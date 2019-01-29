"Фактичне нафтове ембарго" та "можливий програш Путіна" – експерти прокоментували нові санкції США проти Венесуели

В понеділок США оголосили про запровадження санкцій стосовно Венесуели та державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Санкції мають на меті обмежити зловживання фінансовими ресурсами країни з боку режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Санкції необхідні, щоб "не дозволити незаконному колишньому режиму Мадуро надалі розкрадати активи та природні ресурси Венесуели", - йдеться у повідомленні Державного департаменту.

У відповідь Мадуро заявив, що домагатиметься скасування санкцій і вживатиме дій, щоб захистити американську дочірню компанію PDVSA – Citgo Corp юридичним шляхом. нові санкції не забороняють Citgo продовжувати діяльність у США, однак компанія втратила можливість відправляти кошти до Венесуели.

Нові санкції коштуватимуть режиму Мадуро 11 мільярдів доларів у втрачених надходженнях від експорту наступного року; PDVSA втратить доступ до активів вартістю 7 мільярдів доларів США. Про це заявив Радник з національної безпеки США Джон Болтон під час спілкування з пресою в понеділок.

Венесуела - один з основних світових постачальників енергоресурсів, тому санкції можуть мати глобальний вплив. "Санкції США проти PDVSA мають вигляд фактичного нафтового ембарго", під такою назвою вийшла стаття Bloomberg.

Через санкції Венесуелі буде все складніше управляти нафтовою галуззю, вважає Олів'є Джейкоб, директор компанії Petromatrix GmbH . "Китай та Індія можуть продовжити купувати нафту у Венесуели, однак, ми вважаємо, що країна може перетворитись на ще одну Лівію і буде все важче управляти нафтовими об'єктами", - наголосив він у коментарі Bloomberg.

Інші аналітики побачили в нових санкціях програш Путіна.

"Якщо режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро впаде, Володимир Путін муситиме списати ще одну коштовну геополітичну ставку", - наголошує експерт та дописувач Bloomberg Леонід Бершидський.

"Росія є найбільш важливим іноземним спонсором Венесули після Китаю", - додає аналітик.

Позики та кредитні лінії від Росії до Венесуели досягли щонайменше 17 мільярдів доларів з 2006 року, пише The Washington Post посилаючись на дані Reuters.

"Росія інвестувала роки зусиль і мільярди доларів, щоб перетворити Венесуелу на одного зі своїх найближчих союзників в Західній півкулі", - пише очільник російського офісу The Washington Post Антон Трояновський. Москву непокоїть перспектива, що "ці інвестиції підуть з димом", - додає він.

В Росії засудили санкції. Заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак заявив, що у Венесуели, можливо виникнуть проблеми з обслуговуванням боргу перед Росією.

Президентські вибори у Венесуелі пройшли 20 травня 2018 року. Багато виборців бойкотували голосування, заявляючи, що вибори не є вільними і чесними. Деяким представникам опозиції не дозволили виставити свою кандидатуру.

Мадуро отримав на виборах близько 70 відсотків голосів, але результати голосування оскаржуються - як в Венесуелі, так і за її межами. 10 січня Мадуро був приведений до присяги на другий шестирічний термін.

23 січня обрана демократичним шляхом Національна асамблея, яка контролюється опозицією, оголосила Мадуро нелегітимним. Лідер Національної асамблеї Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом до проведення нових виборів.

Дивіться також: Останнє із Бразилії: понад 60 загиблих, ще майже 300 зниклі безвісти