ЄС розширив критерії введення санкцій, через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю

Рада Європи розширила критерії для запровадження санкцій, з метою протистояти "використанню людей з політичною метою" та "експлуатації страждань мігрантів" в кризі на кордоні Білорусі з ЄС.

"Ми протистоїмо цій негуманній та незаконній практиці, - заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. - Водночас ми продовжуємо підкреслювати неприйнятні репресії, що тривають з боку режиму проти власного населення і ми на це відповідно реагуватимемо".

Проти режиму Білорусі вже діють санкції ЄС, через репресії та порушення прав людини, після президентських виборів в країні.

Тепер ЄС може запроваджувати санкції проти "фізичних та юридичних осіб, які організують, або допомагають діям режиму Лукашенка з полегшення незаконних перетинів кордону ЄС".​

Серед тих, хто може потрапити під санкції - авіалінії, які доставляли мігрантів до Білорусі. Про це напередодні заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Мюнхені.

Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас наголосив на важливості санкційного режиму.

"Я не думаю, що Білорусь поводиться конструктивно без санкцій. Раніше так не було, - заявив він. - Ми ще далеко до кінця санкційної спіралі".

ЄС звинувачує Лукашенка в штучному створенні міграційної кризи на кордоні, для політичного тиску.

Лукашенко відкидає звинувачення в тому, що Білорусь штучно організувала кризу. Він наголосив, що попри вмовляння білоруської влади, мігранти відмовляються повертатись додому. В Кремлі також заявили, що звинувачувати Білорусь у створенні кризи на кордоні невірно.

За оцінками, між кордонами Білорусі та Польщі перебувають приблизно 2000 мігрантів в основному з країн Близького Сходу. В ООН назвали умови їх перебування «катастрофічними». Повідомляється про жертви серед мігрантів.

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