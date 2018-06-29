Суд Тбілісі засудив Саакашвілі до шести років в’язниці

Суд Грузії засудив колишнього президента Міхеїла Саакашвілі заочно до шести років ув’язнення за звинуваченнями у зловживанні повноваженнями.

Я так само винуватий в побитті Валерія Ґелашвілі, як і у вбивстві Кеннеді та Троцького

Вирок міського суду Тбілісі від 28 червня стверджує, що Саакашвілі зловживав президентською владою і намагався приховати докази, пов’язані з побиттям 2005 року опозиційного парламентаря Валерія Ґелашвілі, повідомляє Reuters.

Саакашвілі, який тепер проживає в Нідерландах, заявив, що рішення є політично вмотивованим. «Я так само винуватий в побитті Валерія Ґелашвілі, як і у вбивстві Кеннеді та Троцького», - Саакашвілі сказав телевізійному каналу Руставі 2 і назвав заочний суд «шоу клоунів, яке не має нічого спільного з законом».

В січні Саакашвілі заочно засудили до трьох років ув’язнення через звинувачення в приховуванні доказів у справі про вбивство грузинського банкіра. Він відкидав ці звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими.

Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Він втратив грузинське громадянство в 2015, коли прийняв громадянство України і отримав посаду голови Одеської облдержадміністрації.

Він полишив посаду в листопаді 2016 року і став опонентом президента України Петра Порошенка, якого він звинувачував у корупції.

Офіційна влада Грузії заявляє, що буде домагатись екстрадиції Саакашвілі.

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