В Сенаті хочуть автоматично вводити санкції проти Росії

Сенатор-республіканець Марко Рубіо та сенатор-демократ Крис Ван Голлен активізували роботу з введення додаткових санкцій проти Росії. Законопроект ініційований сенаторами передбачає автоматичне запровадження санкцій у випадку, якщо Росія продовжить втручатись до виборів у США, пише Politico.

Рубіо та Ван Голлен звернулись до керівництва сенатських комітетів з міжнародних відносин та банківської справи з метою проведення слухань і затвердження законопроекту, який передбачає автоматичне запровадження нових санкцій проти Москви протягом 10 днів у випадку, якщо директор національної розвідки США визначить, що до виборчого процесу відбулось втручання.

В четвер до цього законопроекту, поданого до Сенату в січні, приєдналось ще вісім співавторів, які представляють обидві партії.

Законопроект здобув більше прихильників після заяви лідера сенатської більшості. В четвер Мітч Макконнелл закликав два ключові комітети Сенату провести слухання щодо можливості запровадження нових санкцій стосовно Росії, щоб запобігти втручанню Кремля у майбутні американські вибори.

Макконел звернувся до очільників комітету міжнародних відносин і банківського комітету з проханням "сприяти зусиллям Конгресу з формування відповіді державного рівня на втручання Росії, або будь-якої іншої країни у наші вибори в 2018 році".

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