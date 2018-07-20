Нові санкції. В Конгресі закликають до активного опору Кремлю і згадують досвід з підтримки України

За необхідності, Конгрес має взяти на себе провідну роль з питань безпеки Європи, як це вже робилось протягом останніх років, переконаний конгресмен- Вілл Герд.

В своїй колонці для The New York Times конгресмен-республіканець з Техасу навів приклад того як, за часів адміністрації Обами, Конгрес неодноразово в законодавстві про бюджетні асигнування наполягав на наданні летальної зброї, щоб допомогти Україні в боротьбі проти підтримуваних Росією сепаратистів.

Минулого року Конгрес затвердив закон "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), який передбачає введення санкцій проти Росії за втручання до президентських виборів.

Цього року Палата представників прийняла закон про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки у відповідь на підтримувану Росією дезінформацією та пропагандою, нагадав конгресмен.

Деякі сенатори також висловились за більш активну позицію законодавчої гілки влади з питання протидії викликам. що надходять від Росії.

Так, виступаючи в Сенаті США сенатор Менендес заявив про необхідність забезпечити виконання вже існуючого законодавства CAATSA. З цією метою Менендес оголосив про свої плани запропонувати новий законопроект з посилання санкцій стосовно Росії.

"Я незабаром внесу всеохоплююче законодавство, яке посилить тиск на адміністрацію зі втілення закону, а також забезпечить посилений тиску на Росію з агресію проти США та союзників", - заявив сенатор Менендес.

Зокрема, новий законопроект передбачить посилення санкцій стосовно російської енергетики, діяльності в кіберсфері а також посилить тиск на наближених до Путіна російських олігархів, оголосив сенатор.

в свою чергу, сенатор-республіканець Марко Рубіо та сенатор-демократ Крис Ван Голлен активізували роботу з просування свого законопроекту з запровадження додаткових санкцій проти Росії. Законопроект ініційований сенаторами передбачає автоматичне запровадження санкцій у випадку, якщо Росія продовжить втручатись до виборів у США, пише Politico.

Рубіо та Ван Голлен звернулись до керівництва сенатських комітетів з міжнародних відносин та банківської справи з метою проведення слухань і затвердження законопроекту, який передбачає автоматичне запровадження нових санкцій проти Москви протягом 10 днів у випадку, якщо директор національної розвідки США визначить, що до виборчого процесу відбулось втручання.

В четвер до цього законопроекту, поданого до Сенату в січні, приєдналось ще вісім співавторів, які представляють обидві партії.

Законопроект здобув більше прихильників після заяви лідера сенатської більшості. В четвер Мітч Макконнелл закликав два ключові комітети Сенату провести слухання щодо можливості запровадження нових санкцій стосовно Росії, щоб запобігти втручанню Кремля у майбутні американські вибори.

Макконел звернувся до очільників комітету міжнародних відносин і банківського комітету з проханням "сприяти зусиллям Конгресу з формування відповіді державного рівня на втручання Росії, або будь-якої іншої країни у наші вибори в 2018 році".

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