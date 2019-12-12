Комітет Сенату США підтримав низку заходів зі стримування Росії, але відклав розгляд "пекельних санкцій"

Комітет з Міжнародних відносин Сенату США підтримав низку законопроектів, спрямованих на протидію російським енергопроектам а також визначення Росії в якості спонсора тероризму. Однак розгляд законопроекту, що передбачає так звані "пекельні санкції" проти Росії за її втручання до виборів США 2016 року, було перенесено, повідомляє Reuters.

Один з законопроектів, що отримав підтримку Комітету "Закон про співпрацю з союзниками в Європі в сфері енергобезпеки 2019 року" закликає країни НАТО не купувати російський газ, а також звертається до Дональда Трампа з тим, щоб запровадити санкції на продаж устаткування та інвестиції до російських експортних газопроводів.

Комітет також підтримав законопроект, за яким Держдепартамент має визначити, чи вносити Росію до переліку держав-спонсорів тероризму. В своїй заяві, оприлюдненій після рішення Комітету, один із співавторів законопроекту сенатор-республіканець Корі Гарднер наголосив:

"Путінська Росія вторглась у сусідні держави Грузію та Україну, підтримує кривавий режим Башара Асада і багатьох наший супротивників по всьому світові, втручається до виборів і веде активну інформаційну війну проти західних демократій.

Росія також несе пряму відповідальність за жахливі теракти, в тому числі збиття рейсу МН17 над Україною в 2014 році в результаті якого загинуло 298 осіб, включаючи громадянина США а також напад із застосуванням хімічної зброї у Великій Британії в 2018 році, що призвів до загибелі двох осіб, включаючи громадянина Британії".

Гарднер закликав не повторювати помилок попередніх адміністрації США, які намагались нормалізувати відносини з Росією.

Щоб набути силу закону, ці проекти мають бути проголосовані обома палатами Конгресу США і підписані президентом.

На засіданні у середу Комітет відклав розгляд законопроекту, під абревіатурою DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act - Акт про захист безпеки Америки від агресії Кремля).

Законопроект, який часто називають "пекельними санкціями" передбачає економічні та політичні обмеження щодо Росії через втручання в американські вибори та агресію в Україні. Зокрема пропонується запровадити санкції проти російських банків, які підтримували дії з втручання до виборів за кордоном, проти кібергалузі Росії та нових випусків державного боргу. Також запроваджуватимуться суворі заходи проти нафтогазової галузі Росії. Ці санкції можуть бути розглянуті на комітеті наступного тижня, повідомляє Reuters з посиланням на слова сенатора Джим Ріша.

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