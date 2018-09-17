Гейлі: Росія намагається зашкодити системі санкцій проти КНДР

Посол США в ООН Ніккі Гейлі звинуватила Росію у "обмані" стосовно санкцій ООН по відношенню до Північної Кореї. Вона заявила, що Вашингтон має "докази постійних і масштабних порушень Росією". Росія "активно працює для того, щоб зашкодити" міжнародним санкціям проти Північної Кореї, переконана посадовець.

Виступаючи на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН в понеділок, Гейлі наголосила, що "Росія має припинити порушення санкційного режиму стосовно Північної Кореї".

"Росія провадить злагоджену кампанію в Раді Безпеки для того, щоб заховати порушення санкцій, які чиняться росіянами, або громадянами інших держав. Сполучені Штати мають докази постійних і масштабних порушень Росією", - йдеться в заяві Гейлі.

Росія та Китай пропонували Раді безпеки обговорити полегшення санкцій після зустрічі президента Трампа та Кім Чен Ина в червні.

Представниця США в ООН Ніккі Гейлі 13 вересня заявила, що Росія тиснула на незалежних дослідників, щоб змінити доповідь, яка в серпні була представлена комітету Ради безпеки ООН із питань санкцій щодо Північної Кореї.

Згідно зі звітом, Пхеньян не зупиняв свою ядерну й балістичну програми. Крім того, країна порушує санкції ООН щодо експорту.

Один із дипломатів, говорячи на умовах анонімності, розповів, що з доповіді зникли певні звинувачення Росії в порушенні санкцій щодо Північної Кореї.

Інший дипломат заявив AFP, що із доповіді забрали кілька абзаців про те, що Росія торгує нафтою з КНДР.

«Росії не можна дозволяти редагувати й перешкоджати незалежним доповідям ООН щодо санкцій проти Північної Кореї тільки тому, що їм не подобається, що там кажуть. Крапка», – сказала Гейлі.

Наразі місія Росії в ООН не реагувала на звинувачення з боку Сполучених Штатів.

Наприкінці серпня Росія заблокувала в ООН публікацію звіту організації про порушення Північною Кореєю санкцій. Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що не погоджується "з деякими елементами доповіді", не навівши подробиць.

Водночас дипломатичні установи ООН заявили, що ключовим запереченням Росії на зустрічі була згадка у доповіді про те, що російські судна беруть участь у незаконному перевезенні палива з одного судна на інше.

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