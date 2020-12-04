У Сан-Франциско заборонили куріння тютюну в квартирах, зробили виняток для марихуани

Міська влада Сан-Франциско заборонила куріння тютюну в квартирах, через побоювання з приводу пасивного куріння.

При цьому куріння марихуани в житлових приміщеннях і раніше дозволено.

Окружна рада підтримала заборону на куріння в квартирах десятьма голосами проти одного. Таким чином, Сан-Франциско став найбільшим містом країни, де діє така заборона.

Онлайн рішення зустріли неоднозначно. Поруч із критикою рішення лунає і його схвалення.

"Хіба не чудово?", - твітує американський актор Томмі Чонг, відомий за ролями пов'язаними з темами споживання марихуани.

"Демократи ніколи не розчаровують. Звучить нормально. Якщо ви під кайфом", - твітує Теммі Брюс, ведуча каналу Fox News.

Спочатку пропонувалося поширити заборону і на куріння марихуани, але члени ради проголосували за виключення цього положення з тексту документа після того, як активісти заявили, що новий закон позбавить їх єдиного місця, де можна курити марихуану, оскільки закони штату забороняють робити це в громадських місцях.

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