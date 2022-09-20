Cвіт має об'єднатись, щоб відповідальні за воєнні злочини в Україні понесли покарання - очільниця USAID Саманта Пауер

Сполучені Штати та союзні країни повинні разом не лише продовжувати документувати воєнні злочини, скоєні в Україні, а й робити все, щоб Міжнародний кримінальний суд, Рада ООН з прав людини та інші організації притягнули до відповідальності винних. Про це керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Вона розповіла, що USAID продовжує підтримувати українські неурядові організації, які вже задокументували 15 тисяч випадків воєнних злочинів.

Пауер порівняла російську війну в Україні із війнами у Югославії, коли "Мілошевич - і ці імена зараз стали знаковими, почали асоціюватись із воєнними злочинами - Младіч, Караджич, були настільки самовдоволені, впевнені" (ці політики були на лаві підсудних Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії за воєнні злочини й геноцид - ред.). У випадку війни в Україні "санкції, обмеження експорту, всі ці та інші покарання уже діють. Відповідальність стає частиною у будь-якому сценарії, навіть після мирних угод, де ці речі переглядаються чи послаблюються", - сказала Пауер.

Раніше Саманта Пауер повідомляла, що агенція USAID в Україні допомагає документувати потенційні військові злочини. "Понад 50 юристів допомагають уряду у міжнародних судових справах та надають цілодобову правову допомогу цивільним особам щодо їх прав в умовах надзвичайної ситуації", - мовиться у повідомленні Саманти Пауер від 18 березня цього року.

"Голос Америки" повідомляв, що Байден, який раніше називав російського президента Путіна воєнним злочинцем, вважає варварством знайдені на звільненій Харківщині масові поховання людей та інші свідчення воєнних злочинів Кремля проти цивільного населення в Україні.

Низка керівників американської та європейської дипломатії також висловили обурення злочинами російських солдатів та пообіцяли Україні підтримку у звільненні країни та у притягненні винних до відповідальності.

Росія відкидає звинувачення у воєнних злочинах в Україні.

У цій статті використані матеріали MSNBC, Голосу Америки.

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