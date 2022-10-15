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США: у Росії через санкції закінчується мікроелектроніка для військової промисловості
Російський військово-промисловий комплекс насилу виробляє та обслуговує «критично важливе» озброєння, необхідне для операцій в Україні. Причина – міжнародні санкції, які позбавили Росію доступу до мікроелектроніки. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
«У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що у них не вистачає іноземних компонентів», – сказав Адеємо.
З цієї причини, зазначив американський урядовець, два найбільших російських виробники мікроелектроніки тимчасово зупинили виробництво. Про які компанії йдеться – він не уточнив.
Напередодні видання The New York Times, посилаючись на урядовий звіт США, повідомило, що російська армія не встигає поповнювати запаси боєприпасів, які витрачає в ході повномасштабної агресії проти України.
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- Голос Америки
"Російський диктатор втратив повагу і вплив на власному подвір'ї" - на Заході обговорюють звернення керівника Таджикістану до Путіна
"Ми хочемо, щоб нас поважали", - заявив керівник Таджикістану Емомалі Рахмон, звертаючись до російського президента Путіна під час саміту "Центральна Азія - Росія" в Астані, Казахстан.
Рахмон, який керує Таджикістаном з 1994 року закликав Росію поважати інтереси "свого стратегічного партнера" і "не ставитись до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу".
Промову, під час якої були присутні не лише Путін, але і керівники Туркменістану, Киргизстану та Узбекистану, оглядачі на Заході назвали свідченням того, що Путін втрачає вагу у регіоні, де вплив Росії раніше був величезний.
"Приниженням" для Путіна та свідченням того, що "російський диктатор втратив повагу та вплив на власному подвір'ї" назвало виступ керівника Таджикістану британьке видання Daily Mail. Путін мав "сумний" та "ніяковий" вигляд, пише видання.
Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт побачив в тираді Рахмона свідчення того, що часи змінюються. Він все ж зауважив, що безпека Таджикістану залежить від військ Росії в країні.
Росія раніше виступала посередником між Киргизстаном та Таджикістаном щодо прикордонних суперечок. В п'ятницю, повідомляють російські ЗМІ, Путін обговорив з керівниками двох країн безпекову ситуацію на кордоні.
"Мрія Путіна про російську імперію розвалюється?" - задає питання аналітик Жан Лейно з Фонду Конрада Аденауера, реагуючи на заяву керівника Таджикістану.
Про те, що Путін, ймовірно, втрачає вплив в Середній Азії писали оглядачі, після Шанхайського саміту, що відбувся минулого місяця в узбецькому Самарканді. Тоді Путін був змушений визнати "застереження" Китаю щодо російської війни в Україні.
Як і в Самарканді, в Астані Путін намагався представити війну в Україні як протистояння Заходу, а не загарбницьку агресію.
Поставки Іраном дронів Росії та нові санкції обговорять міністри ЄС - Reuters
ПАРИЖ, 14 жовтня (Reuters) – Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять передачу Іраном Росії безпілотників та можуть узгодити нові санкції, пов’язані з такими діями, повідомили в п’ятницю двоє дипломатів.
В минулі тижні Україна повідомляє про атаки Росії з використанням безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує.
Три безпілотники, якими керували російські війська, атакували невелике місто Макарів, на захід від Києва, вранці в четвер. Посадовці заявили, що по об’єктах критичної інфраструктури завдали ударів, «дрони-смертники» іранського виробництва.
За словами дипломатів, які посилаються на підготовчі зустрічі до засідання міністрів в Люксембурзі в понеділок, застосування безпілотників проаналізували, і ця тема - на порядку денному.
Дипломати сказали, що хоча нові санкції не будуть запроваджені в понеділок, але може бути досягнуто політичну домовленість щодо них.
Блок має намір у понеділок заборонити подорожі та заморозити активи близько 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, які почалися минулого місяця після смерті 22-річної Махси Аміні під арештом.
Франція та Німеччина, сторони ядерної угоди 2015 року з Іраном, чітко дали зрозуміти, що вони вважають нові санкції через безпілотники, які використовує Росія, необхідними і що передачу безпілотників слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231.
Резолюція 2231 затвердила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами: Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами, яка обмежувала діяльність Тегерана зі збагачення урану, що ускладнювало Ірану розробку ядерної зброї, одночасно знімаючи міжнародні санкції.
Речник ЄС сказав, що міністри закордонних справ обговорять Іран у понеділок, але відмовився коментувати, чи будуть на порядку денному іранські безпілотники чи санкції щодо передачі безпілотників.
"Це розглянуть, але санкцій наразі не буде", - сказав один із дипломатів.
Міністерство закордонних справ Франції заявило в четвер, що проконсультується зі своїми партнерами з ЄС щодо того, як реагувати на застосування безпілотників, і вперше пов’язало можливі поставки Ірану з резолюцією Ради Безпеки ООН, заявивши, що такі дії її порушують.
Згідно з резолюцією, ембарго на поставки зброї Ірану діяло до жовтня 2020 року. Незважаючи на зусилля США за часів колишнього президента Дональда Трампа, який вивів Сполучені Штати з угоди в 2018 році, Рада Безпеки не продовжила ембарго, що дозволяє Ірану відновити експорт зброї.
Однак резолюція все ще містить обмеження на ракети та пов’язані технології, які діють до жовтня 2023 року та охоплюють експорт і закупівлю передових військових систем.
САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕМАРШ ІРАНУ
Дипломатичне джерело повідомило, що безпілотники, про які йде мова, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між приблизно 35 державами, щодо обмеження розповсюдження ракет, ракетних технологій і безпілотників, продаж яких суперечить резолюції.
У резолюції не згадується MTCR, але є посилання на лист Сполучених Штатів Раді Безпеки щодо MTCR, датований наступним днем після ядерної угоди. Іран не є стороною MTCR, але Росія входить до неї.
Сполучені Штати 9 вересня наклали санкції на іранську компанію, яку звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які, за їх словами, брали участь у виробництві іранських безпілотників.
Високопоставлений дипломат ЄС сказав журналістам, що заходів буде вжито, але в понеділок рішення прийнято не буде.
Обговорення щодо дронів відбувається в той час, коли міністри закордонних справ ЄС готують санкції проти Ірану, через порушення прав людини під час придушення протестів.
Європейські дипломати кажуть, що цей пакет, уже узгоджений представниками ЄС, включає близько 15 осіб і організацій, що охоплює заморожування активів і заборону на поїздки, і відповідає санкціям Сполучених Штатів, Канади та Британії.
Пакет санкцій спонукав Іран надіслати дипломатичний демарш європейським послам. У демарші, який бачив Reuters, йдеться про те, що Іран був здивований реакцією ЄС, викликаною ажіотажем у ЗМІ, на репресії та попереджає про шкоду відносинам з Тегераном.
У демарші йдеться про втрати серед іранських сил безпеки, які зіткнулися з «усіма формами хуліганства», і повторюється заява уряду про те, що 22-річна Махса Аміні, яка померла в поліції, викликавши майже місячні протести, померла через хворобу.
В ньому говориться, що зовнішні чинники були причиною протестів, викликаних «фракціями, які розпалюють війну в Сполучених Штатах».
“Ми дали зрозуміти, що вони повинні думати про те, що відбувається всередині країни, і не можуть очікувати, що ЄС буде мовчати перед обличчям цих масових порушень прав людини», - сказав один із дипломатів.
Україна отримає ще $725 млн оборонної допомоги від США
Cполучені Штати надішлють Україні 725 мільйонів доларів військової допомоги, повідомив Білий дім у п’ятницю. Цей пакет безпекової допомоги Києву затверджено після масованих ракетних атак Росії по цивільному населенню України.
Посадовці США сказали, що пакет допомоги не містить значні нові можливості чи системи протиповітряної оборони. Натомість він поповнить запаси боєприпасів та зброї, які Київ успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.
«Засоби, які ми надаємо, ретельно підібрані, щоб Україна досягнула найбільших результатів на полі бою», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю.
Міністерство оборони Великої Британії заявило в суботу, що, хоча Росія розгорнула більше військ з призовників, солдати, ймовірно, погано екіпіровані.
«Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться придбати власні бронежилети, — йдеться в повідомленні розвідки Міністерства, опублікованому в Twitter, - особливо сучасні бронежилети 6B45, які мали роздавати бойовим підрозділам в рамках програми особистого спорядженння «Ратнік».
У звіті йдеться, що ці жилети зараз продаються на російських веб-сайтах за 40 000 рублів, або 640 доларів. Відповідно до звіту, у квітні ті самі жилети коштували приблизно 12 000 (190 доларів США).
Російські війська продовжували бомбардувати українські міста в п’ятницю, завдавши принаймні чотири ракетних удари по Харкову, а Україна відбивалася, проводячи артилерійські удари по складах боєприпасів всередині Росії.
У п'ятницю на об'єкті в Білгородській області Росії сталося кілька вибухів. Про атаку на соцмережу Telegram заявив губернатор області. Українські офіційні особи не взяли відповідальність за атаку.
Президент Росії Путін заявив у п'ятницю, що немає потреби в нових масштабних ударах по Україні і що Росія не прагне знищити країну. У той же час російський лідер заявив, що «не шкодує» про війну в Україні та нещодавню мобілізацію 222 тисяч російських резервістів для участі в конфлікті.
Під час прес-конференції в п'ятницю в Астані, Казахстан, Путін сказав, що Росія має завершити призов резервістів за два тижні. Минулого місяця Міністерство оборони Росії заявило про намір мобілізувати 300 000 резервістів, що викликало спротив у Росії та призвело до того, що десятки тисяч чоловіків залишили країну.
Путін сказав, що 33 000 новобранців приєдналися до військових частин, а 16 000 залучено до бойових дій.
Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше сім загиблих серед нещодавно призваних. Міністерство оборони Росії критикують відомі провоєнні російські військові аналітики за використання ненавчених новобранців у бойових діях.
Незважаючи на зростання кількості загиблих, Путін заявив журналістам, що його дії щодо початку того, що він називає військовим наступом в Україні, були «своєчасними та правильними».
Російські ракети та безпілотники четвертий день поспіль обстрілювали українські міста. У Миколаєві загинуло щонайменше п'ятеро людей, повідомили посадовці.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в п'ятницю заявив, що в Росії - "атмосфера безнадії".
“Так, у них ще є люди, яких можна кинути на поле бою, у них є зброя, ракети та «шахеди» [іранські безпілотники], які вони використовують проти України”.
Але незважаючи на свої ресурси, «Росія вже перебуває в атмосфері поразки, атмосфері безнадії», — сказав Зеленський, і Москва не має шансів перемогти, тому що «Україна рухається вперед».
За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, за останній місяць ЗСУ відбили у російських військ понад 600 населених пунктів.
Близько 500 населених пунктів було звільнено на північному сході Харківської області, де українські війська минулого місяця просунулися в тил Росії, і 75 населених пунктів було відвойовано в стратегічній Херсонській області, повідомило міністерство ввечері в четвер.
У відомстві зазначили, що в Донецькій області звільнено 43 населені пункти, у Луганській — сім.
"Площа звільнених українських територій значно збільшилася", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства. Звіт не можна було перевірити незалежно.
Підтримувана Росією влада окупованої Херсонщини закликала жителів у п’ятницю евакуюватися до Росії. Призначений Росією очільник регіону Володимир Сальдо звернувся до Росії з проханням про допомогу в евакуації. Цей крок є свідченням того, що українські війська просуваються ближче до незаконно анексованого регіону.
З іншого боку, Сполучені Штати попередили, що можуть накласти санкції на людей, країни та компанії, які постачають боєприпаси Росії або підтримують її військово-промисловий комплекс, оскільки Вашингтон прагне посилити тиск на Москву через війну в Україні.
Заступник міністра фінансів Воллі Адеємо під час зустрічі офіційних осіб із 32 країн для обговорення санкцій проти Росії заявив, що роз’яснення Міністерства чітко вказують на готовність Вашингтона провадити такі дії.
У цьому звіті використано інформацію Радіо Свобода, Reuters та Associated Press.
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