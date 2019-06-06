Американський кулінар прокоментував сало і позмагався з українцем

Каліфорнійське вино, крафтове пиво, яловичина та свіжі морепродукти з Аляски. Це і є справжній смак американської їжі. А хто думає, що їжа по-американськи – це самі тільки бургери, той дуже помиляється.

У тому, що репутація американської кухні незаслужена, мали нагоду переконатися учасники кулінарного конкурсу. Називався він “Смак Америки”, а змагалися український шеф-кухар і його колега зі США.

Крис Вільямс родом із Техасу. Ще його бабуся була знаною кулінаркою. А він усе життя вивчав світову кухню в різних країнах. Тому до традиційних американських наїдків завжди додає власні авторські ідеї. З українських страв уже встиг оцінити основну.

“Сало! Так, я це люблю. За два дні, що я тут у Києві, вже їв його тричі. Досхочу наївся сала”, – каже шеф-кухар Крис.

Страви подають одна за одною. Гості дегустують і нахвалюють. Кулінарний конкурс модерує прес-аташе американського посольства. Але як для арбітра він явно упереджений.

“Їжа тут фантастична, - натхненно коментує гастрономічний конкурс Рей Кастілло. - Телятина на брускеті просто танула у мене в роті, як масло. Фаршировані яйця - начебто проста їжа, яку американці їдять на пікніках у неділю. Але шеф Крис примудрився зробити з них шедевр. Тож тепер я з нетерпінням чекаю на лосось і стейк. Ой, як нам усім пощастило!"

Серед щасливчиків, що взяли участь у цьому кулінарному квесті, і нова керівниця дипломатичного представництва США в Україні. Крістіна Квін тиждень як прибула до Києва на зміну колишньому послу Марі Йованович. Поки що входить в курс справ. Серйозні події воліє не коментувати, а от кулінарні уподобання американців, як і свої власні – залюбки.

“Мушу визнати, що я дуже люблю ВСЮ американську кухню. Не виснажую себе дієтами і, мабуть, по мені це видно. І все-таки є у мене дещо улюблене – морепродукти і яловичина. Певно, через те, що я з Каліфорнії, де на узбережжі багато свіжих морепродуктів, а в центральній частині штату популярна телятина”, - сказала тимчасово повірена у справах місії США в Україні "Голосу Америки".

Як каже Кристина, десять років тому, коли вона була Україні, Київ аж ніяк не вражав гастрономічним розмаїттям. Натомість тепер має репутацію кулінарного раю. Одне із завдань дипломатів – допомогти підприємцям, України і США, зокрема і в харчовій промисловості, налагодити партнерство.

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