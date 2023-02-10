США та Велика Британія ввели санкції проти осіб за шпигунство та корупцію в Болгарії, а також проти партії русофілів

Сполучені Штати спільно з Великою Британією оголосили санкції проти п'яти осіб за звинуваченнями в корупції та шпигунстві, а також проти ряду організацій, зокрема, партії русофілів.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Для протидії системній корупції в Болгарії оголошено санкції щодо 5 колишніх болгарських урядовців, а також 5 організацій - “за корупційні дії, які призвели до незаконної особистої вигоди, підірвали демократичні інститути країни та посилили її корозійну залежність від російських джерел енергії”.

Так, Мінфін США відповідно до Закону проти винуватців у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі назвав підсанкційними корупціонерами Румена Овчарова, колишнього депутата болгарського парламенту та міністра енергетики, Олександра Ніколова, колишнього гендиректора Козлодуйської атомної електростанції, Івана Генова, колишнього депутата. Вони були засуджені за серію незаконних угод і хабарі, пов’язані з енергетичними контрактами, що позбавили уряд і народ Болгарії десятків мільйонів доларів.

Крім того, Ніколая Малінова, колишнього народного депутата, лідера руху «Русофіли» та голову політичної партії «Русофіли за відродження Батьківщини» підозрюють у підкупі судді для дозволу виїхати до Росії, хоча його звинуватили в шпигунстві на користь Росії. Владислав Горанов, колишній народний депутат і колишній міністр фінансів був визнаний у зловживанні становищем та підкупі в обмін на сприятливе законодавство.

“Ці скоординовані дії спільно з Великою Британією підтримують стратегію США з протидії корупції та демонструють відданість Сполучених Штатів і Сполученого Королівства сприянню відповідальності за корупцію та допомозі Болгарії, союзнику по НАТО, запровадити важливі реформи верховенства права”, - йдеться у заяві Держдепу.