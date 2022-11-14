США вводять санкції проти мережі військових закупівель, що допомагала Росії - Єллен

NUSA DUA, Індонезія, 14 листопада (Reuters) – Міністр фінансів США Дженет Єллен заявила, що Сполучені Штати вводять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для війни Росії в Україні.

Єллен повідомила журналістам у кулуарах саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 організацій, у тому числі фінансових посередників, але відмовилася надати деталі щодо їхнього розташування. Вона сказала, що оголошення заплановане на понеділок.

«Це частина наших ширших зусиль, щоб перешкодити Росії у війні та закрити їй доступ до необхідного обладнання, через санкції та експортні обмеження», — сказала Єллен журналістам.

Вона відмовилася надати подробиці про те, на які саме технології будуть спрямовані санкції щодо російських закупівель.

Міністерство фінансів США запровадило санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а Міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які Росія використовувала у військовій техніці. Йеллен сказала, що це вже вплинуло на ситуацію на полі бою в Україні.

Росії вдалося придбати в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні. Іранські військові організації та промисловість вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, і невідомо, чи майбутні санкції пов’язані з цими закупівлями боєприпасів для безпілотників.

Єллен також повідомила, що в той же час Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні фінансово-економічну допомогу. Адміністрація Байдена запросила схвалення Конгресу на додаткові 4,5 мільярда доларів невійськової допомоги для України, і Єллен сказала, що після отримання схвалення Конгресу, Міністерство фінансів США негайно почне виплачувати їх Україні.