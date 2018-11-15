В рамках закону Магнітського, США запровадили санкції проти низки осіб з Саудівської Аравії

Міністерство фінансів США включило до санкційного переліку 17 осіб з Саудівської Аравії за участь у вбивстві саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

Уряд США застосував положення Акту Магнітського задля запровадження цих санкцій. Закон США названий на честь російського юриста – викривача корупції в Росії передбачає запровадження санкцій через порушення прав людини.

Оголошення США про санкцій стосовно вбивства дописувача The Washington Post Хашокджі було видане після появи заяви Саудівської Аравії, де йшлося, що 11 осіб було звинувачено у злочині скоєному 2 жовтня в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Ні в американській, ні в саудівській заяві не йдеться про винуватість кронпринца Мохаммеда бін Салмана, на причетність якого натякала Туреччина, пише The Washington Post.

Серед відмінностей заяв США та Саудівської Аравії те, що в міністерстві фінансів США йдеться про заплановане вбивства, в той час, як саудівський прокурор вказує, що наказ про вбивство Хашокджі було зроблене без підготовки одним з агентів, якого було направлено, щоб повернути Хашокджі до Саудівської Аравії.

Саудівська прокуратура заявила в четвер, що вони домагатимуться смертної кари для п'яти осіб, які нібито задіяні у вбивстві журналіста Джамала Хашокджі. Про це повідомляє CNN.

Загалом 11 людям були пред'явлені звинувачення, повідомляє прокуратура Саудівської Аравії, додавши, що п'ять осіб, яким загрожує смертна кара, були безпосередньо залучені до віддання «наказу та вчинення злочину».

Прокуратура також поділилася подробицями вбивства журналіста, заявивши, що Хашокджі​ був убитий після «бійки та сварки» в саудівському консульстві в Стамбулі. Його зв'язали і через ін’єкцію ввели передозування заспокійливим засобом, який його вбив. Потім тіло журналіста було порубано і віддано місцевому співробітнику, сказав прокурор.

Саудівська прокуратура додала, що колишній заступник начальника розвідки Саудівської Аравії Ахмед аль-Ассірі замовив місію змусити Хашокджі повернутися до Саудівської Аравії та сформував команду з 15 осіб.

За словами прокурора, вони були розділені на три групи: команда переговорів, розвідувальна група та матеріально-технічна команда. Наказ про вбивство вийшов від керівника групи переговорів.

Міністр закордонних справ Туреччини назвав пояснення саудитів "незадовільними".

"Ми вважаємо, що вжиті кроки є позитивними, але незадовільними, - заявив міністр Мельвут Чавушоглу на прес-конференції в Аланії. Він звернувся до Саудівської Аравії з вимогою про надання більшої інформації, включаючи місцезнаходження решток Хашокджі, повідомляє The New York Times.

Кронпринц Саудівської Аравії не знав про операцію, заявив представник прокуратури, під час прес-конференції в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це пише Washington Post.

Чиновники в декількох країнах заявили, що навряд чи Хашокджі міг бути вбитим без знання кронпринца Мохаммеда бін Салмана, де-факто лідера Саудівської Аравії. Але ніяких остаточних доказів не виявлено, які б вказували на те, що Мохаммед замовив операцію. Саудівські чиновники заперечують, що кронпринц певним чином відповідальний за смерть Хашокджі, повідомляє видання.

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