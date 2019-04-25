Американська компанія виплатить штраф за порушення санкцій США проти "Роснєфті"

Американська компанія Haverly Systems, Inc. погодилась сплатити більше 75 тисяч доларів США в рамках досудового врегулювання суперечки з урядом, йдеться в повідомлені на сайті Міністерства фінансів США.

Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення, зокрема, для компаній в сфері нафтовидобування, нафтопереробки та торгівлі.

Haverly Systems звинувачують в тому, що вона порушувала санкції США запроваджені проти російської компанії "Роснєфть", введені через роль, яку "Роснєфть" відіграє в агресії Росії в Україні.

Кампанію звинувачують в тому, що вона в 2016 та 2017 роках намагалась отримати платіж від "Роснєфті" за контрактами, що стосувались ліцензування програмного забезпечення, або послуг з обслуговування програмного забезпечення. Хоча платіж мав надійти через 30-70 днів з дати контракту, "Роснєфть" звернулась з вимогою до компанії про додаткові податкові документ і платіж було проведено з затримкою і, таким чином, американська компанія порушила передбачену режимом санкцій заборону на проведення операцій з деякими борговими інструментами "Роснєфті".

Серед пом'якшуючих факторів, Міністерство фінансів США вказало на те, що дії компанії спричинили незначні збитки санкційній програмі і, якщо б компанія звернулась до Міністерства за окремим дозволом, то, ймовірно, отримала б його. Компанія також відповідно змінила внутрішні процедури, щоб забезпечити дотримання правил в майбутньому, йдеться в офіційному повідомленні установи.

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