Гарвардські дослідники закликали боротись із самотністю під час пандемії

Понад третина американців опитаних минулого року заявили, що "часто", "весь час, або майже весь час" почуваються самотніми, і 28% заявили, що їх почуття самотності зросло під час пандемії. Про високий рівень самотності заявили 61% опитаних молодих людей та 51% матерів. На це вказує доповідь опублікована Гарвардською школою освіти.

Автори дослідження вказують, що боротьба із пандемією коронавірусу, будучи необхідною, також супроводжується пандемією самотності, яка має серйозні наслідки. Дослідники звертають увагу на те, що молоді люди, які відчувають самотність, частіше страждають від депресії та тривожності.

Автори дослідження пропонують боротися із самотністю на трьох рівнях: надавати інформацію та стратегії, які можуть допомогти подолати самотність; змінювати соціальні підходи до визнання та вирішення проблеми самотності; популяризувати ідею соціальної відповідальності кожної людини.

"Ми вказуємо, що існує виклик у сенсі здоров'я наших громад, і ті з нас, хто має таку можливість, повинні спробувати спілкуватись із тими, хто може відчувати самотність. Було би добре, якби кожна особа, яка почувається досить добре, взялась за те, щоб раз на тиждень спілкуватись із кимось, хто на її думку може відчувати себе самотнім", - рекомендує один із авторів дослідження Річард Вейссбурд, старший лектор Гарвадської школи освіти.

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