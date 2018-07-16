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Світ

Саміт в Гельсінкі розпочався без переговорів про російське втручання

Саміт президентів США та Росії в Гельсінкі

Дональд Трамп та Володимир Путін розпочали понеділковий саміт після заяви американського президента про те, що «світ хоче зближення» двох лідерів.

Згодом Трамп виклав перелік тем для обговорення, які не включали питання російського втручання в американські президентські вибори 2016 року​.

«Ми не дуже добре зближувались останні роки» - заявив Трамп. «Втім, думаю, що в нас будуть надзвичайні відносини. Думаю, що світ справді хоче нашого зближення» - додає американський президент.

Думаю, що в нас будуть надзвичайні відносини - заявив Трамп. ​

Путін, зі свого боку, сказав, що він і Трамп підтримують регулярні контакти по телефону та зустрічаються на міжнародних заходах. Але «настав час обговорити різні міжнародні проблеми та делікатні питання» - заявив російський лідер.

Нагадаємо, що президент США Трамп прибув на переговори з президентом Росії Путіним до президентського палацу в Гельсінкі.

Під час коротких ремарок двох президентів, Трамп привітав Путіна з успішним проведенням Чемпіонату світу з футболу, а також наголосив, що переговори торкнуться широкого ряду питань: від ядерної зброї до Китаю. Програма саміту має початись з переговорів віч-на-віч, які триватимуть півтори години.​

Дивіться також: Оприлюднені деталі зустрічі президентів Трампа та Путіна. Відео

Оприлюднені деталі зустрічі президентів Трампа та Путіна. Відео
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Оприлюднені деталі зустрічі президентів Трампа та Путіна. Відео

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