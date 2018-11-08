США розширили санкції проти Росії за дії в Криму та на Донбасі

Міністерство фінансів США додало трьох осіб та дев'ять установ до переліку тих, хто перебуває під санкціями США, передбаченими законом "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), повідомило Міністерство фінансів США в офіційній заяві.

Йдеться про санкції стосовно Росії, введені через її агресію проти України та незаконну анексію Криму.

"Двоє осіб та одна організація внесені до переліку брали участь в серйозних порушеннях прав людини", - зазначається в оголошенні для преси Міністерства фінансів США.

Серед осіб, доданих до переліку - вісім організацій та одна особа провадили діяльність в Криму і таким чином просували інтереси Росії, наголосили в установі. В заяві США підкреслили, що вони не визнають і не будуть визнавати незаконну анексію Криму Росією. Одна з цих організацій також перебуває під контролем "Банку Росія", або Юрія Ковальчука, активи яких заблоковано попередніми санкціями, пояснили в Міністерстві.

"Сполучені Штати використовують нові повноваження проти російських діячів за серйозні порушення прав людини в частинах України, які уряд США визначив, як такі, що були окуповані силою, або іншим чином контрольовані урядом Росії, а також вчинення інших порушень з просування зловмисної політики Кремля",- сказав Сігал Менделкер, високопосадовець Міністерства фінансів США, відповідальний за питання тероризму та фінансової розвідки.

"Сьогоднішні включення підкреслюють міцне партнерство Сполучених Штатів з Україною та Європейським Союзом і наше спільне протистояння незаконній анексії та окупації Криму і використанню сили для отримання контролю над донецьким та луганським регіонами на сході України", - наголошується в заяві Міністерства.

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