Пріоритети саміту НАТО, гарантії безпеки для України та політика альянсу щодо літаків F-16 - посол Британії в НАТО про саміт у Вільнюсі

На саміті у Вільнюсі НАТО щодо України планує ухвалити рішення за трьома напрямками – надіслати сигнал підтримки України, практично підтримати Україну в короткій та довгій перспективі, а також посилити політичні відносини між НАТО та Україною, вказавши Україні шлях до потенційного членства. Про це розповів британський посол в НАТО Девід Кворрі під час дискусії в Центрі з міжнародних стратегічних досліджень

"Я думаю, що у Вільнюсі ми побачимо три аспекти щодо України. Один із яких стосуватиметься підкреслення зміцнення відносин між НАТО та Україною... Як сказав мій прем’єр-міністр, належне місце України – в НАТО. Тому ми хочемо підкреслити це, і, звичайно, ми повністю розуміємо прагнення України рухатися вперед у цьому напрямку. Але ми повинні бути реалістами щодо того, чого можна досягти в середині конфлікту. Ми хочемо надіслати сильний позитивний сигнал".

Другий напрямок, за його словами, стосуватиметься "поглиблення практичної підтримки України з боку НАТО".

"Це матиме справді важливу складову щодо розбудови українських довготермінових можливостей та оперативної сумісності з НАТО", уточнив дипломат.

Третій елемент передбачатиме "посилення політичних відносин між НАТО та Україною".

"Сподіваємось, ми розпочнемо перше засідання Ради НАТО-Україна у Вільнюсі. Цей формат відрізняється від поточних зустрічей, які ми маємо. Це значно наблизить Україну до альянсу. Це дає їм інший рівень взаємодії з Альянсом, і це означає, що вони сидітимуть за столом нарівні з усіма іншими союзниками НАТО, допомагаючи формувати порядок денний і розширювати співпрацю. Тож, гадаю, це буде великий пакет", - заявив посол Великобританії в альянсі.

Кворрі запевнив, що НАТО рішуче в підтримці України "стільки, скільки буде потрібно".

Загалом вільнюський саміт НАТО має низку пріоритетів, - розповів британський дипломат. Крім України, важливі питання альянсу – укріплення політики стримування та оборотни НАТО, завершення вступу Швеції до НАТО, продовжити зміни в альянсі, викликані російською агресією, а також – протистояння іншим глобальним викликам, як то впливу Китаю.

Важливим питання обговорення Кворрі називає "план дій з виробництва оборонної продукції" в країнах Заходу.

"Це безумовно один із наших найвищих пріоритетів для Вільнюського саміту, і ми сподіваємося, що у Вільнюсі ми досягнемо згоди щодо нового плану дій з виробництва оборонної продукції. НАТО має встановити стандарти, а союзники мають дотримуватися цих стандартів", - наголосив Кворрі.

За його словами, НАТО має збільшити інвестиції в оборону та поповнити власні запаси. Не лише, щоб оновити обладнання, яке надіслали в Україні, але й щоб бути готовими до потенційно нових криз.

"Альянс дійсно доклав надзвичайних зусиль, щоб дати Україні інструменти, необхідні для виконання цієї роботи. Це сталося коштом запасів Альянсу, ми надали велику кількість обладнання. Якщо чесно, ми всі засвоюємо важкі уроки щодо необхідності збільшення інвестицій в оборону, а також для посилення оборонно-промислового потенціалу в Альянсі, тому що ми бачимо, чекаючи вперед, що ситуація з безпекою в євроатлантичному регіоні, на жаль, навряд чи значно покращиться найближчими роками. Нам потрібно бути готовими до складнішого та конкурентного світу. Ми повинні мати засоби стримування і, якщо необхідно, захисту", - зазначив посол Великобританії в НАТО.

На питання, чи країни НАТО готові пришвидшити надсилання в Україні винищувачів четвертого покоління F-16, посол заявив, що від саміту не варто чекати новин на цю тему.

Девід Кворрі: "Я не впевнений, що на саміті у Вільнюсі буде якесь нове оголошення щодо F-16. Ми рішуче вітаємо рішення окремих союзників взяти участь у цьому. Ми, як Сполучене Королівство, допомагаємо з підготовкою пілотів винищувачів, бо очевидно, у нас самих немає F-16. Нам всім хотілося б, щоб це рухалося швидше, але треба визнати, що формування бойових авіаційних сил – це неймовірно складна операція, оснащена складним логістичним хвостом, навчання пілотів займає місяці, підготовка до постачання та підтримки такого спорядження. Це серйозна довгострокова робота".

У питання надання Україні гарантій безпеки, Кворрі визнав, що дискусії на цю тему досі тривають, і узгодженої позиції поки немає.

"Ми зацікавлені в тому, щоб засвідчити нашу відданість довгостроковим відносинам з Україною, тому що вони, ймовірно, зіткнуться зі складною ситуацією з безпекою, на жаль, в осяжному майбутньому. Ми хочемо дивитися за межі поточного конфлікту в майбутнє, де, як ми сподіваємося, Україна приєднається до НАТО, як ми можемо гарантувати майбутню підтримку безпеки. Зараз ведуться розмови з українцями між різними столицями. На цьому етапі я не можу передбачити, але найближчими днями ми можемо дізнатися більше про точну форму всього цього. Це дуже важливий напрямок роботи", - заявив посол Великобританії Девід Кворрі.

Британський дипломат зауважив, що країни НАТО, і Британія зокрема, зацікавлені допомагати Україні в довгостроковій перспективі, щоб посилити її оборонний потенціал та пришвидшити перехід ЗСУ на стандарти Альянсу.

"Важливий напрямок роботи НАТО над комплексним пакетом допомоги полягає в тому, щоб продумати, що Україні знадобиться з часом, як вона продовжує відходити від обладнання Варшавського договору до оперативної сумісності з НАТО, як ми можемо об'єднати Україну й НАТО, з точки зору майбутніх викликів безпеки, як ми можемо тренуватися разом у якийсь момент у майбутньому. Тому важливо, щоб у нас була довгострокова перспектива",- розповів Кворрі.