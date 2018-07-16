Саміт в Гельсінкі розпочався без переговорів про російське втручання

Згодом Трамп виклав перелік тем для обговорення, які не включали питання російського втручання в американські президентські вибори 2016 року​.

«Ми не дуже добре зближувались останні роки» - заявив Трамп. «Втім, думаю, що в нас будуть надзвичайні відносини. Думаю, що світ справді хоче нашого зближення» - додає американський президент.

Думаю, що в нас будуть надзвичайні відносини - заявив Трамп. ​

Путін, зі свого боку, сказав, що він і Трамп підтримують регулярні контакти по телефону та зустрічаються на міжнародних заходах. Але «настав час обговорити різні міжнародні проблеми та делікатні питання» - заявив російський лідер.

Нагадаємо, що президент США Трамп прибув на переговори з президентом Росії Путіним до президентського палацу в Гельсінкі.

Під час коротких ремарок двох президентів, Трамп привітав Путіна з успішним проведенням Чемпіонату світу з футболу, а також наголосив, що переговори торкнуться широкого ряду питань: від ядерної зброї до Китаю. Програма саміту має початись з переговорів віч-на-віч, які триватимуть півтори години.​

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