Не всі в Європі здобули свободу у 1945-му, - заява США та низки європейських країн до 75-ліття перемоги над нацизмом на континенті

«Травень 1945 року приніс закінчення Другої світової війни в Європі, але не приніс свободи для всієї Європи», - йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ США, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, виданій з нагоди вшанування 75-ліття завершення Другої світової війни.

Центр та схід Європи залишились під керівництвом комуністичного режиму протягом майже 50 років, зазначили очільники дипломатичних відомств.

Країни Балтії було незаконно окуповано та анексовано і «залізна хватка Радянського Союзу над країнами забезпечувалась переважною військовою силою, репресіями та ідеологічним контролем», - йдеться у заяві.

В заяві відзначається боротьба європейців центру та сходу Європи за свободу. «Спільноти за Залізною завісою відчайдушно прагнули шляху до демократії та незалежності».

Країни закликали будувати майбутнє «засноване на історичних фактах і справедливості до жертв тоталітарних режимів». Вони застерегли від маніпуляцій історією і фальсифікацій історичних фактів.

Дивіться також: Дім Свободи оцінив рівень демократії в Україні. Відео