Євросоюз розширив санкції проти організаторів "виборів" у Криму

Європейський Союз додав сім імен до санкційного переліку за дії, що шкодять територіальній цілісності та незалежності України, зокрема за їх роль у організації і проведенні так званих "місцевих виборів", які проводила російська влада в Криму у вересні 2019 року.

Розширення санкцій стосується очільників так званого кримського уряду а також членів виборчих комісій, задіяних у так званих місцевих виборах і включає Сергія Даниленка, Лідію Басову та Єкатерину Пиркову з міської виборчої комісії, а також так званого "прем'єр-міністра" Криму Юрія Гоцанюка, очільника фактичної влади у Севастополі Михайла Развозжаєва, Володимира Немцева та Єкатерину Алтабаєву, пише "радіо Свобода".

До санкційного переліку, який було створено у березні 2014 року, тепер входять 177 осіб та 44 компанії.

Санкції передбачають замороження активів осіб у переліку, а також заборону на видачу віз до Європи.

Рішення Євросоюзу про нові санкції стало можливим після того, як Кіпр його підтримав, адже ЄС затверджує санкційні заходи одноголосно. Протягом останнього місяця Кіпр затримував процес ухвалення рішення, намагаючись добитись запровадження санкцій проти Туреччини за видобуток вуглеводнів на сході Середземного моря, повідомляють ЗМІ.

Дивіться також: ​Це може похитнути один з ключових аргументів захисту Трампа. Відео