“Грузія втрачає своїх патріотів і мрію” - міжнародна реакція на "тривожні кадри" Михеїла Саакашвілі в суді 

Після появи виснаженого і дуже схудлого Михеїла Саакашвілі в суді у понеділок, 3 липня, низка політиків та оглядачів закликали грузинську владу зберегти життя колишнього президента Грузії, який має українське громадянство. Фото та відео-кадри із судової зали опублікували низка ЗМІ.

Президентка Молдови Мая Санду закликала владу Грузії дозволити ув’язненому експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі виїхати на лікування за кордон.

“Глибоко стурбована тривожними кадрами Міхеіла Саакашвілі у суді, які свідчать про серйозне погіршення стану його здоров'я за час перебування у в'язниці. Закликаємо грузинську владу приділити пріоритетну увагу його стану та терміново надати доступ до життєво важливого медичного лікування за кордоном», - написала вона у Твіттер.

Депутат Європейського парламенту Петрас Аустревічус написав у Твіттері: “Цьому важкохворому чоловікові відмовили в дозволі на обстеження медичними експертами ЄС. Грузія втрачає своїх патріотів і мрію”.

Керівна партія у Грузії називається «Грузинська мрія». Минулого тижня Партія європейських соціалістів (PES) офіційно ухвалила рішення про виключення "Грузинської мрії" зі свого складу у зв’язку зі зміною її курсу та останніми подіями у Грузії.

“Жахаючі кадри колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з'явилися сьогодні під час судового засідання в Грузії. Кожен, хто каже, що з ним непогано поводяться, повинен глянути на ці кадри. Це політично вмотивовані тортури. Цього чоловіка потрібно негайно звільнити”, - закликає у Твіттері Білл Браудер, критик Кремля у Лондоні та ініціатор міжнародних санкцій щодо російських посадовців у справі загиблого у в’язниці правника Сергія Магнітського.

Колишній посол США в Росії, а нині - професор Стенфордського університету Майкл Макфол відверто закликав світ зберегти життя Саакашвілі: “Оприлюднені фотографії абсолютно шокують. Його треба негайно звільнити”.

“Світ не може допустити, щоб екс-президент Грузії помер у в'язниці”, - повторює Макфол свій заклик, статтю з яким він опублікував у виданні “Washington Post” у січні цього року.

У наступному своєму повідомленні Макфол додає, що міжнародна спільнота може запровадити санкції, якщо Саашвілі помре: “Звичайно, демократичний світ запровадив би серйозні санкції проти вищих посадовців Грузії та олігархів, якби Саакашвілі помер у в'язниці”.

Інститут міжнародних досліджень Фрімана Споглі при Стенфордському Університеті США цитує Макфола у Твіттері, що “смерть Саакашвілі була б перемогою Путіна і Захід повинен втрутитися на підтримку грузинської демократії”.

Колишній директор Human Rights Watch Кеннет Рот написав: “Фото колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який зараз перебуває під вартою, викликають занепокоєння щодо поводження з ним. Саакашвілі, перебуваючи при владі, намагався віддалити Грузію від Кремля, але нинішній уряд змінює це”.

Реакція України: відправили посла Грузії додому

МЗС України викликало посла Грузії, щоб висловити протест через негідне поводження з ув’язненим колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, що має українське громадянство.

"Грузинському дипломату було повідомлено, що таке поводження з Міхеїлом Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Уряд Грузії має припинити знущання над українським громадянином", - повідомило МЗС України.

Офіційний Київ наказав грузинському послу повернутися в Тбілісі “для консультацій, щоб знайти шляхи вирішення ситуації”. При цьому МЗС не уточнює, чи грузинського посла офіційно вислали з країни.

Раніше у Грузії поширили відео, на якому Махеїл Саакашвілі під час судового засідання виглядає дуже виснаженим. Президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії дозволити Саакашвілі приїхати до Києва для лікування.

На Твітер-сторінці Саакашвілі 4 липня з’явилось кілька повідомлень, де він дякує уряду та народу України за підтримку. “Це залишиться в історії як приклад солідарності та людяності. Також дякую Дмитру Кулебі за зразкову боротьбу за громадянина України”.

“Я пишаюся громадянством непохитної України, яка веде боротьбу. Я пишаюся тим, що більшу частину мого свідомого життя провів в Україні і пишаюся тим, що можу говорити з українцями їхньою рідною мовою”, - мовиться на Твіттер-сторінці колишнього президента Грузії та колишнього глави Одеської облдержадміністрації.