Російський банк підпав під санкції США, через зв'язки з Венесуелою

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського банку за спроби обійти санкції, запроваджені США проти венесуельської державної нафтової компанії PdVSA.

"США продовжують вживати заходи проти тих, хто підтримує незаконний режим Мадуро і посилюють економічну та гуманітарну кризу в Венесуелі", - йдеться в заяві Міністерства.

"Єврофінанс Моснарбанк" перебуває у спільній власності державних структур Росії та Венесуели.

За 2018 рік, чисті активи банку зросли на 50%. "В той час, як Венесуела потерпає від історичної економічної та гуманітарної катастрофи, спричиненої надзвичайною корупцією та провалами в управлінні, основні фінансові інституції США та Європи припинили зв'язки з Венесуелою, активи Єврофінансу зросли і банк продовжує підтримувати активні стосунки з незаконним режимом", - йдеться у заяві.

Цей банк також був основною міжнародною фінансовою установою, яка обслуговували операції з венесуельською криптовалютою Petro.

"Участь Єврофінанса в Petro демонструє надію Мадуро, що Petro дозволить Венесуелі обійти американські фінансові санкції", - йдеться в заяві.

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