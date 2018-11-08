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США розширили санкції проти Росії за дії в Криму та на Донбасі

  • Голос Америки
Міністр фінансів США Стівен Мнучин

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Міністерство фінансів США додало трьох осіб та дев'ять установ до переліку тих, хто перебуває під санкціями США, передбаченими законом "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), повідомило Міністерство фінансів США в офіційній заяві.

Йдеться про санкції стосовно Росії, введені через її агресію проти України та незаконну анексію Криму.

"Двоє осіб та одна організація внесені до переліку брали участь в серйозних порушеннях прав людини", - зазначається в оголошенні для преси Міністерства фінансів США.

Серед осіб, доданих до переліку - вісім організацій та одна особа провадили діяльність в Криму і таким чином просували інтереси Росії, наголосили в установі. В заяві США підкреслили, що вони не визнають і не будуть визнавати незаконну анексію Криму Росією. Одна з цих організацій також перебуває під контролем "Банку Росія", або Юрія Ковальчука, активи яких заблоковано попередніми санкціями, пояснили в Міністерстві.

"Сполучені Штати використовують нові повноваження проти російських діячів за серйозні порушення прав людини в частинах України, які уряд США визначив, як такі, що були окуповані силою, або іншим чином контрольовані урядом Росії, а також вчинення інших порушень з просування зловмисної політики Кремля",- сказав Сігал Менделкер, високопосадовець Міністерства фінансів США, відповідальний за питання тероризму та фінансової розвідки.

"Сьогоднішні включення підкреслюють міцне партнерство Сполучених Штатів з Україною та Європейським Союзом і наше спільне протистояння незаконній анексії та окупації Криму і використанню сили для отримання контролю над донецьким та луганським регіонами на сході України", - наголошується в заяві Міністерства.

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