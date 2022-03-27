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На саміті в Ізраїлі глави МЗС США та Близького Сходу обговорюють ізоляцію Росії та допомогу Україні
У Ізраїлі почався "історичний саміт" глав МЗС арабських країн та США.
Зустріч проходить у місті Сде-Бокер, що у пустелі Негев на півдні Ізраїлю, у ній беруть участь глави зовнішньополітичних відомств Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Марокко, Єгипту, а також Ізраїлю та США.
... цей саміт надасть пану Блінкену шанс заохотити союзників США на Близькому Сході до спільних зусиль для ізоляції Росії.видання The New York Times
“На запрошення міністра закордонних справ Яіра Лапіда у неділю та понеділок … історичний дипломатичний саміт відбудеться в Ізраїлі”, - заявило у п'ятницю ізраїльське МЗС.
Як пише американське видання The New York Times, цей саміт може стати “форумом для обговорення непорозумінь та спільних стурбованостей щодо України і надасть пану Блінкену шанс заохотити союзників США на Близькому Сході до спільних зусиль для ізоляції Росії”.
“Під час своєї поїздки Державний секретар США наголосить всім іноземним лідерам, з якими він зустрінеться, що Сполучені Штати солідарні з урядом і народом України перед обличчям агресії Кремля. Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб збільшити ціну для Путіна та тих, хто сприяє його політиці, якщо Путін не змінить курс”, - мовиться у повідомленні Державного департаменту США.
Під час спільної прес-конференції з Ентоні Блінкеном, глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід заявив: “Ізраїль засуджує вторгнення та надає військову допомогу Україні з першого дня війни. В час, коли ми тут стоїмо, ізраїльські медичні бригади ризикують своїм життям у польовому шпиталі, який ми створили в Україні. Ізраїль продовжує передавати вантажівки з гуманітарною допомогою та всіляко допомагати біженцям”.
Держсекретар Блінкен на цій прес-конференції заявив, що отримав від Ізраїлю зобов'язання, що ця країна “не буде використовуватись будь-яким чином, аби обійти санкції щодо Росії”.
Раніше США закликали ОАЕ збільшити видобуток нафти, щоб допомогти американським союзникам знайти альтернативу російському газу. Допоки Емірати ухилялись від цих вимог.
Офіційний Київ критикував Ізраїль за слабку реакцію на російське вторгнення в Україну. Ізраїльський уряд уникає запровадження санкцій щодо Росії, його також критикують за небажання збільшити кількість українських біженців в країну.
Марокко - які низка інших країн Близького Сходу - значною мірою залежить від імпорту зерна з України та Росії. Якщо війна в Україні затягнеться, країна може опинитись в економічній кризі.
“Війна в Росії, серед іншого, спричиняє зростання цін на продукти харчування, особливо на пшеницю, в час, коли економіка відновлюється від пандемії. Цей вплив гостро відчувається в цьому регіоні, де більшість країн імпортують щонайменше половину своєї пшениці, значна частина якої надходить з України. Ціна на основні продукти харчування, як-от хліб, зростає, що суттєво б’є по найбільш уразливих катеріях населення”, - заявив Ентоні Блінкен в Ізраїлі.
Після саміту в Ізраїлі Держсекретар Блінкен має намір відвідати Алжир та Марокко.
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Шон Пенн закликав бойкотувати церемонію вручення «Оскарів», якщо Зеленському не дадуть можливості на ній виступити
Американський актор Шон Пенн закликав надати слово президенту України Володимиру Зеленському під час церемонії вручення премії «Оскар», лауреатом якої він сам ставав двічі. Про це повідомляє CNN.
«Немає нічого кращого, що може зробити кіноакадемія, як надати йому можливість звернутися до усіх нас», – заявив Пенн.
Він додав: якщо цього не станеться, це буле «найсумніший момент в історії Голівуду».
На думку актора, це може стати висловленням протесту Американської кіноакадемії проти російської агресії в Україні.
«Я молюся, щоб так сталося. Якщо ж цього не відбудеться, коли повернуся, публічно розплавлю свою нагороду», – зазначив Пенн.
Американський актор закликав учасників церемонії бойкотувати її, якщо Зеленському не дадуть можливості виступити.
Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в ніч з 27 на 28 березня (за українським часом).
В останні тижні президент України Володимир Зеленський онлайн виступив у парламентах багатьох країни, зокрема, США, Великої Британії та Ізраїлю.
В матеріалі використані джерела CNN
- Голос Америки
Посолка США в НАТО: США не проводять політику зміни режиму в Росії. Крапка
Посолка США в НАТО Джуліан Сміт в програмі на каналі CNN «Стан держави» пояснила слова президента Байдена під час його промови у Варшаві, про те, що Путін не повинен залишатися при владі.
«США не проводять політику зміни режиму в Росії. Крапка», - сказала дипломатка. Вона додала, що заява президента була “принциповою людською реакцією» на історії, які він почув від біженців з України, з якими він зустрівся напередодні.
«Президент провів день, зустрічаючись з українськими біженцями. Він прибув до Національного стадіону у Варшаві і зустрівся буквально з сотнями біженців. Він почув їх героїчні історії, як вони втікали з України від брутальної агресії Росії. В той момент, я думаю, це була принципова людська реакція на історії, які він почув раніше того дня», - сказала вона.
«Ми не проводимо політику зміни режиму. Але я думаю вся адміністрація , в тому числі і президент вважають, що ми не можемо дозволити режиму Путіна розв’язувати війну проти Україні та здійснювати ці акти агресії», - додала посолка.
У своєму виступі у Варшаві Байден різко розкритикував за розв’язання війни в Україні, назвавши його диктатором і тираном, а також звинувативши у воєнних злочинах. Він також звернувся безпосередньо до громадян Росії, наголосивши, що США їм не ворог.
Він закликав усі вільні країни залишатися відданими боротьбі за демократію, яка може тривати роками та десятиліттями. Також Байден заявив, що Володимир Путін не може й далі залишатися при владі в Росії.
«Україна ніколи не буде перемогою Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності й темряви. У нас буде інше майбутнє, світліше майбутнє, вкорінене в демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободі і можливостях. Заради Бога, ця людина (Путін) не може залишитися при владі. Нехай Бог благословить вас усіх і нехай Бог захистить нашу свободу. І нехай Бог береже наші війська».
У Білому домі негайно заявили, що Байден не мав на увазі закликати до усунення Путіна від влади.
В матеріалі використані джерела CNN
- Голос Америки
Великобританія: санкції проти Росії будуть зняті лише після «повного припинення вогню та виведення військ»
Санкції проти Росії – потужний важіль тиску, який має бути усунутий лише після «повного припинення вогню та виведення військ» з України, сказала в інтерв'ю виданню The Telegraph міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Вона додала, що Москва повинна пообіцяти, що не вдасться до «подальшої агресії», тому що в противному випадку санкції будуть накладені знову. Захід повинен залишатися жорстким, щоб отримати мир, сказала Трасс.
Міністерка повідомила, що Великобританія вже зібрала групу спеціалістів для переговорів, щоб допомогти Україні, щойно росіяни матимуть серйозний намір домовлятися. Разом з тим вона сказала, що не думає, що зараз вони серйозно ставляться до переговорів. «Саме тому ми повинні посили санкції», - сказала вона.
Наразі США, ЄС та Великобританія запровадили санкції проти понад 1000 російських фізичних та юридичних осіб.
В матеріалі використані джерела The Telegraph
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Блінкен: США не ставлять за мету зміну режиму в Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про незмінність офіційної політики Сполучених Штатів Америки і про те, що Вашингтон не дотримується стратегії зміни режиму в Росії чи будь-якій іншій країні.
За словами Блінкена, Байден говорив про те, що Путін не повинен мати владу над сусідніми країнами, зокрема, що в нього немає права на агресію проти України, повідомляє агенство Рейтер.
Блінкен, який перебуває з візитом в Ізраїлі, прокоментував слова президента США Джо Байдена про президента Росії Володимира Путіна, які прозвучали напередодні у Варшаві.
У своєму виступі у Варшаві Байден різко розкритикував за розв’язання війни в Україні, назвавши його диктатором і тираном, а також звинувативши у воєнних злочинах. Він також звернувся безпосередньо до громадян Росії, наголосивши, що США їм не ворог.
Він закликав усі вільні країни залишатися відданими боротьбі за демократію, яка може тривати роками та десятиліттями. Також Байден заявив, що Володимир Путін не може й далі залишатися при владі в Росії.
«Україна ніколи не буде перемогою Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності й темряви. У нас буде інше майбутнє, світліше майбутнє, вкорінене в демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободі і можливостях. Заради Бога, ця людина (Путін) не може залишитися при владі. Нехай Бог благословить вас усіх і нехай Бог захистить нашу свободу. І нехай Бог береже наші війська».
У Білому домі негайно заявили, що Байден не мав на увазі закликати до усунення Путіна від влади.
«Президент сказав, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії або зміну режиму", - сказав неназваний представник Білого дому, повідомляє CNN.
В матеріалі використані джерела CNN
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