгода між США та Туреччиною щодо питання С-400 мже стати кінцем цієї 179-річної політики та примусить Анкару прогнутись під Московою", - коментує ситуацію у себе в Твіттері Директор турецьких програм Вашингтонського Інституту Близькосхідної політики Сонер Каґаптай.

У 2017 році Анкара уклала угоду з Кремлем про постачання комплексів С-400, попри попередження США, що закупівля буде мати політичні та економічні наслідки. Вартість угоди оцінюється в 2,5 мільярда доларів.

З часу підписання Конвенції про протоки 1840 року, Оттоманська імперія/Туреччина покладалась на країни заходу для балансування сили Росії

Держдепартамент активно намагався утримати Туреччину від закупівлі С-400, пропонуючи продати Анкарі американські системи ПРО Patriot в 2013 і 2017 році. Обидва рази Анкара відхилила цю пропозицію, оскільки США відмовилися передати секретні ракетні технології, які використовуються в цих системах.

«Країни НАТО повинні закуповувати військову техніку, яка сумісна з системами НАТО. Російська система не відповідає цьому стандарту», - заявив представник Держдепартаменту, який побажав залишитися неназваним.

«Ми хочемо підкреслити, що Туреччина зіткнеться з дуже реальними негативними наслідками, якщо поставка С-400 здійсниться», - додав співробітник зовнішньополітичного відомства.

Якщо Туреччина справді отримає С-400 від Кремля влітку цього року, то, як очікується, система буде готова до експлуатації до 2020 року. Тим часом, в Кремлі вимоги США охарактеризували як неприпустимі.

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