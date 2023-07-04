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“Грузія втрачає своїх патріотів і мрію” - міжнародна реакція на "тривожні кадри" Михеїла Саакашвілі в суді
Після появи виснаженого і дуже схудлого Михеїла Саакашвілі в суді у понеділок, 3 липня, низка політиків та оглядачів закликали грузинську владу зберегти життя колишнього президента Грузії, який має українське громадянство. Фото та відео-кадри із судової зали опублікували низка ЗМІ.
Президентка Молдови Мая Санду закликала владу Грузії дозволити ув’язненому експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі виїхати на лікування за кордон.
“Глибоко стурбована тривожними кадрами Міхеіла Саакашвілі у суді, які свідчать про серйозне погіршення стану його здоров'я за час перебування у в'язниці. Закликаємо грузинську владу приділити пріоритетну увагу його стану та терміново надати доступ до життєво важливого медичного лікування за кордоном», - написала вона у Твіттер.
Депутат Європейського парламенту Петрас Аустревічус написав у Твіттері: “Цьому важкохворому чоловікові відмовили в дозволі на обстеження медичними експертами ЄС. Грузія втрачає своїх патріотів і мрію”.
Керівна партія у Грузії називається «Грузинська мрія». Минулого тижня Партія європейських соціалістів (PES) офіційно ухвалила рішення про виключення "Грузинської мрії" зі свого складу у зв’язку зі зміною її курсу та останніми подіями у Грузії.
“Жахаючі кадри колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з'явилися сьогодні під час судового засідання в Грузії. Кожен, хто каже, що з ним непогано поводяться, повинен глянути на ці кадри. Це політично вмотивовані тортури. Цього чоловіка потрібно негайно звільнити”, - закликає у Твіттері Білл Браудер, критик Кремля у Лондоні та ініціатор міжнародних санкцій щодо російських посадовців у справі загиблого у в’язниці правника Сергія Магнітського.
Колишній посол США в Росії, а нині - професор Стенфордського університету Майкл Макфол відверто закликав світ зберегти життя Саакашвілі: “Оприлюднені фотографії абсолютно шокують. Його треба негайно звільнити”.
“Світ не може допустити, щоб екс-президент Грузії помер у в'язниці”, - повторює Макфол свій заклик, статтю з яким він опублікував у виданні “Washington Post” у січні цього року.
У наступному своєму повідомленні Макфол додає, що міжнародна спільнота може запровадити санкції, якщо Саашвілі помре: “Звичайно, демократичний світ запровадив би серйозні санкції проти вищих посадовців Грузії та олігархів, якби Саакашвілі помер у в'язниці”.
Інститут міжнародних досліджень Фрімана Споглі при Стенфордському Університеті США цитує Макфола у Твіттері, що “смерть Саакашвілі була б перемогою Путіна і Захід повинен втрутитися на підтримку грузинської демократії”.
Колишній директор Human Rights Watch Кеннет Рот написав: “Фото колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який зараз перебуває під вартою, викликають занепокоєння щодо поводження з ним. Саакашвілі, перебуваючи при владі, намагався віддалити Грузію від Кремля, але нинішній уряд змінює це”.
Реакція України: відправили посла Грузії додому
МЗС України викликало посла Грузії, щоб висловити протест через негідне поводження з ув’язненим колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, що має українське громадянство.
"Грузинському дипломату було повідомлено, що таке поводження з Міхеїлом Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Уряд Грузії має припинити знущання над українським громадянином", - повідомило МЗС України.
Офіційний Київ наказав грузинському послу повернутися в Тбілісі “для консультацій, щоб знайти шляхи вирішення ситуації”. При цьому МЗС не уточнює, чи грузинського посла офіційно вислали з країни.
Раніше у Грузії поширили відео, на якому Махеїл Саакашвілі під час судового засідання виглядає дуже виснаженим. Президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії дозволити Саакашвілі приїхати до Києва для лікування.
На Твітер-сторінці Саакашвілі 4 липня з’явилось кілька повідомлень, де він дякує уряду та народу України за підтримку. “Це залишиться в історії як приклад солідарності та людяності. Також дякую Дмитру Кулебі за зразкову боротьбу за громадянина України”.
“Я пишаюся громадянством непохитної України, яка веде боротьбу. Я пишаюся тим, що більшу частину мого свідомого життя провів в Україні і пишаюся тим, що можу говорити з українцями їхньою рідною мовою”, - мовиться на Твіттер-сторінці колишнього президента Грузії та колишнього глави Одеської облдержадміністрації.
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- Голос Америки
Індія балансує між демократіями та автократіями. Китай і Росія хочуть більшої незалежності від Заходу – підсумки саміту ШОС
Президент Росії подякував східним союзникам, які висловили солідарність з Москвою після короткочасного повстання минулого місяця під проводом Євгена Пригожина та його приватної військової компанії "Група Вагнера".
Виступаючи у вівторок на онлайн-конференції Шанхайської організації співробітництва (ШОС), Путін сказав, що "високо цінує" те, що вони "вийшли єдиним фронтом", повідомляє агентство Reuters. Саміт ШОС став першою появою президента РФ на світовій арені після спроби бунту наприкінці червня.
Путін попередив, що потенціал конфліктів і ризик глобальної економічної кризи зростає. Він також зазначив, що Москва планує зміцнювати зв'язки з ШОС - організації, яка, як зазначає Reuters, прагне розширити членство рахунком авторитарних країн, щоб спільно протистояти впливу Заходу в регіоні.
На саміті Путін зазначив, що Росія протистоятиме тиску Заходу, санкціям і "провокаціям", запровадженим через агресивну війну в Україні, яку Москва називає своєю "спеціальною військовою операцією".
Росія вважає такі країни, як Китай, Індія та Іран своїми ключовими партнерами у протистоянні Сполученим Штатам і тому, що Кремль зображує як спроби США диктувати світовий порядок.
У віртуальній зустрічі, яку організував прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, взяли участь також лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Ебрагім Раїсі та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Під час вівторкової зустрічі до саміту приєднався Іран, ставши дев'ятим членом організації, Білорусь підписала меморандум про зобов’язання і планує стати членом організації у 2024 році.
Євразійська безпекова та політична група ШОС, сформована у 2001 році Пекіном і Москвою, включає також Індію, Пакистан, а також пострадянські республіки Центральної Азії – Казахстан, Киргизстан Таджикистан і Узбекистан.
У спільній декларації учасники зустрічі, однак, наголосили, що група не спрямована проти будь-яких інших держав. У документі зазначено, що члени ШОС виступають проти блокових, ідеологічних і конфронтаційних підходів до вирішення проблем і викликів безпеці.
Лідери заявили про негативний вплив "одностороннього та необмеженого розширення глобальних систем протиракетної оборони певними країнами або групами країн", при цьому прямо про Україну не згадали.
Індія – між західними демократіями та східними автократіями
Усі члени, окрім Індії, також підтримали масштабну китайську ініціативу "Один пояс, один шлях" (BRI), яка передбачає прокладання торгової та транспортної інфраструктури, що повторює старий Шовковий шлях, що з’єднував Китай з країнами Азії та Європи.
Як зауважує Reuters, cаміт відбувся лише через два тижні після того, як лідер Індії відвідав Вашингтон, де його в Білому домі прийняв президент США Джо Байден. Під час державного візиту Моді та Байден назвали свої дві країни "одними з найближчих партнерів у світі".
Як зауважує Reuters, Індія, яка головує в ШОС і G20, цього року має балансувати між відносинами із західними країнами та російсько-китайським партнерством.
Вторгнення Росії в Україну минулого року, яке Індія не підтримала і не засудила, та дедалі активніша присутність Пекіна в глобальній геополітиці створюють для індійського керівництва додаткові труднощі.
Власні зв’язки Індії з Китаєм погіршилися після військового зіткнення на спірному кордоні у 2020 році. Після смертоносного зіткнення на кордоні між індійськими та китайськими солдатами в регіоні Ладакх у середині 2020 року політики в Нью-Делі все більше звертали увагу на Пекін, що стало суттєвою зміною зовнішньої політики Індії, нагадує агентство АР.
Сі та Путін хочуть більшої незалежності від США
У своєму онлайн-зверненні президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до забезпечення спільної безпеки та зміцнення солідарності та взаємної довіри.
"Ми повинні пам’ятати про загальні та довгострокові інтереси нашого регіону та проводити нашу зовнішню політику незалежно. Ми повинні бути дуже пильними щодо зовнішніх спроб розпалити нову холодну війну або протистояння таборів у нашому регіоні», – сказав Сі.
І Сі, і Путін хотіли б перевести зовнішню торгівлю в межах блоку у місцеві валюти, що допомогло б країнам ШОС уникнути використання долара США. Це питання є особливо болючим для Росії після накладення на неї міжнародних санкцій через її війну проти України, - пише видання Reuters.
Як повідомив Голос Америки, міністерка фінансів США Джанет Єллен має вирушити до Китаю в четвер, щоб врегулювати напружені відносини між Пекіном та Вашингтоном.
Високопосадовець Міністерства фінансів заявив журналістам у неділю, що Сполучені Штати хочуть здорових економічних відносин з Китаєм, і що припинення торгівлі та інвестицій "буде дестабілізуючим як для наших країн, так і для світової економіки".
Візит Єллен відбувся після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю минулого місяця, під час якої він і президент Сі Цзіньпін домовилися стабілізувати відносини між США та Китаєм і зробити так, щоб сфери розбіжностей не переросли в конфлікт.
- Голос Америки
"Чітко та добре організовано" - канцлер Німеччини Шольц про успіхи українського контрнаступу
"ЗСУ просуваються дуже чітко та добре організовано", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної прес-конференції із прем’єр-міністром Румунії у Берліні.
Він додав, що ніколи не очікував швидких змін на фронті з дня на день, але українські сили дуже цілеспрямовано готували операції. Німеччина та багато інших країн готові надавати Україні довгострокову підтримку, "… один, два, три та за потреби більше років, тому що ми не знаємо, скільки триватиме військовий конфлікт", - пояснив Шольц.
Один, два, три та за потреби більше років, тому що ми не знаємо, скільки триватиме військовий конфлікт.Олаф Шольц про допомогу Україні
"Останні дні особливо врожайні", - написав у своєму Twitter секретар РНБО України Олексій Данілов. ЗСУ, за його словами, зосереджені на "максимальному знищенні живої сили, техніки, складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії".
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр натомість повідомила про успіхи контрнаступу біля Бахмута. "На південному фланзі в районі Кліщіївки наші війська з боями, але просуваються", - написала посадовиця на своїй сторінці у Facebook.
Загалом ситуація довкола міста дуже загострилась. Противник чинить жорстокий спротив. На загрозливих напрямках будує по три лінії оборони. Одні й ті ж позиції можуть "двічі за добу втрачатись та відновлюватись", пояснює Маляр.
У Генеральному штабі Збройних Сил України додають, що українські війська "продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах". Найбільше, до 2 кілометрів, українські війська просунулись на Бердянському напрямку, додав речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Для відбиття українського наступу російські війська активно використовують авіацію та артилерію. Зокрема, ворог завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області та здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; а також Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.
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