Путін звертається за зброєю "до постачальників останньої надії, таких як Іран та КНДР" - США ввели санкції за посередництво в такій угоді

Допомога Україні, найбільша за обсягом закордонна підтримка, яку США надають з часів Другої світової війни, стала предметом слухань у Конгресі США у середу, 29 березня. Перед Комітетом зі закордонних справ Палати представників виступили очільники трьох наглядових відомств, які здійснюють контроль над використанням близько 113 мільярдів доларів США, які Конгрес виділив на допомогу пов'язану з протистоянням України російській агресії з лютого 2022 року.

Протягом понад трьох з половиною годин конгресмени могли розпитувати безпосередньо керівників трьох офісів, що здійснюють перевірку надання допомоги Україні, на що і як використовуються гроші. Зокрема, і тому, що як нагадували деякі конгресмени, в рейтингу сприйняття корупції Україна стоїть не на найбільш почесному 116 місці зі 180 країн за даними Transparency International.

Для нагляду за допомогою ще у червні 2022 року спеціальні відомства – офіси генеральних інспекторів – cтворили спеціальну робочу групу, що включає контролерів з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Державного департаменту США та Міністерства оборони США.

Республіканці не мають згоди щодо допомоги Україні

Слухання відбуваються на вимогу республіканців у Конгресі, які сперечаються між собою та з адміністрацією президента США Джо Байдена щодо необхідності, розміру та прозорості допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.

Конгрес схвалив останній раунд допомоги в грудні минулого року. І хоча пакет був розрахований до кінця фінансового року у вересні, деякі військові аналітики кажуть, що він може бути вичерпаний уже до літа. Для схвалення нових асигнувань буде потрібна підтримка республіканців, які тепер мають більшість у Палаті представників.

Оглядачі зазначають, що якщо раніше республіканці були яструбами у питаннях оборони країни, вони підтримували ідею, що США повинні захищати свої інтереси за кордоном, то часи правління попереднього президента США Дональда Трампа вели країну до зосередження на внутрішніх питаннях. Його гасло «Америка перш за все» досі має чимало прихильників, деякі з яких вимагають припинення допомоги Україні.

Тому для республіканців було важливо почути: «Порушень не знайдено».

І під час слухань це головне повідомлення від трьох головних інспекторів пролунало. Воно також було у звіті, який від імені трьох відомств було опубліковано напередодні.

«Виходячи із ґрунтованої перевірки, яку ми виконали на цей момент, ми не виявили жодних випадків шахрайства чи зловживання щодо прямої бюджетної підтримки. Із самого початку, існує багаторівнева система реагування та перевірок, у якій багато різних організацій звітують та здійснюють власні перевірки. Починаючи з уряду України та міністерства фінансів. Окрім того, пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через Світовий банк через три різні трастові фонди», – сказала інспекторка від Агентства США з міжнародного розвитку Ніколь Ангарелла, відповідаючи на запитання голови комітету Палати представників із Міжнародних відносин, Майкла Маккола.

З промови Ангарелли під час засідань конгресмени дізналися, зокрема, що лише на перевірки правильності використання допомоги Агентства США з міжнародного розвитку було виділено додаткових 16 мільйонів доларів і до цієї роботи було залучено 60 людей. Допомога, яка надходить до України по лінії її відомства, використовується на роботу уряду, виплату пенсій, гуманітарну допомогу. Це друга за розміром стаття допомоги, яка становить від початку вторгнення понад 46 мільярдів доларів.

Конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Тед Ліу, вважає що це є переконливим результатом.

«Я хочу відзначити роботу трьох генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку. Вони показали, що перевірка допомоги, яка надається Україні - це їхнє головне завдання, – і в цьому процесі вони не виявили значних розтрат, шахрайства чи зловживань, або жодних диверсій», – сказав конгресмен Ліу журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.

Для переконання ізоляціоністського крила республіканців звіту не вистачить

Але деяких його колег-республіканців, які скептично ставляться до самої необхідності допомагати Україні, доповіді головних інспекторів не задовольнили. Конгресмен-республіканець Корі Міллс зі штату Флорида вважає, що гроші потрібно витрачати на внутрішні потреби. Зокрема, для нього було відкриттям, що пенсії українцям платяться частково з цієї американської допомоги.

«Я не задоволений рівнем перевірки наданої допомоги. Багато американців навіть не знають, що велика частина йде суто на українські пенсії. Це не оборонна допомога, це не гуманітарна допомога. В нашій країні є американці, які не можуть прогодувати своїх власних дітей, не можуть заправити свої автівки бензином, – більше того, ми не можемо забезпечити захист наших власних кордонів», ­– сказав конгресмен Міллс, в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки.

При цьому експерти вважають, що виплата пенсій та зарплат бюджетним працівникам – це необхідні витрати для стабільності воюючої країни, де понад третину економіки втрачено, через бомбардування. А занепокоєння щодо дорожнечі допомоги, яку отримують українці, перебільшена. Зокрема, старший науковий співробітник Гудзонівського Інституту Люк Кофі підрахував, що насправді кожному американцеві підтримка України обходиться у 25 центів на день.

За військовою допомогою стежать 90 фахівців

За найбільшою статтею допомоги – військовою, що перевищила 62 мільярди доларів з початку вторгнення, наглядає офіс генерального інспектора Міністерства оборони США, який очолює Роберт Сторч. Під час слухань він сказав, що перевірку правильності використання військової допомоги здійснює 90 професіоналів, з них близько 20 працюють в регіоні, а в посольстві США в Україні плануються створити постійну групу для подальшої майбутньої наглядової роботи. Що ж до нинішньої допомоги, то і в його відомстві не знайшли порушень.

"Я авжеж, не можу коментувати будь-які поточні розслідування, але виходячи з нашої завершеної роботи, ми не підтвердили жодних випадків перенаправлення оборонної допомоги, яка була надана Україні Сполученими Штатами", - заявив Сторч під час слухань.

В уряді США заявляють - «кожен долар (допомоги Україні - ред.) витрачається максимально добре».

«Те, що (допомога) не є предметом будь-якого роду злочинності чи крадіжки, особливо зброї, заспокоює американську громадськість і світ. Бо ми зобов’язалися перед народом України, що це жахливе вторгнення Володимира Путіна буде припинено, а наші гроші цьому добре послужать», – сказав у розмові з журналісткою Голосу Америки Катериною Лісуновою, конгресмен-республіканець Кріс Сміт.

Розбіжності серед республіканців щодо питання допомоги Україні впродовж довгого часу непокоїли голову комітету Палати представників із закордонних справ, Майкла Маккола, представника Техасу, який є ключовою фігурою у рішеннях щодо закордонної допомоги США.

Щоб переконати скептиків у тому, що допомогу потрібно продовжувати, він нещодавно особисто відвідав Україну, де зустрівся з генеральним прокурором України Андрієм Костіним. Вони говорили про посилення розслідувань насильства, яке чиниться проти цивільних, і які не залишають байдужими багатьох американців, навіть тих, що хотіли б уже припинити допомогу Україні. Маккол також пояснював, що прозорість у наданні допомоги лише зміцнить рішучість американців підтримувати українську боротьбу.

Оглядачі бачать такі кроки як частину роботи провідних республіканців у Конгресі, які хочуть збільшення допомоги Україні і не чекають наступних дебатів на цю тему. Вони діють на випередження – переконують, що гроші витрачаються на те, що потрібно, і США мають продовжувати витрачати мільярди доларів на підтримку України – заради українців, і виходячи з власних інтересів.

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