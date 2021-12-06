Сполучені Штати проводять саміт на підтримку демократії, на тлі запитань щодо стану демократії у самих США

9-10 грудня президент США Джо Байден проведе віртуальний саміт на підтримку демократії, учасниками якого стануть світові лідери, представники громадянського суспільства та приватного сектору. Мета події - «викласти позитивний порядок денний для демократичного оновлення та через колективні дії подолати найбільші загрози, з якими нині стикаються демократії».

Саміт є частиною передвиборної обіцянки Байдена зміцнити демократію в усьому світі у час, коли автократичні уряди посилюються.

Ось що відомо про подію.

Яка мета?

Цілі саміту — зміцнення демократії, захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння правам людини.

За словами адміністрації Байдена, лідерам буде запропоновано оголосити про "конкретні дії та зобов'язання щодо значущих внутрішніх реформ" у відповідності до цих цілей.

Неясно, до якої міри учасники втілять зобов’язання задекларовані під час події. Хоча їхні обіцянки не будуть юридично забов’язуючими, урядам все одно знадобиться підтримка та ресурси їх виборців, щоб піти далі розмов.

"Якщо ви подивитеся на порядок денний - він дійсно абстрактний", - сказала Стейсі Годдард, професорка політології у коледжі Уеллслі (Wellesley College - англ.). Годдард сказала "Голосу Америки", що хоче бачити більш практичний підхід, наприклад робочі групи з безпеки виборів.

Стівен Фельдштейн, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що зустріч «показує досить значний відрив від адміністрації [колишнього президента США Дональда] Трампа, тому це важливо. І я думаю, що наступний «рік дій», який оголосила адміністрація Байдена, справді буде часом втілення заявлених планів».

Крістофер Волкер, віце-президент з досліджень та аналізу Національного фонду демократії, вразив подібну думку.

«Мобілізація, підвищення обізнаності та зосередження колективного розуму на цих важливих питаннях демократії вже є дуже корисним кроком адміністрації», – сказав він.

Волкер сказав, що частиною мети саміту є запровадження співпраці між урядами та громадянським суспільством, у тому числі з таких питань, як транснаціональна корупція.

Першим результатом можуть бути більш цілеспрямовані дії меншої групи країн. Під час брифінгу для журналістів у четвер високопоставлені посадовці адміністрації заявили, що вони мають намір оприлюднити список країн, які зобов’язалися працювати разом для стримування експорту технологій, які можуть бути використані репресивними урядами та іншими для порушення прав людини.

Адміністрація повідомила, що наступні консультації будуть проведені в так званий «рік дії». Приблизно за рік Джо Байден планує новий саміт, щоб «підвести підсумки досягнутого прогресу та прокласти спільний шлях».

Хто бере участь у події?

Було запрошено понад 100 країн, у тому числі ліберальні демократії, слабкіші демократії та навіть декілька держав з авторитарними характеристиками.

Згідно з індексом демократії організації "Дім свободи", 77 запрошених країн вважаються «вільними» або повністю демократичними; 31 - «частково вільними»; і три - «невільними».

"З точки зору того, як адміністрація Байдена вирішила організувати саміт, має місце значне охоплення", - сказав Фельдштейн "Голосу Америки". Він вказав на трьох із запрошених, яких Freedom House відніс до категорії «невільних»: Ірак, Анголу та Демократичну Республіку Конго.

Список гостей викликав запитання — наприклад, чому були запрошені одні країни, а інші — ні. Боснія-Герцеговина, яка набрала 53 бали в індексі Freedom House, не була запрошена, але Косово з 54 балами було запрошено разом з дев'ятьма іншими балканськими країнами. Пакистан, який отримав 37 балів, увійшов до списку, а Шрі-Ланка з 56 балами – ні.

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі сказала "Голосу Америки", що запрошення не означає схвалення США.

«Будь-яка демократія – це незавершена робота. І це не означає, що ми несхвалюємо чи негативно оцінюємо тих, кого не запросили. Наша мета - включити, запросити широку палітру голосів, країн, які можуть засвідчити наші глобальні зусилля щодо захисту демократії», – сказала Псакі.

Декілька факторів відіграють роль у визначенні списків гостей, сказав Фельдштейн, наприклад, регіональна динаміка та стратегічні інтереси США, зокрема використання саміту для стимулювання руху країни до демократії.

Адміністрація також запрошує дуже малі держави. У ньому візьмуть участь близько 30 країн з населенням до 1 мільйона.

Чи прагне захід згуртувати світ проти Росії та Китаю?

Хоча метою саміту є не лише згуртування світу проти Росії та Китаю, він дає Байдену можливість мобілізувати підтримку проти, як вважають США, посилення російського та китайського авторитарного впливу, сказала Годдард.

«Це м’яка версія «ти з нами, чи ти проти нас», — сказала вона. «Об’єднання демократій у багатьох відношеннях є стратегією, яка покликана провести межу між Сполученими Штатами та їхніми союзниками - та Росією та Китаєм, і справді спробувати підхтовхнути ці держави до вибору».

Запрошення Тайваню є особливим джерелом розчарування для Китаю, який вважає самоврядний острів відколотою провінцією.

У листопаді два посли до Сполучених Штатів, Анатолій Антонов - з Росії і Цинь Ган - з Китаю, опублікували рідкісну спільну статтю, в якій критикували саміт як «очевидний продукт менталітету часів холодної війни», який «розпалить ідеологічне протистояння та розрив у світі, створюючи нові «лінії поділу».

Відповідаючи на критику щодо того, що саміт викликає розбіжності і викликає незручності для держав, які мають глибокі зв’язки з Китаєм, таких як Південна Корея та Німеччина, Псакі сказала, що Сполучені Штати завжди продовжуватимуть працювати над зміцненням демократії в усьому світі.

"Ми не збираємося вибачатися за це", - сказала вона.

Хіба у США немає власних проблем з демократією?

У звіті за 2021 рік, опублікованому в листопаді Міжнародним інститутом демократії та сприяння щодо виборів (International IDEA - англ.), США вперше названо «демократією, що відступає».

Європейський аналітичний центр понизив США на демократичній шкалі, зазначивши, що історичний поворот настав, коли Трамп безпідставно поставив під сумнів результати виборів 2020 року, кульмінацією яких став штурм будівлі Капітолію США 6 січня прихильниками Трампа.

Подібний песимізм щодо американської демократії відображений у новому опитуванні Інституту політики Кеннеді, що у Гарвардському університеті. Згідно з опитуванням, 52% молодих людей у США вважають, що демократія в країні або «у біді», або «не досягла успіху». Лише 7% сказали, що вона «здорова».

Дехто ставить питання, чи мають США моральне право для проведення саміту.

"Заслуги США щодо демократії не славетні. Штурм Капітолію ще свіжий у пам'яті всіх", - сказав віце-міністр закордонних справ Китаю Ле Юйчен.

Адміністрація США каже, що саміт покликаний продемонструвати, що саме здатність визнавати недоліки та прозоро протистояти їм є унікальною силою демократій.

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