Берні Сандерс підтримав кандидатуру Джо Байдена на виборах президента США

Популярний сенатор-демократ Берні Сандерс, який нещодавно припинив участь у виборчих перегонах, підтримав кандидатуру екс-віцепрезидента США Джо Байдена на виборах президента США. Хоча Сандерс раніше вже висловлювався на підтримку Байдена, цю нову оглядачі заяву називають офіційною.

"Ви потрібні нам у Білому домі. Я зроблю все у моїх силах, щоб це сталося", - заявив Сандерс під час прямого ефіру виборчої кампанії Байдена.

"Сьогодні я закликаю усіх американців, кожного демократа, кожного незалежного виборця, я закликаю багатьох республіканців об'єднати сили на підтримку вашої кандидатури, яку я підтримую", - заявив Сандерс.

Як повідомляє телеканал CNN, Джо Байден заявив про важливість для себе підтримки з боку Сандерса.

Колишня кандидатка у президенти США від американських "зелених" у 2016-му році Джил Стін розкритикувала рішення Сандерса.

"Сандерс підтримав Байдена - за що? (Байден - прим. ГА) не підтримує доступ до загального медичного страхування для всіх, до дозволило би подолати надзвичайну ситуацію в охороні здоров'я. Жодного викупу державою боргів звичайних людей під час неминучої депресії. Жодної підтримки "Нової зеленої угоди" (пакет законів спрямованих на подолання глобальних змін клімату та економічної нерівності - прим. ГА) заради порятунку людства. Демократична партія надто довго блокує прогрес Час замінити її реальною партією людей", - твітує Стін.

Між тим більшість оглядачів відзначає, що підтримка із боку Сандерса позитивно позначиться на шансах Байдена на перемогу на Дональдом Трампом на майбутніх виборах. Також повідомляється, що команди Байдена та Сандерса вже певний час ведуть роботу з приводу розробки програми дій Байдена у разі обрання.

"Ця швидка, тепла та однозначна заява про підтримку з боку Берні Сандерса є надзвичайно важливою і посилить Джо Байдена. Вони не приховують відмінностей між собою, але виступають єдиним фронтом. Кожен добре себе проявив", - заявив колишній радник Барака Обами Девід Аксельрод.

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