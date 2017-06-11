У США розповсюджується нова концепція салонів краси

Економічна криза у США спонукала до пошуку нових ідей, розвитку новітніх технологій та розповсюдженню новаторських концепцій.

Так, країною швидко розповсюджується концепція салонів краси, яка дозволяє стилістам, перукарям, косметологам відкривати власну справу не вкладаючи значних коштів і не переймаючись чисельними проблемами, які потрібно вирішити аби відкрити бізнес.

В одному приміщенні під одним дахом зібрано двадцять дев’ять салонів краси. Аби записатися на прийом, треба контактувати безпосередньо зі стилістом. Адже кожен майстер тут сам собі господар, не наймає помічників, не переймається більшістю проблем власників малого бізнесу. Усе що вимагається - вчасно платити за оренду приміщення.

"Люди прагнуть бути незалежними від інших, хочуть складати власний розклад роботи. Хочуть контролювати цінову політику та послуги, які надають. Вони зацікавлені краще працювати, коли знають, що усе зароблене залишається їм. Вони мають нагоду розбудувати власну справу, їм треба лише платити зафіксовану плату за оренду", каже бізнесмен Джеф Деболт.

Ця концепція народилась у Колорадо в 2004 році. Родина бізнесменів Деболтів відвідала успішний салон 5 років тому.

"На вході нас зустріла люб’язна жінка. Ми пояснили, що зацікавлені започаткувати цю концепцію у районі Вашингтона. Вона розповіла нам, як цей бізнес змінив її життя, і чотири роки до того вона не могла навіть купити машину у кредит", - пояснює Дон Деболт.

Тож Деболти купили право на франшизу, орендували та обладнали велике приміщення у містечку Александрія, у передмісті столиці. Лише за кілька хвилин після того, як вони опублікували у місцевій газеті оголошення про свій бізнес, їм зателефонувала перукарка Сью Скат.

"Стань власником салону, будь сам собі начальник. Це привабило мене. Я подзвонила Джефу і питаю: у вас залишилися ще місця? Він сказав так, адже оголошення було опубліковано за десять хвилин до мого дзвінка", - каже перукарка Сью Скотт.

Завдяки підтримці кількох постійних клієнтів, Сью змогла відкрити власну справу. "Ти як людина-оркестр", - каже вона.

Ія Дедо два роки чекала на нагоду відкрити свій салон. "Це полегшує мені життя, адже я не мушу сидіти тут дев’ять годин, якщо я не зайнята. Я можу обслужити клієнта, піти у своїх справах, повернутися для наступного клієнта", - пояснює перукарка Ія .

Саме індивідуальний підхід до обслуговування приваблює сюди клієнтів.

"Тут гарно, адже затишно і приватно. Нас тут лише двоє", - каже один з клієнтів.

На сьогодні концепція поширилась по всій країні, і таких салонів вже понад 350, в них працює понад 8 тисяч майстрів. Оренда місця, залежно від розміру кімнати, та регіону в країні, коштує від однієї до двох з половиною тисяч доларів на місяць. Аби привабити стилістів, власники приміщення дарують їм від компанії набір товарів для догляду за волоссям на майже тисячу доларів.

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