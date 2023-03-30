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Путін звертається за зброєю "до постачальників останньої надії, таких як Іран та КНДР" - США ввели санкції за посередництво в такій угоді
"Росія втратила більше 9000 одиниць важкої військової техніки з початку війни і, частково завдяки багатостороннім санкціям та експортним обмеженням, Путін все більш відчайдушно намагається їх замінити", - заявила міністр фінансів США Дженет Єллен, коментуючи нові санкції США.
Міністерство фінансів США у четвер запровадило санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за спроби провести угоду з продажу зброї між Росією та КНДР.
У відомстві Мкртичева звинувачують в тому, що він намагався отримати десятки одиниць зброї та боєприпаси для Росії в обмін на поставки комерційної авіації, сировини та товарів для КНДР.
Єллен додала, що такі схеми, які намагався втілити Мкртичев показують, що "Путін звертається до постачальників останньої надії, таких як Іран та КНДР". Вона засвідчила відданість США тому, щоб зменшувати можливості військово-промислового комплексу Росії, а також протидіяти спробам Росії обходити санкції та отримувати військове обладнання від КНДР, або будь-якої іншої держави, яка готова підтримувати її війну в Україні".
У відомстві нагадали – більше 30 країн обмежують можливості Росії "заміщувати втрачене військове обладнання поставками сучасних технологій". США та інші країни надають сучасну зброю Україні, щоб допомогти їй захиститись від російської жорстокої війни.
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«Німеччина та Велика Британія відіграли важливу роль лідерів. Як найбільші європейські донори України, ми рішуче відреагували та прийняли рішення, які раніше були неможливо уявити», – король Чарльз III
Росія використовувала корупцію для вербування агентів в Україні, каже британське дослідження
Британські фахівці в аналізі дій російських спецслужб проти України дійшли висновку, що Москві вдалося створити велетенську мережу агентів, завербувавши зокрема корумпованих посадовців та політиків, які керували ширшою агентурою.
Лондонський Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), що спеціалізується на питаннях безпеки й оборони, доходить висновку про значні успіхи росіян у проникненні в українські структури.
«Росіяни проникли у найвищі рівні державних установ України. Ті проникнення дали можливість мобілізувати велику кількість підлеглих, які виконували вказівки, не обов'язково знаючи, що вони діяли в інтересах Росії», - йдеться в дослідженні, яку аналізує період російських приготувань до лютневого вторгнення 2022 року і дій на початку повномасштабної війни.
Автори вказують, що російський метод «корумпування» осіб, яких вербували, а також залучення агентів обманом виявилися дієвими для швидкої розбудови великих агентурних мереж, «хоча надійність таких агентів можна вважати значно нижчою ніж тих, які погоджувалися на співпрацю з ідейних міркувань».
Звіт зокрема називає депутата Верховної Ради Андрія Деркача «який мав давню історію співпраці з росіянами й проштовхуванні російських інтересів» в Україні.
«Деркач очолював державне підприємство Енергоатом впродовж кількох років і підписав з компанією Росатом кілька угод, що створили залежність від російської атомної промисловості. Українська атомна енергоструктура відіграла важливу роль у планах російського вторгнення, а також в інформаційному супроводі війни», - вказують автори.
Вони також подають приклад генерал-майора СБУ Олега Кулініча, затриманого в червні 2022 року, який працював заступником Деркача в Енергоатомі.
«Одним з осередків ідейно налаштованих агентів була Російська православна церква. Вона не лише забезпечувала підтримку російських інформаційних операцій. Російські спецслужби широко вербували священників, а також використовували церкви й монастирі для переховування спорядження й персоналу», - сказано в дослідженні.
Провали й успіхи
Фахівці RUSI наголошують, що «попри масштабність зусиль Росії, з яких окреслена лише невелика частина, варто зауважити, що дестабілізаційні плани Росія зазнали провалу».
«Навіть маючи впливових агентів в державних органах і з приготованими мережами, які могли бути використані для внутрішньої дестабілізації, Росія не змогла збурити всередині України політичну кризу», - підкреслюють дослідники.
Звіт зокрема нагадує, що західні розвідслужби ділилися з Україною даними не лише про приготування російської армії до вторгнення, але й про російські плани внутрішньої дестабілізації України і навіть про осіб, які брали пряму участь в тих планах.
На думку авторів однією з причин невдач Росії стала хибна поінформованість Москви з боку «колишніх українських посадовців у Москві (представників режиму Януковича), які були зацікавлені в тому, щоб Кремль діяв», хоча деякі російські представники спецслужб рекомендували відкласти вторгнення до літа.
«Ненадійність мереж мала б менше значення, якби російська армія змогла виконати свої початкові завдання. У випадку, якби російські військові контролювали українські міста, а головні агенти Росії видавали чіткі інструкції, то це ймовірно змінило б розрахунки колаборантів», - підкреслено в дослідженні.
Але російська система досить ефективно діяла на захоплених Росією територіях, показують дослідники на прикладі Харківської області, де «окупаційній владі й гарнізонам допомагали працівники місцевих силових структур і державні службовці завербовані російськими спецслужбами до війни».
Висновки
У висновках звіту підкреслено, що «дані з України дають підстави для переконань, що російській підривній діяльності треба активно протидіяти і чинити їй перешкоди ще до того, як вона може розбудувати міцні структури», - йдеться у звіті.
«Важливо визнати, що загрози, окреслені в цьому звіті: вербування високопосадовців і створення апарату підтримки, це проблема не лише України», - йдеться там зі згадками про проблеми в німецькій розвідслужбі BND і вказівками на здатність російських спецслужб дестабілізувати Молдову.
Автора завершують застереженням про те, що «хоча російські служби зазнали провалу в Україні, це навряд чи означає, що вони не будуть головним інструментом примусу російської держави у майбутньому і протидія цьому й надалі буде не менш важливою».
У Конгресі США обговорюють перевірку допомоги Україні. Щоб припинити, чи посилити?
Допомога Україні, найбільша за обсягом закордонна підтримка, яку США надають з часів Другої світової війни, стала предметом слухань у Конгресі США у середу, 29 березня. Перед Комітетом зі закордонних справ Палати представників виступили очільники трьох наглядових відомств, які здійснюють контроль над використанням близько 113 мільярдів доларів США, які Конгрес виділив на допомогу пов'язану з протистоянням України російській агресії з лютого 2022 року.
Протягом понад трьох з половиною годин конгресмени могли розпитувати безпосередньо керівників трьох офісів, що здійснюють перевірку надання допомоги Україні, на що і як використовуються гроші. Зокрема, і тому, що як нагадували деякі конгресмени, в рейтингу сприйняття корупції Україна стоїть не на найбільш почесному 116 місці зі 180 країн за даними Transparency International.
Для нагляду за допомогою ще у червні 2022 року спеціальні відомства – офіси генеральних інспекторів – cтворили спеціальну робочу групу, що включає контролерів з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Державного департаменту США та Міністерства оборони США.
Республіканці не мають згоди щодо допомоги Україні
Слухання відбуваються на вимогу республіканців у Конгресі, які сперечаються між собою та з адміністрацією президента США Джо Байдена щодо необхідності, розміру та прозорості допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.
Конгрес схвалив останній раунд допомоги в грудні минулого року. І хоча пакет був розрахований до кінця фінансового року у вересні, деякі військові аналітики кажуть, що він може бути вичерпаний уже до літа. Для схвалення нових асигнувань буде потрібна підтримка республіканців, які тепер мають більшість у Палаті представників.
Оглядачі зазначають, що якщо раніше республіканці були яструбами у питаннях оборони країни, вони підтримували ідею, що США повинні захищати свої інтереси за кордоном, то часи правління попереднього президента США Дональда Трампа вели країну до зосередження на внутрішніх питаннях. Його гасло «Америка перш за все» досі має чимало прихильників, деякі з яких вимагають припинення допомоги Україні.
Тому для республіканців було важливо почути: «Порушень не знайдено».
І під час слухань це головне повідомлення від трьох головних інспекторів пролунало. Воно також було у звіті, який від імені трьох відомств було опубліковано напередодні.
«Виходячи із ґрунтованої перевірки, яку ми виконали на цей момент, ми не виявили жодних випадків шахрайства чи зловживання щодо прямої бюджетної підтримки. Із самого початку, існує багаторівнева система реагування та перевірок, у якій багато різних організацій звітують та здійснюють власні перевірки. Починаючи з уряду України та міністерства фінансів. Окрім того, пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через Світовий банк через три різні трастові фонди», – сказала інспекторка від Агентства США з міжнародного розвитку Ніколь Ангарелла, відповідаючи на запитання голови комітету Палати представників із Міжнародних відносин, Майкла Маккола.
З промови Ангарелли під час засідань конгресмени дізналися, зокрема, що лише на перевірки правильності використання допомоги Агентства США з міжнародного розвитку було виділено додаткових 16 мільйонів доларів і до цієї роботи було залучено 60 людей. Допомога, яка надходить до України по лінії її відомства, використовується на роботу уряду, виплату пенсій, гуманітарну допомогу. Це друга за розміром стаття допомоги, яка становить від початку вторгнення понад 46 мільярдів доларів.
Конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Тед Ліу, вважає що це є переконливим результатом.
«Я хочу відзначити роботу трьох генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку. Вони показали, що перевірка допомоги, яка надається Україні - це їхнє головне завдання, – і в цьому процесі вони не виявили значних розтрат, шахрайства чи зловживань, або жодних диверсій», – сказав конгресмен Ліу журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
Для переконання ізоляціоністського крила республіканців звіту не вистачить
Але деяких його колег-республіканців, які скептично ставляться до самої необхідності допомагати Україні, доповіді головних інспекторів не задовольнили. Конгресмен-республіканець Корі Міллс зі штату Флорида вважає, що гроші потрібно витрачати на внутрішні потреби. Зокрема, для нього було відкриттям, що пенсії українцям платяться частково з цієї американської допомоги.
«Я не задоволений рівнем перевірки наданої допомоги. Багато американців навіть не знають, що велика частина йде суто на українські пенсії. Це не оборонна допомога, це не гуманітарна допомога. В нашій країні є американці, які не можуть прогодувати своїх власних дітей, не можуть заправити свої автівки бензином, – більше того, ми не можемо забезпечити захист наших власних кордонів», – сказав конгресмен Міллс, в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки.
При цьому експерти вважають, що виплата пенсій та зарплат бюджетним працівникам – це необхідні витрати для стабільності воюючої країни, де понад третину економіки втрачено, через бомбардування. А занепокоєння щодо дорожнечі допомоги, яку отримують українці, перебільшена. Зокрема, старший науковий співробітник Гудзонівського Інституту Люк Кофі підрахував, що насправді кожному американцеві підтримка України обходиться у 25 центів на день.
За військовою допомогою стежать 90 фахівців
За найбільшою статтею допомоги – військовою, що перевищила 62 мільярди доларів з початку вторгнення, наглядає офіс генерального інспектора Міністерства оборони США, який очолює Роберт Сторч. Під час слухань він сказав, що перевірку правильності використання військової допомоги здійснює 90 професіоналів, з них близько 20 працюють в регіоні, а в посольстві США в Україні плануються створити постійну групу для подальшої майбутньої наглядової роботи. Що ж до нинішньої допомоги, то і в його відомстві не знайшли порушень.
"Я авжеж, не можу коментувати будь-які поточні розслідування, але виходячи з нашої завершеної роботи, ми не підтвердили жодних випадків перенаправлення оборонної допомоги, яка була надана Україні Сполученими Штатами", - заявив Сторч під час слухань.
В уряді США заявляють - «кожен долар (допомоги Україні - ред.) витрачається максимально добре».
«Те, що (допомога) не є предметом будь-якого роду злочинності чи крадіжки, особливо зброї, заспокоює американську громадськість і світ. Бо ми зобов’язалися перед народом України, що це жахливе вторгнення Володимира Путіна буде припинено, а наші гроші цьому добре послужать», – сказав у розмові з журналісткою Голосу Америки Катериною Лісуновою, конгресмен-республіканець Кріс Сміт.
Розбіжності серед республіканців щодо питання допомоги Україні впродовж довгого часу непокоїли голову комітету Палати представників із закордонних справ, Майкла Маккола, представника Техасу, який є ключовою фігурою у рішеннях щодо закордонної допомоги США.
Щоб переконати скептиків у тому, що допомогу потрібно продовжувати, він нещодавно особисто відвідав Україну, де зустрівся з генеральним прокурором України Андрієм Костіним. Вони говорили про посилення розслідувань насильства, яке чиниться проти цивільних, і які не залишають байдужими багатьох американців, навіть тих, що хотіли б уже припинити допомогу Україні. Маккол також пояснював, що прозорість у наданні допомоги лише зміцнить рішучість американців підтримувати українську боротьбу.
Оглядачі бачать такі кроки як частину роботи провідних республіканців у Конгресі, які хочуть збільшення допомоги Україні і не чекають наступних дебатів на цю тему. Вони діють на випередження – переконують, що гроші витрачаються на те, що потрібно, і США мають продовжувати витрачати мільярди доларів на підтримку України – заради українців, і виходячи з власних інтересів.
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Росія заарештувала журналіста WSJ за звинуваченнями у шпигунстві
Головна установа з безпеки РФ заарештувала американського репортера Wall Street Journal за звинуваченнями в шпигунстві. Вперше американський кореспондент потрапив за ґрати за звинуваченнями в шпигунстві з часів холодної війни. Газета заперечує звинувачення проти Евана Гершковича.
Федеральна служба безпеки повідомила в четвер, що Гершковича затримали в місті Єкатеринбург на Уралі під час нібито спроби отримати секретну інформацію.
ФСБ, яка є головним правонаступником КДБ радянських часів, стверджує, що Гершкович «за наказом США збирав інформацію про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу, що є державною. таємницею".
"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого журналіста Евана Гершковича, - йдеться у повідомленні. – Ми солідарні з Еваном і його родиною".
Відносини між Заходом і Москвою напружені через війну в Україні, а Кремль посилює репресії проти опозиційних активістів, незалежних журналістів і громадянського суспільства. Широкої урядової кампанії репресій не було з радянських часів.
Раніше цього тижня російський суд визнав винним батька-одинака за публікації в соціальних мережах із критикою війни в Україні та засудив його до двох років позбавлення волі, а його 13-річну доньку відправили в дитячий будинок.
Гершкович є першим американським репортером, якого заарештували за звинуваченнями в шпигунстві в Росії з вересня 1986 року, коли КДБ заарештував Ніколаса Данілова, московського кореспондента U.S. News and World Report. Його звільнили без висунення звинувачень через 20 днів після обміну на співробітника місії Радянського Союзу в ООН, якого заарештувало ФБР.
ФСБ не повідомляє, коли відбулося затримання. Гершкович, який висвітлює Росію, Україну та інші колишні радянські країни як кореспондент московського бюро Wall Street Journal, може отримати до 20 років ув'язнення, якщо його визнають винним у шпигунстві.
У ФСБ зазначили, що він мав акредитацію МЗС Росії для роботи журналістом, але речниця міністерства Марія Захарова заявила, що Гершкович використовує журналістські повноваження як прикриття для "діяльності, яка не має нічого спільного з журналістикою".
Гершкович вільно розмовляє російською мовою і раніше працював у французькому агентстві Agence France-Presse та The New York Times. Його останній звіт із Москви, опублікований раніше цього тижня, зосереджувався на уповільненні російської економіки на тлі санкцій Заходу, запроваджених після вторгнення російських військ в Україну минулого року.
Арешт Гершковича відбувся після обміну в грудні, під час якого зірка WNBA Бріттні Ґрайнер була звільнена після 10 місяців за ґратами в обмін на російського торговця зброєю Віктора Бута.
Ще один американець, Пол Вілан, керівник відділу корпоративної безпеки Мічигану, перебуває у в’язниці в Росії з грудня 2018 року за звинуваченнями у шпигунстві, які його родина та уряд США назвали безпідставними.
Жанна Кавельє, керівник відділу Східної Європи та Центральної Азії паризької групи свободи преси «Репортери без кордонів», сказала, що Гершкович був першим іноземним журналістом, який був заарештований у Росії з початку війни в Україні.
“Це виглядає як захід у відповідь Росії Сполученим Штатам, тому ми дуже стривожені, бо це, ймовірно, спосіб залякати всіх західних журналістів, які намагаються досліджувати аспекти війни на землі в Росії, — сказала Кавельє Associated Press. – Західні держави повинні негайно попросити роз'яснень щодо звинувачень, оскільки, як нам відомо, він просто виконував свою роботу як журналіст".
Російський журналіст Дмитро Колєзєв повідомив у месенджері Telegram, що спілкувався з Гершковичем перед його поїздкою в Єкатеринбург.
“Він готувався до звичайної, хоч і досить небезпечної в нинішніх умовах журналістської роботи”, — написав Колєзєв. За його словами, Гершкович попросив у нього контакти місцевих журналістів і офіційних осіб у цьому районі і намагався домовитися про інтерв’ю.
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