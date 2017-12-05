Антикорупціонери навколо Саакашвілі могли попередити скандал, якби дотримувались принципів, які декларують - експерт Atlantic Council

У майбутньому антикорупційні групи та громадянське суспільство мають займати нейтральну позицію і відстежувати усі конфлікти інтересів і бути дуже збалансованими у підходах, а не лише шукати порушення законів з боку політичних опонентів

Оприлюднення записів начебто екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка - де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю - стане, або найбільшим наклепом в історії незалежної України у порівнянні з якими тьмяніють звинувачення проти Юлії Тимошенко часів Януковича, або ж - Саакашвілі піддався спокусі, щоб профінансувати революцію і став жертвою власного незламного прагнення до влади і впливу на політику. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США).

"В будь-якому випадку це матиме дуже великі наслідки для політичних конфігурацій в Україні. Якщо дійсно буде доведено, що пан Саакашвілі перебував у змові та фінансувався Курченком та з інших невідомих фінансових потоків, то, на мою думку, це буде дискредитувати весь рух, який згуртувався навколо нього і навіть тих депутатів, які, можливо, і не знали про такі потоки фінансування. Думаю, що і вони будуть вимушені заплатити певну політичну ціну у сенсі втрати підтримки та довіри з огляду на їх альянс з Саакашвілі", - назвав один із варіантів розвитку подій Каратницький.

Іншим можливим наслідком скандальних викриттів може стати посилення вимог щодо проведення в Україні виборів.

"Думаю, що ми можемо побачити кризу довіри не лише з боку суспільства, але і з боку західних держав, котрі захочуть, щоб український народ швидко надав новий мандат на керівництво державою", - відзначив експерт.

Якщо буде доведено, що пан Саакашвілі перебував у змові та фінансувався Курченком ... це буде дискредитувати весь рух, який згуртувався наколо нього і навіть тих депутатів, як можливо і не знали про такі потоки фінансування

Каратницький також відзначив, що вважає Порошенка консервативним на обережним політиком, тому схвалення ним публікації записів розмов схиляє його до думки про наявність в державі міцної доказової бази.

"Якщо оприлюднені дані буде підтверджено, це посилить аргументи команди президента, що мають місце активні та масові втручання Росії в українське життя та намагання у будь-який спосіб свідомо, чи несвідомо використовуючи людей, піднімати температуру у країні", - сказав Каратницький.

"Це може відкрити Петру Порошенку шлях до переобрання на посаді президента та нового 5-річного терміну при владі. Інший варіант - нові вибори та формування нової конфігурації в українській політиці", - сказав експерт.

Каратницький також не вважає взаємовиключним те, що Саакашвілі, якого називають ворогом Кремля, міг шукати підтримки з Росії.

"Саакашвілі є ворогом Росії, але він не є ворогом потоків фінансування з Росії. Він міг легко повірити, що міг би обережно, і заради досягнення своїх власних інтересів, скористатись фінансуванням з Москви так само, як Ленін користувався фінансуванням з боку німецьких буржуазних кіл. Ніхто не каже, що Росія таким чином намагалася би підтримати Саакашвілі. Це - намагання російських агентів впливу розхитати ситуацію в Україні. Натомість мотивація Саакашвілі - знайти засоби, щоб досягнути те, що він вважав і вважає своєю метою, а саме - врятувати Україну, перебудувати її за образом, який він вважає правильним", - сказав Каратницький.

При цьому, Каратницький відзначив, що українські політики-реформатори, які активно виступають на підтримку Саакашвілі - такі як нардепи Лещенко, Заліщук, Найєм - могли би попередити саму можливість виникнення настільки скандальної ситуації, якби на практиці дотримувались декларованих ними публічно принципів прозорості фінансування політичних сил.

"Роками говориться про те, що джерела фінансування політичної діяльності Саакашвілі невідомі. І попри це дуже мало уваги було надано прозорості. Ніхто не пробував зробити аудит. Скільки коштувати демонстрації? Офіс? Штаби? Автобуси з учасниками? Якби був більш збалансований та наполегливий моніторинг прихильників радикальних антикорупційних лозунгів, то можливо було би менше поле для такої, можливо, нечесної гри. Принаймні, якби був прозорий моніторинг та вимагання, що Саакавшілі пояснював, як фінансує себе та своїх соратників. І тут такі люди, як Сергій Лещенко були необережними і перестали застосовувати чіткі принципи", - відзначив Каратницький.

"Якби був моніторинг, то зараз би вся країна не опинилась у цій хаотичній ситуації", - наголосив експерт.

"У майбутньому антикорупційні групи та громадянське суспільство мають займати нейтральну позицію і відстежувати усі конфлікти інтересів і бути дуже збалансованими у підходах, а не лише шукати порушення законів з боку політичних опонентів", - підкреслив експерт.

На момент написання матеріалу Саакашвілі отримав статус втікача від правоохоронних органів в Україні. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Сам екс-президент Грузії, опозиційний український політик Саакашвілі, після звільнення з рук правоохоронців перебував на мітингу перед Верховною Радою.

Раніше ГПУ у вівторок оприлюднили запис, буцімто, розмови представників Саакашвілі та представників бізнесмена-втікача Сергія Курченка, а також, власне, Саакашвілі та Курченка про варіанти співпраці. Відповідно до записів, на повернення Саакашвілі до України з проривом кордону раніше було витрачено сотні тисяч доларів.

Представник Саакашвілі, відповідно до запису, отримував гроші від Курченка, сам Курченко у розмові висловив Саакашвілі зацікавленість у співпраці з метою відновлення контролю за бізнесом в Україні. Саакашвілі висловив готовність розглядати таку співпрацю. При цьому Курченко заявляв, що має допуск до "кабінетів" у Росії. Відповідно до записів, представники Саакашвілі та Курченка неодноразова говорили про можливість ескалації протистояння з владою України з метою збільшення підтримки Саакашвілі серед населення. Співрозмовники згадували, що учасники мітингів на підтримку Саакашвілі є проплаченими, а кияни не виявляють цікавості до підтримки акцій протесту.

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