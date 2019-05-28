Саакашвілі докучатиме Порошенку, але може стати ворогом і для Зеленського - повернення екс-президента Грузії коментують на Заході

Жодного ризику для Зеленського це не становить, але це прекрасна нагода побісити стару гвардію Порошенка

Західні оглядачі та журналісти активно коментують повернення до України екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який раніше вимушено покинув Україну на тлі конфлікту з тодішнім президентом Петром Порошенком.

У вівторок стало відомо, що президент України Володимир Зеленський повернув громадянство Міхеїлу Саакашвілі.

"Можливо це грає на руку Зеленському напередодні парламентських виборів, бо Саакашвілі напевне сфокусується на закидах про корупцію в адміністрації екс-президента Порошенка", - твітує економіст, експерт з питань України Тімоті Еш.

Журналіст Ян Бейтсон припускає, що Саакашвілі може приєднатись до партії "Слуга Народу".

"Яку посаду Зеленський дасть Саакашвілі? Він викликає полярно протилежні думки, але він талановитий організатор виборчих кампаній у час, коли Зеленському необхідно створювати партію з нічого перед виборами призначеними на липень. Здивуюсь, якщо він не стане частиною його парламентської кампанії", - твітує Бейтсон.

Між тим інші оглядачі фокусуються на минулому Саакашвілі, як українського опозиціонера, який, прибувши до України на запрошення Порошенка, швидко став його публічним ворогом.

"То це і є перше скасоване Зеленським значне політичне рішення Порошенка?" - твітує американський журналіст-розслідувач Саймон Островський.

"Існує чимала ймовірність, що Саакашвілі через кілька років буде очолювати протести проти Зеленського", - твітує Джона Фішер, кореспондент BBC у Києві.

"Цього не уникнути: Чекаєм на політичну бійку між Зеленським та Саакашвілі скажімо через 2-3 роки?" - твітує політолог Тарас Кузьо.

Натомість Павєл Локшин з німецького видання WELT наголошує, що Саакашвілі не становить жодної загрози для Зеленського.

"Саакашвілі знову став громадянином України. Жодного ризику для Зеленського це не становить, але це прекрасна нагода побісити стару гвардію Порошенка", - вважає Локшин.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виключив повернення Саакашвілі до України. Про це він заявив в інтерв'ю "Гордон", коментуючи заяву екс-президента Грузії про намір повернутись до України 1-го квітня.

"Саакашвілі навіть не сяде в літак, його не пустять. Бо він має заборону на в'їзд на територію України", - сказав Аваков.

Відомою лишається публічна сварка між Саакашвілі та Аваковим у ході засідання Нацради реформ у грудні 2015-го року.

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