Поширювачі дезінформації експлуатують існуючі конфлікти всередині країни - експертка Центру НАТО зі стратегічних комунікацій

Наявність всередині країни невирішених конфліктів експлуатується суб'єктами націленими на заподіння шкоди. Про це у коментарі "Голосу Америки" заявила Санда Светока, експерткиня Центру НАТО зі стратегічних комунікацій.

Націлені на заподіяння шкоди суб'єкти завжди намагаються використати такі дискусії всеридині суспільства для створення та подальшого розвитку конфлікт

"Йдеться про неврегульовані питання щодо кордонів, невирішені внутрішні етнічні суперечки, релігійні дискусії, можливо, якісь історичні події, або історичні точки зору, коли дві етнічні, або суспільні групи мають відмінні погляди, - заявила Светока. - Націлені на заподіяння шкоди суб'єкти завжди намагаються використати такі дискусії всеридині суспільства для створення та подальшого розвитку конфлікту".

Україну загалом називають однією із провідних цілей дезінформації з Росії. Міністерство інформаційної політики України називало дезінформацію інструментом Кремля. Як відомо, нещодавно Захід звинуватив Росію та Китай у поширенні дезінформації щодо пандемії коронавірусу.

Светока також відзначила, що Росія зацікавлена у збереженні статусу кво у заморожених конфліктах у Європі

"Без вирішення цих конфліктів, Росія завжди зберігатиме важіль впливу проти країн, які потерпають через заморожені конфлікти. Цей важіль може бути використаний для розбурхування конфліктів між країнами та всередині них", - сказала експерт.

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