Саманта Пауер: Світова продовольча криза і війна Росії проти України виснажують країни і донорів

Повномасштабна війна Росії проти України робить роздмухує світову продовольчу кризу, виснажуючи країни та донорів у їх боротьбі з голодом у світі. Про це заявила адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер 4 серпня в інтервʼю із агентством Associated Press.

«Зараз майже 20 мільйонів людей голодують і залежать від екстреної продовольчої допомоги. Інші донори дуже виснажені, інші країни виснажені, бо продовольча криза є глобальною, тому що Путін в лютому розв’язав війну проти України», - заявила Саманта Пауер в інтервʼю.

За словами адміністраторки Агентства з міжнародної допомоги США, всі руйнування, які Росія до цього моменту завдала в Україні під час повномасштабної війни, створили такі гострі потреби в Україні, що зараз є набагато більше претендентів на отримання зовнішньої допомоги або грошей з фондів екстреної допомоги.

Зараз майже 20 мільйонів людей голодують і залежать від екстреної продовольчої допомоги. Інші донори дуже виснажені, інші країни виснажені, бо продовольча криза є глобальною, тому що Путін в лютому розв’язав війну проти України

«Чого ми не збираємося робити, ніхто в адміністрації не збирається – це дозволити Російській Федерації, яка все ще стверджує, що не воює проти України, звинувачувати санкції та Сполучені Штати в останньому стрибку цін на харчі та добрива», - говорить Пауер.

Адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США зауважила, що США збираються боротись з російською дезінформацією про причини світової продовольчої кризи: «Ви знаєте, якщо це остання версія їхньої кампанії з дезінформації, яку вони вирішили продовжувати, ми збираємося на це відреагувати, ми не збираємося просто дозволити їм розповсюджувати ще більше брехні».

Нагадаємо, що США вітали безпечний перехід через Чорне море першого корабля з зерном з України. У своєму дописі у Twitter Блінкен відзначив зусилля ООН та Туреччини "доставити українське зерно тим, хто потерпає від нестачі продовольства". Держсекретар США назвав прохід корабля "лише першим кроком" і підкреслив, що "Росія має виконувати зобов'язання, включаючи сприяння безперешкодному експорту аграрних товарів з портів Чорного моря. Росія також має припинити атаки, які роблять ріллю в Україні непридатною, а також припинити руйнувати аграрну інфраструктуру".

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